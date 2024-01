Aldi-Kracher für Heimwerker: Gut ausgestatteter Werkzeugkoffer jetzt 62 Prozent billiger

Zangen, Schraubendreher und sogar ein Akkuschrauber – mit diesem 155-teiligen Werkzeugkoffer bist du auf jeden Fall für so ziemlich alle Heimwerker-Projekte gut ausgestattet. Und das Beste: Aldi haut das Set jetzt satte 62 Prozent günstiger raus. Du zahlst somit nur noch 69,99 Euro (plus 5,95 Euro Versandkosten) für die Vielzahl an Geräten. Wir stellen dir den Werkzeugkoffer – sowie zwei andere Werkzeugsets – in diesem Artikel genauer vor.

Rund 70 Euro: Das bietet dir der große Werkzeugkoffer

Für rund 70 Euro bekommst du bei diesem 155-teiligen Werkzeugkoffer der Marke Mannesmann wirklich einiges geboten. Von nützlichen Sachen wie einem Universal-Messer oder einem zwei Meter langen Bandmaß bis hin zu Tools wie zwei Umschaltknarren oder gängigen Steckschlüsseleinsätzen – der Umfang kann sich definitiv sehen lassen! Und mit dem 3,6 V Akkuschrauber ist sogar auch ein Elektro-Gerät inklusive. Passend dazu bekommst du ebenfalls über 50 Bits (25 und 55 mm) dazu. Messen, Hämmern, Schrauben und vieles mehr wird mit dem hochwertigen Werkzeug zum Kinderspiel.

Die Box selbst ist dabei aus stabilem Stahlblech gefertigt. Die Schubladen und Werkzeugeinsätze machen das Sortieren und Lagern zudem besonders einfach. Dadurch hast du alle Geräte stets griffbereit und musst nicht lange suchen. Gleichzeitig nimmt der kompakte Werkzeugkoffer (40 × 27,5 × 27,5 cm) nicht viel Platz weg. Mit einem Gewicht von rund 10,6 kg ist die Box zwar kein Leichtgewicht, mit dem praktischen Tragegriff kannst sie aber trotzdem problemlos ins Auto befördern.

Die verschiedenen Werkzeuge sind ordentlich sortiert und immer griffbereit

Unschlagbar ist vor allem der Preis: Aldi streicht momentan ganze 62 Prozent vom UVP. Statt 189 Euro zahlst du dadurch aktuell nur noch 69,99 Euro (plus 5,95 Euro Versandkosten) für den Werkzeugkoffer.

Auch andere Werkzeugsets im Angebot bei Aldi

Aldi hat aber sogar noch mehr spannende Sets für alle Heimwerker im Angebot. Ebenfalls 62 Prozent günstiger ist etwa dieser 160-teilige Alu-Werkzeugkoffer. Für 129 Euro bekommst du insgesamt fünf Werkzeuge mehr, inklusive aller Must-haves. Auf den Akkuschrauber musst du jedoch beispielsweise verzichten. Dafür ist diese Tool-Box mit zwei Schlüsseln abschließbar.

→ Werkzeugkoffer mit 160 Teilen für 129 Euro

Noch mehr Inhalt liefert hingegen dieser Steckschlüssel- und Werkzeugsatz für lediglich 99,99 Euro. Hier bekommst du insgesamt ganze 303 aus Chrom-Vanadium-Stahl gefertigte Teile. Dazu zählen unter anderem verschiedene Steckschlüssel, Bits und Schraubendreher. Versandkosten in Höhe von 5,95 Euro fallen bei diesen zwei Werkzeugkoffern natürlich ebenso an.

→ Steckschlüssel- und Werkzeugsatz mit 303 Teilen für 99,99 Euro