Aldi Deals: Samsung-Tablet zum Top-Preis flankiert Handy-Schnäppchen

Bei Aldi Nord stehen in Kürze einige interessante Hardware-Angebote zur Verfügung. Neben verschiedenen mal mehr, mal weniger interessanten Computern ist auch ein günstiger Riesen-Fernseher zum Sonderpreis erhältlich. Und dazu gesellen sich noch ein Einsteiger-Tablet von Samsung sowie ein Discount-Smartphone von Realme. Aber lohnen sich die neuen Deals überhaupt?

Samsung Galaxy Tab A7 Lite LTE: Knallerpreis!

Das Samsung Galaxy Tab A7 Lite LTE ist dahin gehend besonders, dass es sich zwar um ein typisches Tablet für Einsteiger handelt, aber die Möglichkeit besteht, eine SIM-Karte einzulegen. Du kannst also nicht nur über die integrierte WLAN-Schnittstelle im Internet surfen, sondern auch unterwegs per LTE. Die passende SIM-Karte für den Prepaid-Tarif von Aldi Talk mit 10 Euro Startguthaben ist im Lieferumfang bereits inklusive. Natürlich kannst du aber auch jede andere SIM-Karte im Nano-Format für mobile Internetausflüge nutzen.

Zur weiteren technischen Ausstattung des Samsung-Tablets gehört ein Achtkern-Prozessor, der in zwei Cluster aufgeteilt ist. Das eine taktet mit bis zu 1,8 GHz, das zweite Cluster mit bis zu 2,3 GHz. Das TFT-Display ist mit einer Diagonalen von 8,7 Zoll vergleichsweise klein und bietet keine Full-HD-Auflösung. Stattdessen müssen 1.340 x 800 Pixel ausreichen. Zu 3 GB Arbeitsspeicher gesellen sich 32 GB interner Speicherplatz – per MicroSD-Karte um bis zu 1 TB erweiterbar. Abgerundet wird das Angebot an Extras durch Bluetooth 5.0, Dual-WLAN (2,4 & 5 GHz) ohne WiFi 6 und einen Kopfhöreranschluss (3,5 mm). Bei einem Gewicht von 371 Gramm bietet das Tablet eine Akkukapazität von 5.100 mAh.

Einsteiger-Tablet mit LTE: Samsung Galaxy Tab A7 Lite LTE.

Normalerweise kostet das Samsung Galaxy Tab A7 Lite LTE 199 Euro, Samsung selbst bietet es aktuell in seinem Onlineshop zu einem Preis von 185 Euro an. Aldi Nord unterbietet diesen Preis um nochmals 36 Euro, sodass am Ende 149 Euro auf dem Preisschild des Android-Tablets stehen. Ein guter Deal? Absolut! Denn andere Webshops verlangen aktuell mindestens 159 Euro, knapp 170 Euro sind die Regel – unter anderem bei amazon.de.

Realme C11 für deutlich unter 100 Euro: Kein Top-Preis

Außerdem bei Aldi im Angebot: das Realme C11 (2021). Das Einsteiger-Smartphone war schon einmal vor zwei Wochen bei Aldi Nord im Angebot, damals aber in einer anderen Speicherkonfiguration. Mit 4 GB RAM und 64 GB Speicherplatz wurden seinerzeit 99,99 Euro fällig. Das nun erhältliche Modell mit 2 GB RAM und 32 GB Speicherplatz kostet hingegen nur 79,99 Euro. Das sind 20 Euro weniger als über den unverbindlichen Verkaufspreis angesetzt. Und ein Top-Preis ist es auch nicht. Denn aktuell kannst du das Smartphone für 79 Euro bereits bei Amazon, Saturn und Media Markt kaufen. Dort allerdings ohne SIM-Karte und entsprechend auch ohne 10 Euro Startguthaben.

Realme C11 (2021) Software Android 11 Prozessor Unisoc SC9863A Display 6,5 Zoll, 720 x 1.600 Pixel Arbeitsspeicher 2 GB, 4 GB interner Speicher 32 GB Hauptkamera 3264×2448 (8,0 Megapixel) Akku 5.000 mAh induktives Laden USB-Port 2.0 Micro-B IP-Zertifizierung (kein Schutz) Gewicht 190 g Farbe Grau, Blau Einführungspreis C11 (2021) 32 GB: 109 €, C11 (2021) 64 GB: 129 € Marktstart Oktober 2021

Ausgestattet mit einem 5.000 mAh großen Akku ist mit dem Realme C11 (2021) ein 6,5 Zoll großes LCD-Display (720 x 1.600 Pixel) nutzbar. Der Unisoc-Prozessor SC9863A verfügt zwar über acht Kerne, sie können aber nur mit maximal 1,6 GHz takten. Auf der Rückseite ist eine einfache 8-Megapixel-Kamera zu finden, vorne eine 5-Megapixel-Kamera. Es handelt sich also um ein waschechtes Einsteiger-Smartphone. Zahlreiche Alternativen bieten für unter 100 Euro eine bessere Ausstattung. Empfehlenswert ist sogar, etwas mehr Geld zu investieren. Denn für unter 200 Euro gibt es in der Regel eine deutlich bessere Ausstattung. Wenn du aber in erster Linie mobil erreichbar sein möchtest oder einfach nur ein in erster Linie günstiges Android-Handy suchst, ist das Realme C11 (2021) eine gute Wahl. Leistungssprünge darfst du aber nicht erwarten.

Handyschnäppchen auch bei Aldi Talk

Ebenfalls neu im Angebot: Smartphone-Angebote, die online über die Homepage von Aldi Talk zu haben sind. Etwa das Realme C21 für 89,99 Euro, das Motorola Moto E20 für 99,99 Euro oder das Samsung Galaxy A03s für 129 Euro. Alle drei Smartphones bieten 32 GB Speicherplatz und stehen bei Aldi Talk zu Top-Preisen zur Verfügung. Das Realme- und das Samsung-Smartphone kannst du aktuell nirgendwo preiswerter kaufen, das Motorola-Handy steht derzeit im günstigsten Fall für 99 Euro zur Verfügung.