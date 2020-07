Top 20: Das sind die Smartphones mit der besten Akkulaufzeit 2020

Ob Handys mit Android oder iOS, ob Single- oder Dual-SIM, ob ein Modell von Samsung, Apple oder Huawei: Aktuelle Studien zeigen, dass sich mehr als die Hälfte aller Smartphone-Nutzer eine deutlich längere Akkulaufzeit wünscht. Zwar besitzen viele neue Handys Schnellladeverfahren, mit denen sich der Akku binnen kurzer Zeit füllen lässt. Das jedoch macht die meist schwache Akkulaufzeit nur etwas erträglicher. Und auch nur dann, wenn eine Steckdose in der Nähe ist.

Zwar werden die Kapazitäten der verbauten Lithium-Ionen-Akkus immer größer, dennoch erreichen die Smartphones kaum deutlich längere Laufzeiten. Der Grund dafür sind zahlreiche Stromfresser: größere und höher auflösende Displays, schnellere Prozessoren und anspruchsvollere Apps und Funktionen. Für Hersteller ist und bleibt somit die Verbesserung der Akkulaufzeit auch 2020 eine der größten Herausforderungen.

Bis Juli 2020 durchliefen 33 Smartphones das Testlabor von inside digital. Dabei wurden sie nicht nur auf Herz und Nieren geprüft. Die Geräte mussten auch hinsichtlich ihrer Akkulaufzeit unter Beweis stellen, dass sie einen möglichst langen Atem beziehungsweise ausdauernden Akku haben. Einige davon haben es auch in die Auswahl der hier aufgelisteten 20 Smartphones mit den besten Akkulaufzeiten geschafft.

Akkulaufzeit: Top 20 Handys mit starkem Akku

Einordnung der Testergebnisse

Die Ergebnisse wurden durch einen Benchmark-Test ermittelt. Sie basieren auf Hochrechnungen bei der Simulation eines praxisnahen Tests. Es ist wahrscheinlich, dass dein Handy auf andere Laufzeiten kommt, da jeder ein anderes Nutzungsverhalten hat.

Was die Testergebnisse ebenfalls verdeutlichen: Die Akku-Kapazität ist zwar ein erster Hinweis auf ein Handy mit langer Akkulaufzeit. Jedoch muss das nicht zwangsweise so sein. So besitzt das iPhone 11 Pro einen Akku mit 3.046 mAh, schlägt sich damit im Test aber besser als beispielsweise das Xiaomi Mi Note 10, dessen Akku eine Kapazität von 5.260 mAh aufweist. Ein Smartphone mit starkem Akku auf dem Datenblatt muss also nicht gleich auch eine gute Laufzeit aufweisen.

Teures Handy heißt nicht, lange Akkulaufzeit

Wer ein neues Handy kauft, dem fallen sofort Marken wie Samsung, Apple oder Huawei ein. Wie unsere Tabelle zeigt, schafft es Samsung aber nur mit drei Modellen in die Top 20. Auffällig dabei: Nur das absolute Spitzenmodell, das Samsung Galaxy S20 Ultra, zählt zu den 20 besten Smartphones hinsichtlich ihrer Akkuleistung. Das Samsung Galaxy S20 und S20+ hingegen fehlen hier. Es ist also ein Trugschluss davon auszugehen, dass ein teures Handy mit einem starken Prozessor und viel GB RAM eine gute Akku-Leistung hat, nur weil es teuer ist. Das Galaxy S20+ etwa kostet rund 1.000 Euro und hat eine schlechtere Akku-Power als das gut 100 Euro günstige LG K50.

Während in den vergangenen Jahren Apple-Geräte nicht zu den besten Smartphones hinsichtlich ihrer Akkulaufzeit gehörten, sind 2020 gleich zwei iPhone-Modelle in den Top 20. Neben dem iPhone 11 Pro auch das iPhone SE, das im Vergleich zu allen anderen Smartphones in der Liste den mit Abstand kleinsten Handy-Akku hat.

Ganz oben aber positioniert sich Huawei mit seinem Spitzenmodell Huawei P40 Pro. Apropos Huawei: Der chinesische Hersteller schafft es mit gleich vier Modellen unter die besten 20. Darunter befindet sich auch das Honor 20, ein Android-Gerät des Tochterunternehmens.

Akku-Monster

Bei den in der Tabelle aufgelisteten besten Smartphones handelt es sich um alltägliche Modelle. Das bedeutet, dass die Geräte nicht mit einer besonders guten Laufzeit als Ziel konzipiert wurden – zumindest stellt diese nicht die einzige Daseinsberechtigung dar. Mit manchen anderen Android-Smartphones, die meist aus China stammen, verhält es sich hingegen anders. So haben einige Hersteller die Bezeichnung „großer Akku“ weit übertroffen und regelrechte Akku-Giganten im Portfolio. Dazu zählt beispielsweise das Ulefone Armor 3W. Hier verbaute der Hersteller einen 10.300 mAh großen Akku, mit dem man laut Angaben des chinesischen Unternehmens bis zu 66 Stunden lang unterbrechungsfrei telefonieren kann.

