Tesla: Überraschende Preissenkung

Bis zu 87 Cent pro geladener Kilowattstunde (kWh) hatte Tesla nach der jüngsten Preiserhöhung für Autostrom verlangt, wenn von Fremdkunden zur neu eingeführten Hauptzeit (16 bis 20 Uhr) an den Superchargern ein Ladevorgang gestartet wurde. Ein fast schon schwindelerregend hoher Preis. Denn selbst an den für gewöhnlich überdurchschnittlich teuren Schnellladesäulen des Anbieters Ionity werden gewöhnlich nur 79 Cent pro kWh berechnet. Marktführer EnBW berechnet für das Schnellladen derzeit sogar an den meisten Ladesäulen maximal 55 Cent pro kWh.

Ladestrom an Tesla Superchargern jetzt günstiger

Die Folge dürfte gewesen sein, dass sich viele Supercharger-Nutzer nach Alternativen umgesehen haben. Auch Tesla-Fahrer, denn sie laden an Superchargern zwar preiswerter, mussten aber zuletzt ebenfalls deutlich mehr für ihren Ladestrom bezahlen. Nicht genutzte Supercharger können aber nicht im Interesse von Tesla sein. Und so ist es wenig überraschend, dass die Preise für das Laden von Elektroautos jetzt wieder nach unten an ein zumindest marktübliches Niveau angeglichen wurden. Über die Tesla-lassen sich jetzt die folgenden Ladestrom-Preise einsehen:

16-20 Uhr (Hauptzeit): in der Regel 71 bis 73 Cent pro kWh

20-16 Uhr (Nebenzeit): in der Regel 63 bis 66 Cent pro kWh

Auch Tesla-Fahrer zahlen wieder weniger für Autostrom

Welcher Preis tatsächlich gilt, ist vom jeweiligen Standort abhängig und lässt sich über die App des Herstellers prüfen. Noch weiter drücken lässt sich der kWh-Preis, wenn du dich für eine sogenannte Tesla-Mitgliedschaft entscheidest. Die kostet 12,99 Euro pro Monat und erlaubt das Laden zu Preisen, die fortan auch Tesla-Fahrer bezahlen müssen:

16-20 Uhr (Hauptzeit): in der Regel 52 bis 61 Cent pro kWh

20-16 Uhr (Nebenzeit): in der Regel 47 bis 57 Cent pro kWh

Wo finde ich den nächsten Supercharger?

Aktuell stehen nach Angaben von Tesla weltweit mehr als 40.000 Supercharger-Ladepunkte zur Verfügung. Die Zahl der Supercharger-Standorte lag Ende des zweiten Quartals bei knapp 4.000, dürfte aber inzwischen jenseits der 4.000er-Schwelle liegen. Die Schnellladesäulen des amerikanischen Elektroauto-Pioniers befinden sich entlang von Hauptverkehrsstraßen oder in der Nähe von populären Anlaufstellen. Wo in Deutschland die schnellen Ladesäulen von Tesla nutzbar sind, ist über die Tesla-Homepage ersichtlich. Dort ist auch ersichtlich, wo in naher Zukunft die Errichtung neuer Supercharger geplant ist.