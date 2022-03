Telekom: Ukraine-Telefonate an jeder Telefonzelle kostenlos

Telefonate in die Ukraine sind schon seit einigen Tagen bei der Telekom kostenfrei, wenn sie von einem Festnetzanschluss oder Handy aus geführt werden. Viele aus der Ukraine Geflüchtete haben aber keinen Zugriff auf diese Anschlüsse. Deswegen startet die Telekom nun eine Aktion, die es in dieser Form noch nie gab. Von öffentlichen Telefonen der Deutschen Telekom aus ist die Ukraine ab sofort kostenfrei zu erreichen.

14.000 Telefonzellen stehen für kostenlose Gespräche bereit

„Damit ergänzen wir die kostenlosen Telefonate aus dem Festnetz und dem Mobilfunk, die seit der vergangenen Woche bereits in Kraft sind“, sagte Srini Gopalan, Vorstandsvorsitzender der Telekom Deutschland. Er ist für den Service bei der Telekom verantwortlich.

Die Telekom betreibt nach eigenen Angaben deutschlandweit noch 14.000 öffentliche Telefone. Für Telefonate zu Anschlüssen mit der ukrainischen Vorwahl 00380 (+380) fallen keine Gebühren an. Münzen oder Telefonkarten brauchst du in den sogenannten „Telefonzellen“ nicht. Wie lange diese Aktion aufrechterhalten wird, ist unklar – das gilt aber auch für die Telefonate vom Handy und Festnetz. Da sich aktuell noch keine Besserung der Lage in der Ukraine einstellt, ist davon auszugehen, dass die Telekom das Hilfsangebot noch lange aufrechterhält.

Telekom-Aktionen auch an anderen Stellen

Zusätzlich zu den kostenlosen Telefonaten in die Ukraine verzichtet die Telekom für ihre Kunden auf Roaming-Gebühren. Außerdem verteilt die Telekom in Deutschland und ihren Ländergesellschaften insbesondere in Polen, Rumänien, der Slowakei und Ungarn in Kooperation mit Hilfsorganisationen SIM-Karten an Geflüchtete. Am Hauptbahnhof in Berlin macht die Telekom das sogar gemeinsam mit dem Wettbewerber Vodafone. Wer hier ankommt, muss also nicht sein ukrainisches Handy nutzen und hohe Roaming-Gebühren zahlen. Dank der kostenlosen Telefonate kann er mit der deutschen SIM-Karte kostenlos den Kontakt in die Heimat halten.