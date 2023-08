Irrer Grund: Obwohl Dune 2 fertig ist, müssen Fans noch lange auf ihn warten

In Hollywood dauert der Streik der Schauspieler und Drehbuchautoren immer noch an. Das hat unter anderem Auswirkungen auf Dreharbeiten und Kinostarts verschiedener Filme und Serien, wie zum Beispiel der zweite Teil des Blockbusterstreifens „Dune„. 2021 erschien der erste Film.

Dune: Wann erscheint „Dune Part 2“?

Ursprünglich sollte der zweite Teil von „Dune“ noch dieses Jahr im November in den Kinos der Welt zu sehen sein. Jetzt soll er erst Mitte März nächsten Jahres erscheinen. Das gab das Filmstudio Warner Bros. auf X (vormals Twitter) bekannt. Zwar ist der Blockbuster schon fertig produziert, jedoch wollen die Verantwortlichen vermeiden, dass die Premiere ohne die Schauspieler stattfindet. Dem Magazin Variety zufolge habe sich Warner Bros., mit dem beteiligten Studio Legendary Entertainment auf die Verschiebung des Starttermins geeinigt.

Trotzdem verändert Warner den Release-Plan für Dezember nicht. Denn in diesem Monat sollen Filme, wie „Wonka“, „Aquaman and the Lost Kingdom“ und „The Color Purple“ erscheinen. Sollte sich der Doppelstreik weiter ziehen, muss wohl auch dieser Plan gestrichen werden. Laut dem Magazin Variety sei für die Warner Brothers Filmstudios keine Möglichkeit, die Filme auf ihrer Streamingplattform Max zu veröffentlichen und sie somit gar nicht erst in den Kinos ausstrahlen zu lassen.

Dune: Darum geht es in dem zweiten Teil

„Teils Eins ist eher ein nachdenklicher Film. Teil zwei ist ein actiongeladener, epischer Kriegsfilm. Es ist viel dichter. Wir haben alle neuen Standorte besucht“, sagte Dennis Villeneuve dem Branchenmagazin The Hollywood Reporter auf der CinemaCon im April. Er fügte hinzu: „Ich wollte kein Gefühl der Wiederholung. Es sind alles neue Sets. Alles ist neu.“

Villeneuve erzählt in „Dune Part 2“ die Geschichte von Frank Herberts Buchklassiker „Dune“ weiter. Denn der 2021 erschienene erste Part verrät nur die erste Hälfte. Der Film wurde von Kritikern hochgelobt und gewann auch bei den jährlichen Academy-Awards ganze sechs Oscars.