Genial: So trickst du Telefon-Betrüger aus

Du hast gerade dein Smartphone in der Hand und surfst durch das Internet oder schaust dir neu hochgeladene Beiträge auf Instagram an. Plötzlich klingelt das Telefon und eine unbekannte Rufnummer erscheint auf dem Display. Du nimmst ab und ein Unbekannter behauptet, er sei vom Microsoft-Support-Team. Was kann man in solchen Situationen machen?

KI soll Betrüger hereinlegen – Wie funktioniert das?

Forscher der australischen Universität Macquarie haben ein Projekt namens Apate gestartete. Dieses geht gegen sogenannte Scammer vor. Doch es ist nicht leicht, Betrüger zu schnappen. In den Jahren 2021 und 2022 sollen dem Projekt zufolge etwa 65 Prozent der Australier einen solchen Anruf erhalten haben. Das Ziel des Uni-Projekts ist: „Wir möchten die Scammer der Welt scammen.“

Ein Sprachmodell soll das „perfekte Opfer“ spielen. Die KI trägt den Namen „Time Waster“, was übersetzt Zeitverschwender bedeutet. Sie gibt keinerlei Daten preis, hört aber den schrillen Geschichten der Betrüger zu und antwortet diesen auch. Das kann nur geschehen, wenn der „Time Waster“ alles, was der Betrüger sagt, schriftlich dokumentiert und die Informationen an ein Sprachmodell weiterleitet. Zudem sollen jegliche Methoden der Abzocker analysiert werden, damit die KI immer auf dem neusten Stand ist. Der Bot soll lernen, welche Teile des Gesprächs am meisten Zeit rauben, da so der Scammer aufgehalten werden kann.

Wie kannst du dich ohne KI gegen betrügerische Anrufe schützen?

Während des Telefonats solltest du es vermeiden, „Ja“ zu sagen, so die Verbraucherzentrale. Und falls dir der Anrufer sofort verdächtig erscheint, solltest du das Gespräch unmittelbar beenden. Daten, Zugriff auf deinen Computer oder sogar Wertgegenstände solltest du nicht herausgeben. Am besten empfehlen wir dir, die Rufnummer sofort zu blockieren oder sie bei deiner örtlichen Polizei- oder Onlinewache zu melden.