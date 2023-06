Mercedes kurz vor dem Durchbruch: Konkurrenz bald hoffnungslos unterlegen? 

Heutzutage ist in fast jedem Neuwagen ein Sprachassistent verbaut. Ein kurzer Befehl wie beim deutsche Autobauer Mercedes-Benz „Hey Mercedes“ und schon ist er aktiviert. Doch die Sprachsteuerungen sind nicht immer genau. Die meisten Neuwagenfahrer werden es kennen: Während der Fahrt willst du per Sprachsteuerung eine Adresse eingeben. Doch häufig klappt das nicht beim ersten Mal. Du bist schnell genervt und tippst die Adresse manuell ein.

Mercedes: Mehr Kommunikation dank ChatGPT

Diese Woche nun teilte der deutsche Autobauer mit, dass er seinen Sprachassistenten mithilfe von ChatGPT verbessern möchten. Die dafür vorbereitete Testphase ist schon gestartet. Allerdings dürfen nur Mercedes-Fahrer in den USA teilnehmen, die in ihrem Fahrzeug das Infotainmentsystem MBUX verbaut haben. Erst ein Mal sind drei Monate angesetzt für die Testphase der KI-Sprachsteuerung.

Das Ziel der Testphase ist, dass sich die Sprachsteuerung aufgrund der KI „noch intuitiver“ mit dem Fahrer versteht. „Hey Mercedes“ soll in der Lage sein, Wissensfragen zu beantworten und zu erklären oder sogar interessante Informationen zu Zielorten zu verraten und noch vieles mehr. „Die Integration von ChatGPT ist ein echter Meilenstein auf unserem Weg, das Auto zum Mittelpunkt des digitalen Lebens zu machen“, sagte Markus Schäfer von Mercedes-Technologievorstand. Sie wollen „Gespräche mit natürlichen Dialogen und Folgefragen“ in die Realität umsetzen. Anhand der Testergebnisse will der Hersteller herausfinden, ob sie künftig in ihren Fahrzeugen ein großes Sprachmodell anbieten sollen.

Mehr Kontrolle – Ist ChatGPT gefährlich?

Irrtümer und Falschaussagen einer künstlichen Intelligenz werden auch Halluzinationen genannt. Da diese den Fahrer während der Fahrt ablenken könnten, schlägt Mercedes einen besonderen Weg ein. „Um Halluzinationen auszuschließen, setzen wir auf einen Plausibilitätscheck der Ausgaben von ChatGPT“, erläuterte ein Sprecher von Mercedes dem Handelsblatt. Für solch einen Check wollen sie eigene Daten und Suchergebnisse aus dem Internet nutzen.