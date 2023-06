Echt oder Fake? – So erkennst du KI-Bilder

KI-Fälschungen sind immer häufiger in den sozialen Medien wie Instagram oder auch TikTok zu finden. Fast jeder kennt beispielsweise das Bild, worauf Ex-US-Präsident Donald Trump gegen eine Festnahme von Polizisten wehrt. Dies ist ein sogenanntes Deepfake gewesen, was in kürzester Zeit erstellt werden kann.

KI: Was ist noch echt und was nicht?

Eine KI-Software ist meist kostenlos, nur wenige fordern einen kleinen monatlichen Betrag. Die Erstellung eines Deepfakes ist recht einfach. Hier reicht es, eine KI-Software aufzurufen und kurz die gewünschte Szene zu beschreiben. Aber auch Fälschungen haben ihre Schwachstellen. Viele fallen bei einem genaueren Blick durch.

KI-Systeme tun sich oftmals schwer mit einer guten Darstellung. Die abgebildeten Menschen haben mal einen Finger zu viel oder eine weitere Person hat plötzlich ein drittes Bein. Doch auch an der Darstellung der Schrift kann es schon scheitern, da größtenteils sinnentleerte Buchstabenfolgen produziert werden. Details sind das A und O, du solltest nicht nur auf die äußerlichen Merkmale achten. Achte auf die jeweilige Umgebung, schau dir Namen, Aufkleber, Firmen, Schilder oder Flaggen. Laptops sollten nicht zu viele Tasten haben oder Geld sollte keine Fantasiewährung haben. Falls du weißt, wo das Bild genau entstanden ist, kannst du den Ort mittels Google Street View vergleichen.

Wieso sind fast alle Deepfakes mit Prominenten?

Prominente sind Personen, die in der Öffentlichkeit stehen. Es gibt zig Bilder von ihnen, dass bedeutet das die KI mehr Input hat. Bei Privatpersonen sei eine KI ungenauer, sagte Eliot Higgins, der Gründer der investigativen Internetplattform „Bellingcat“ in einem Interview mit dem US-amerikanischen Online-Magazin Wired. Es gäbe nur eine Möglichkeit, wie KI bearbeitete Bilder von Promis und auch Privatperson auffallen würden und das sei durch Emotionen im Gesicht.

KI zum Enttarnen von Fälschungen

Das Deepfake des Ex-US-Präsidenten Donald Trump ging um die ganze Welt. Es stammt von der im März 2023 aktualisierten Version von Midjourney. Dies ist eine Software, die bessere Bilder liefert als andere Algorithmen. So liefern sich KIs, die auf Bilderzeugnisse spezialisiert sind, und Detektionssoftwares, die im Nachhinein Fälschungen aufdecken, ein Wettrennen. Die Systeme lernen dazu, wie sie KI-generierte Bilder entlarven können.