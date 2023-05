Bundesweite Warnung – So nehmen Kriminelle aktuell Verbraucher aus

Bei den sogenannten „Schockanrufen“ geben sich Täter als nahe Angehörige aus, die sich in einer Notlage befinden. Beispielsweise könnte eine Tochter davon berichten, einen Verkehrsunfall mit tödlicher Folge verursacht zu haben. Anschließend wird das Telefonat schnell von weiteren Personen übernommen, die sich für Polizisten oder Staatsanwälte ausgeben und eine hohe Kaution fordern. Laut dem Bundeskriminalamt (BKA) können im Rahmen dieser Masche bis zu 100.000 Euro den Besitzer wechseln. Und zwar in physischer Form. Denn die zumeist älteren Opfer werden dazu überredet, die geforderte Summe in ihrer Bank abzuheben und einem weiteren Täter zu übergeben. Die Opfer werden dazu gedrängt, die ganze Zeit über am Telefon zu bleiben. Auf diese Weise können die Kriminellen einerseits Druck ausüben und andererseits klärende Anrufe bei den Angehörigen verhindern.

Polizei veröffentlicht Telefonmitschnitt

Von außen betrachtet wirken solche Schockanrufe wenig überzeugend. Doch ein schauspielerisch überzeugender Telefonmitschnitt, der der Polizei Köln vorliegt, zeigt, weshalb nach wie vor einige Senioren darauf hereinfallen. In der Region rund um Köln wurden 2023 bereits 150 Schockanrufe registriert. Dennoch waren die Täter in lediglich fünf Fällen (3,33 Prozent) erfolgreich. Unter Anbetracht einer potenziell deutlich höheren Dunkelziffer scheint diese Art von Telefonbetrug somit nicht sonderlich erfolgreich zu sein.

Künftig könnte die Zahl der erfolgreichen Schockanrufe jedoch spürbar steigen. Denn jüngst nutzen Kriminelle vermehrt die Fähigkeiten von KI, um täuschend echte Fälschungen von Stimmen der Angehörigen zu generieren. Damit wirken die Anrufe deutlich seriöser, doch die Masche hat einen Haken: Stimmen lassen sich lediglich dann erzeugen, wenn den Tätern ein Sprachmuster vorliegt. Menschen, die etwa TikTok-Videos erstellen, sind folglich in besonderem Maße gefährdet – respektive ihre Angehörigen.

Das BKA verrät, wie Bürger sich schützen können

Folgen Sie nicht den Aufforderungen der Anrufer. Lassen Sie sich nicht in ein Gespräch verwickeln oder unter Druck setzen. Legen Sie einfach auf.

Geben Sie am Telefon keine Details zu persönlichen oder finanziellen Verhältnissen preis.

Rufen Sie Ihre tatsächlichen Angehörigen unter der Ihnen bekannten Nummer an.

Denken Sie daran: Die Polizei oder vergleichbare Amtspersonen werden Sie niemals telefonisch um die Aushändigung von Bargeldbeträgen oder Wertsachen bitten.

Übergeben Sie niemals Geld oder Wertgegenstände an Personen, die Sie nicht kennen.

Lassen Sie grundsätzlich keine Unbekannten in Ihre Wohnung oder Ihr Haus.

Falls Sie einen solchen Anruf erhalten haben, wenden Sie sich bitte umgehend an Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle, um den Vorfall zur Anzeige zu bringen.