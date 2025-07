Änderung beim Geldabheben: Das können die neuen Geldautomaten

Im Grunde ist das Geldabheben an Geldautomaten ziemlich einfach. Und eigentlich funktioniert das in der Regel gut und schnell. Was soll man da noch verbessern oder ändern? Eine Bank sagt jetzt, man habe den Geldautomaten neu erfunden. Er kann viel mehr als nur dafür sorgen, dass man wieder Bargeld im Portemonnaie hat. So ist eine Plastikkarte zum Abheben nicht mehr notwendig. Das ist aber nur eine der vielen neuen Funktionen der Geräte, die bald auch auf deutschen Straßen zu finden sein werden.

Hier sind die neuen Geldautomaten zu finden

Obwohl die Zahl der Geldautomaten rückläufig ist und jedes Jahr rund 2.000 Geräte von den Straßen Deutschlands verschwinden, möchte eine Bank den Geldautomaten wieder attraktiv machen. In Ländern wie Deutschland, in denen Bargeld noch immer ziemlich beliebt ist, dürfte das wohl auch sehr einfach gelingen. So hat die britische Neo-Bank Revolut jetzt 50 neuartige Geldautomaten aufgestellt. Das Ganze sieht aus wie ein Apple-Store auf Diät – mit 32-Zoll-Touchscreen und ganz ohne Plastik-Charme.

Noch sind die ersten Geldautomaten nur in Madrid und Barcelona zu finden. Aber: Weitere 150 sollen folgen – unter anderem in Valencia und Málaga. Und ein Revolut-Sprecher teilt uns auf Nachfrage mit: „Wir ziehen Revolut-Geldautomaten für Deutschland in Betracht und erwarten, dass sie im ersten Halbjahr 2026, vielleicht sogar im ersten Quartal, auf den Markt kommen.“

Neue Geldautomaten von Revolut

Was können die neuen Automaten?

Dass Spanien als erstes Land den Hightech-Geldautomaten bekommt, ist kein Zufall: Laut Bank of Spain läuft hier noch immer über 60 Prozent des Zahlungsverkehrs in bar. Gleichzeitig hat Revolut bereits rund fünf Millionen Nutzer im Land – mit Diensten wie Sparfunktionen, Steuer-Tools oder Bizum, dem beliebten P2P-Bezahldienst, der PayPal auf privater Ebene praktisch abschafft.

Bald auch in Deutschland: Neue Geldautomaten von Revolut mit Gesichtserkennung

Die Automaten stehen dort, wo es viele Menschen gibt: an Bahnhöfen, Flughäfen und in Fußgängerzonen. Nutzer finden sie über die App. Wer noch kein Konto hat, kann sich am Geldautomaten direkt registrieren – und bekommt sofort eine Girocard. Die neue Automaten-Generation zeichnet sich durch barrierefreie Bedienung, viele Sprachen (von Japanisch bis Portugiesisch) und kontaktlose Nutzung über Handy-Wallets aus – falls das Portemonnaie mal wieder zu Hause liegt. Sicherheitsfeatures wie Ende-zu-Ende-Verschlüsselung sind Standard. Bald sollen eine Bargeld-Einzahlung und eine Gesichtserkennung folgen.