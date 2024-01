Entspannungs-Apps: Das sind unsere Favoriten 2024

Arbeiten im Home-Office, Kinder ohne Schul- oder Kita-Betreuung und eine Nachrichtenlage zum Davonlaufen, sind derzeit für viele Menschen belastend. Umso wichtiger sind Phasen mit einer Auszeit für die Entspannung und ein wenig Ruhe. Dabei können dir verschiedene Meditations- und ASMR-Apps helfen. Wir haben dir unsere favorisierten Entspannungs-Apps zusammengestellt, mit denen du zur Ruhe kommen kannst.

My Life Meditation

Abhängig von deiner Gemütslage kannst du hier verschiedene Meditation-Einheit ablegen. Die App schlägt dir passend zu deinen Stimmungsangaben eine passende Entspannungseinheit vor. Es gibt zahlreiche Übungen, die dir hier kostenlos zur Verfügung gestellt werden. Für weitere 400 Premium Übungen musst du in dieser Entspannungs-App jedoch ein Abo abschließen.

Sanvello for Anxiety, Depression & Stress

Diese Entspannungs-App bietet dir mehr als nur reine Meditationen. Du kannst beispielsweise auch deine Gefühle in einem Tagebuch festhalten. Wenn du emotionale Unterstützung brauchst, gibt es viele Gruppen zu unterschiedlichen Themen, in denen du dich austauschen kannst. Die Grundfunktionen sind hierbei kostenlos. Den vollen Funktionsumfang bekommst du jedoch nur über ein Abo.

Insight Timer – Meditation von der Uni

Ein riesiges Sortiment an geführten Meditationen erwartet dich hier von verschiedenen Experten aus Deutschland, Österreich, der Schweiz, Stanford, Harvard und der University of Oxford. Die Vielfalt an den Meditationsarten ist dabei groß. Du findest unter anderem verschiedene Einheiten zu Zen, buddhistische Achtsamkeit, weltliche Achtsamkeit und noch einigen mehr. Gefällt dir eine Person besonders gut, kannst du dieser folgen, damit du schneller die neuen Meditationen dieser Person findest. Zusätzlich gibt es auch eine Community zum Austausch.

TeasEar – ASMR-Entspannungs-App

„TeasEar“ greift nicht nur den ASMR Trend auf, auch der Schleim Trend ist Bestandteil dieser App. Schleim-Trend? Ja, du kannst mit deinen Fingern über den Bildschirm wischen und dabei so tun als würdest du Schleim kneten. Dabei wird ein passender ASMR-Sound abgespielt. Neben dem Schleim, gibt es noch weitere Texturen, aus den du auswählen kannst, um spielend zu entspannen.

Oddly Satisfying ASMRtist

Aus über 100 verschiedenen Tönen kannst du bei dieser Entspannungs-App deine Favoriten auswählen und zusammen abspielen lassen. Dabei kannst du auch einen Timer setzen, um die Abspieldauer zu beeinflussen. Damit lässt sich leicht der perfekte ASMR-Mix für dich zusammen stellen. Die Entspannungs-App ist dabei komplett kostenlos.

Entspannungs-Apps zum Einschlafen

Zu einem entspannten Abend gehört auch das Schlafen. Doch viele Menschen haben gerade nach einem stressigen Tag Probleme einzuschlafen. Die Entspannungs-App „Relax Melodies“ bietet dir verschiedene Einschlaf-Meditationen. Dazu kannst du dir verschiedene Sounds und Melodien aussuchen, um dir deinen Einschlaf-Mix zusammenzustellen. Viele Sounds stehen dir kostenlos zur Verfügung. Einige kannst du dir zusätzlich noch kaufen.

Mandalas – Entspannungs-App zum Malen

Beim Ausmalen von Mandalas wird die Kreativität und Konzentration gefördert. Dabei soll der Gedankenfluss beruhigt werden und Körper und Geist können sich entspannen. Mandalas sind nicht nur für Kinder praktische Helfer. Es gibt auch viele Mandala-Bücher für Erwachsene. Das Ausmalen ist allerdings nicht nur auf Papier möglich, auch mit verschiedenen Apps kannst du Vorlagen ausmalen. In den App-Stores von Google und Apple gibt es hier ein umfangreiches Angebot.

Dabei gibt es Mandala-Apps, die wie Malen nach Zahlen aufgebaut sind und Apps bei denen du frei die Farben auswählen kannst. Bei diesen Entspannungs-Apps gibt es eine Farbpalette, mit der du dich kreativ austoben kannst.