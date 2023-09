Corona-Fälle steigen – Das kommt jetzt auf uns zu

Seit Monaten ist der internationale Gesundheitsnotstand beendet. Die Dienste der Corona-Warnapp wurden ebenfalls am 01. Juni 2023 eingestellt. Dem Pandemie-Radar des Bundesgesundheitsministeriums zufolge steigen die Zahlen der nachgewiesenen Corona-Infektionen jetzt jedoch wieder an. Trotzdem sind sie nicht mit denen aus den vergangenen Jahren zu vergleichen. Heute liegt die niedrigste Sieben-Tage-Inzidenz bei drei in Baden-Württemberg und im Vorjahr lag sie laut Statista bei 42,8 in Augsburg.

Neue Corona-Varianten: Wann kannst du dich wieder impfen lassen?

Zurzeit gibt es insgesamt zwei Corona-Varianten, die für neue Infektionen sorgen. Eine davon nennt sich Eris (EG.5), dies ist ein Nachkomme der Omikron-Virusvariante. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) befürchtet, dass Eris sich in einigen Ländern oder sogar weltweit verbreiten könnte. Doch hier gebe es keinerlei Erkenntnisse einer schweren Erkrankung. Die zweite Virusvariante nennt sich BA.2.86. Zwar ist sie bereits in mehreren Ländern aufgetreten, jedoch nicht in Deutschland.

Wäre eine Impfung jetzt ratsam? – Der Ständigen Impfkommission (Stiko) zufolge sollten sich Menschen ihre Auffrischimpfungen nur ab dem Alter von 60 Jahren holen. Aber auch Menschen mit Vorerkrankungen und Berufstätigen im Gesundheitsbereich, wird dazu geraten. Laut dem Gesundheitsministerium ist der neu angepasste Impfstoff ab dem 18. September 2023 erhältlich. Dafür sollte die letzte Corona-Infektion oder Impfung zwölf Monaten zurückliegen.

Corona: Was ist mit Tests und Masken?

Falls du denkst, du könnest dich mit Corona angesteckt haben, solltest dich nach wie vor selbst testen oder testen lassen. Hierfür können noch immer die sogenannten Antigentests aus dem vergangenen Jahr verwendet werden. Bisher gibt es auch keine Anzeichen, dass die Schnelltests nicht auf die neue Variante anspringen.

Auch wenn die Corona-Zahlen wieder steigen, hast du immer noch keinen Anspruch mehr auf das kostenlose Testen. Die Antigentests kannst du dir in der Apotheke, Super- oder Drogeriemärkten kaufen. Jedoch können Ärzte bei Symptomen einen PCR-Test durchführen, auch unabhängig davon, ob ein positiver Selbsttest vorliegt. Musst du jetzt wieder eine Maske tragen? – Eine erneute Maskentragepflicht gibt es derzeitig nicht, dennoch kann es Orte geben, wo sie zu tragen ist.