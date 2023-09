Weltweite Hilfe: Diese Karte sollte jeder Deutsche kennen

Deutschland betreibt in allen Ländern der Welt zumindest eine kleine Delegation, an die sich Deutsche jederzeit wenden können, wenn sie in Schwierigkeiten geraten. Diese Vertretungen Deutschlands im Ausland sind Botschaften, Konsulate oder Vertretungen. Sie sind dem auswärtigen Amt in Deutschland unterstellt und haben so einige Aufgaben. Darunter befindet sich neben Informationsbeschaffung oder Staatsbesuche aus Deutschland vorzubereiten auch, „deutschen Staatsbürgerinnen und Staatsbürgern zu helfen, die in Not geraten sind, Krisenvorsorge zu leisten sowie behördliche und notarielle Funktionen für im Ausland lebende Deutsche zu übernehmen“

Nachtzüge in Europa: Diese interaktive Karte zeigt alle Verbindungen

Karte zeigt die Vertretungen Deutschlands im Ausland

Dabei mag man denken: Ist doch ganz einfach. In Frankreich ist die Botschaft in Paris und in England in London. Das stimmt in der Regel auch. Doch es gibt in einigen Ländern auch mehrere Vertretungen und so musst du dank der Karte im Notfall nicht ans andere Ende des Staates reisen, um Hilfe zu bekommen. Dazu kommt, dass es in vielen Ländern gar nicht so einfach ist, auf Anhieb zu „erraten“ wo die Botschaft oder das nächste Konsulat verortet ist. Das heißt: Die Karte des Bundes hilft in befreundeten wie auch in sehr fremden Ländern weiter. Deshalb sollte sie jeder Deutsche kennen oder zumindest im Kopf behalten, wo man sie finden kann – besonders wichtig ist das apropos in diesen Ländern.

Ebenso wichtig zu wissen, wo eine deutsche Vertretung steht, ist auch die Zuständigkeit zu kennen. Dazu kannst du dir durch die Konsulats-Finder-Karte anzeigen lassen, welche Zuständigkeiten in welchen Institutionen vorhanden sind. So gibt es die Nothilfe- und Krisenzuständigkeit, die für deine Hilfe zuständig sind, die konsularische Zuständigkeit und die diplomatische Zuständigkeit. Diese drei Zuständigkeiten müssen nicht zwingen alle unter einem Dach oder gar in deinem Reise- oder Aufenthaltsland sein. Dazu wird hier auch gezeigt, ob die spezifische Vertretung im Ausland auch geöffnet hat und wie du Kontakt herstellen kannst.

Ausgeraubt im Urlaub? Das sind die 10 sichersten Städte in Europa

Apropos gibt es auf der ganzen Welt verteilt laut dem Auswärtigem Amt insgesamt 226 deutsche Auslandsvertretungen. Davon sind

152 Botschaften

53 Generalkonsulate

7 Konsulate

12 Multilaterale Vertretungen

ein Vertretungsbüro

ein Deutsches Institut

Dazu kommen noch 322 ehrenamtlich tätige Honorargeneralkonsulinnen sowie Honorarkonsuln im Ausland. Auch diese Vertreter findest du im Konsulatfinder des Auswärtigen Amtes.