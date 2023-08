Nachtzüge in Europa: Diese interaktive Karte zeigt alle Verbindungen

Welche Nachtzüge gibt es in Europa? Diese Frage stellen sich nicht nur Bahnfans immer öfter. Der Nachtzug etabliert sich zurzeit wieder in Europa. Angeschoben wird der Trend vorwiegend von der österreichischen Bahn, einem bewussteren Reisestil vieler Menschen und der Langeweile von Pauschalreisen. Dabei gibt es aber ein großes Problem: Nachtzüge werden von sehr vielen verschiedenen Anbietern feilgeboten und sind kaum über die App der Deutschen Bahn zu finden.

Nachtzug-Karte zeigt Verbindungen und mehr

Hier kommt die neue Nachtzugkarte ins Spiel. Denn sie zeigt sehr viele Nachtzugverbindungen in Europa übersichtlich an. Wenn du also wissen willst, ob es eine Verbindung aus Deutschland heraus nach Rom, Barcelona oder London gibt, kannst du dir hier den besten Überblick verschaffen.

Doch es geht noch etwas weiter. Die Karte bietet neben einer Zoom-Funktion für die Mobile, wie auch die Desktopansicht auch noch weitere Informationen an. So kannst du alle Verbindungen von und zu einzelnen Städten sehen oder dir einzelne Verbindungen mit einem Tipp oder Klick genauer ansehen. Dann zeigt dir die Karte nicht nur die Strecke und die angefahrenen Städte an, sondern auch den Betreiber der Strecke, den Namen beziehungsweise die Zugnummer, die Abfahrten und Ankünfte sowie die Frequenz pro Woche an. Dazu siehst du die beteiligten Länder und welche Wagenklassen es gibt.

Nachtzug-Karte

Exotische Linien und der beste Weg zum Ticket

Doch die Karte bildet nicht nur Zentraleuropa ab. So kannst du auch die Strecke vom österreichischen Villach nach Edirne in der Türkei anschauen. Dazu wirst du auf Besonderheiten hingewiesen. So ist die gerade beschriebene Strecke eine saisonale Verbindung mit Autotransport und einer Ankunft am übernächsten Tag. Also verbringst du hier zwei Nächte im Zug, wenn es bis in die Türkei oder komplett zurückgehen soll.

Für den Ticketkauf stellt die Karte Links zu den jeweiligen Betreibern zur Verfügung. So sparst du dir die mühsame Suche und musst gegebenenfalls nicht auch noch Vermittlungsgebühr von windigen Anbietern ertragen. Die Karte stammt vom Projektentwickler Büro des Präsidenten als Side-Project, das aber weiter gepflegt werden soll. Das Angebot ist kostenlos und stammt aus einer analogen Version der Karte, die das Büro für den Europaabgeordneten Daniel Freund erstellt hat.