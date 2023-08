Nachtzug statt Flugzeug: So erfindet ein Reisekonzern die Pauschalreise neu

Schon seit Juli rollt die erste Nachtzug-Verbindung, die der deutsche Reisekonzern TUI vermarktet, durch Europa. Dabei handelt es sich aber nicht um einen eigenen TUI-Zug, sondern um deine Bahnverbindung des niederländischen Reiseveranstalters Flywise Travel, der eigentlich Flugpauschalreisen anbietet. Jetzt aber gibt es unter dem Namen Green City Trip einen Nachtzug, der die Gäste einmal wöchentlich von Bad Bentheim, Osnabrück, Minden oder Hannover nach Prag bringt. Gefahren wird in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, Ankunft in Prag ist am Morgen des Freitags. Zwei Hotel-Übernachtungen später geht es am Sonntagabend wieder zurück. Sofern der Zug keine Verspätung hat, ist man pünktlich zur Arbeit am Montag wieder in Deutschland. Die Pauschalreisen sind je nach Buchungsklasse ab etwa 200 Euro pro Person zu haben.

720 Betten fahren per Nachtzug nach Prag und zurück

Der Zug habe 720 Betten und 16 Waggons, ist online zu erfahren. Dabei hat das Eisenbahnunternehmen keinesfalls einen neuen Zug bestellt, sondern wie Flixtrain ausgemusterte Waggons aufgearbeitet. WLAN suchst du beispielsweise vergebens im Zug, ist bei einem Nachtzug aber auch nur bedingt notwendig. Es gibt vier verschiedene Buchungsklassen, wahlweise als Mischbelegung mit anderen Passagieren oder als komplett gebuchtes Abteil für bis zu drei oder fünf Personen. Das Ganze gibt es zum Pauschalreise-Preis.

Für TUI soll diese Vermarktung nur der Auftakt sein zu einer ganzen Reihe von Nachtzug-Pauschalreiseverbindungen. Insgesamt zehn Strecken plant man in den kommenden fünf Jahren, sagte Konzernchef Sebastian Ebel dem Berliner Tagesspiegel. Bahn-Fahrten sind für TUI nichts Neues. Bis in die 1990er-Jahre hinein ging es mit dem TUI Ferienexpress im Sommer nach Italien, Spanien und Österreich und im Winter zum Ski-Fahren in die Schweiz und nach Österreich.

Mit aufkommender Konkurrenz durch die Deutsche Bahn, aber auch die günstiger werdenden Flüge, verlor TUI die Kunden für die eigenen Züge und verkaufte die Waggons. Nun könnte der Wunsch nach nachhaltigen Reisen die Kunden erneut auf die Schiene bringen.