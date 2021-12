Nachtzug Ticket kaufen: Nightjet als komfortable Alternative zum Flugzeug

Auch wenn es in Zeiten der großen Corona-Pandemie noch ein wenig befremdlich klingt: Das Fahren mit dem Zug soll in Zukunft auch über die deutschen Landesgrenzen hinaus attraktiver werden. Deutschland, Österreich, Frankreich und die Schweiz bauen deswegen ihre nach eigenen Angaben erfolgreiche Partnerschaft im Nachtzugverkehr aus. Bis 2024 sollen Schritt für Schritt neue internationale Nightjet-Verbindungen an den Start gehen. Das Ziel: Europa soll enger zusammenwachsen und klimafreundlichen Verkehr auf der Schiene ermöglichen.

Trans-Europ-Express TEE 2.0 startet

Die Deutsche Bahn (DB), die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB), die Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) und die französischen SNCF haben sich bereits Ende 2020 darauf verständigt, ihre Zusammenarbeit auszubauen. Mehrere neue Nightjet-Linien sollen in den kommenden Jahren insgesamt 13 europäische Millionenmetropolen miteinander über Nacht verbinden. Konkret geht es in den kommenden Jahren um die folgenden Verbindungen:

Zürich – Rom (ab Dezember 2022)

Wien / Berlin – Brüssel / Paris (ab Dezember 2023)

Zürich – Barcelona (ab Dezember 2024)

Schon heute sind europaweit viele Ziele mit dem Nachtzug der ÖBB zu erreichen. Die folgenden Nightjet-Verbindungen stehen Stand heute unter anderem bereits zur Verfügung:

Berlin – Breslau – Wien

Berlin – Warschau – Wien – Graz

Hamburg – Hannover – Freiburg – Basel – Zürich

Hamburg – Hannover – Passau – Linz – Wien

München – Bologna – Florenz – Rom

München – Udine – Treviso – Venedig

Amsterdam – Düsseldorf – Köln – Frankfurt – München – Innsbruck

Amsterdam – Düsseldorf – Köln – Frankfurt – Linz – Wien

Brüssel – Frankfurt – Linz – Wien

Innsbruck – München – Hannover – Hamburg

Mailand – Gardasee – Verona – München

Mailand – Verona – Wien

Malmö – Berlin

Paris – München – Wien

Rom – Florenz – Wien

Wien – Mukatschewo – Lwiw – Kiew

Wien – Linz – Zürich

Zürich – Köln – Amsterdam

Zürich – Basel – Freiburg – Magdeburg – Berlin

Die neuesten Verbindungen im Nachtzugnetz sind seit Mitte Dezember 2021 die Linien Wien – München – Paris und Zürich – Köln -Amsterdam. Sie bilden den Auftakt einer Nachtzug-Offensive, die in den kommenden Jahren Schritt für Schritt ausgebaut werden soll. Der Direktzug nach Paris lässt die Geschichte des Orient-Express wiederaufleben, der bis 2007 auf dieser Verbindung unterwegs war. Die beiden neuen Nightjet-Linien verbinden in Summe 15 deutsche Städte mit dem europäischen Nachtzugnetz.

Nachtzüge auch nach Osteuropa verfügbar

Dazu kommen EuroNight Züge, die vor allem zu Zielen in Osteuropa verkehren. Auf diesen Verbindungen kommen Züge von Partnerbahnen wie der MAV (Ungarn), CD (Tschechien) oder PKP (Polen) zum Einsatz. Fahrkarten für Nightjet-Nachtzüge kannst du dir am besten im Vorverkauf buchen. Das erspart dir teure Zuschläge, die für den Ticketkauf im Zug erhoben werden.

Sparschein-Tickets kosten im Sitzplatzwagen eines Nightjet pro Person und Richtung mindestens 29,90 Euro. Plätze im Liegewagen stehen ab 39,90 Euro pro Person und Richtung zur Verfügung. Besonders komfortable Schlafwagenplätze kosten je nach Abteilart und Verbindung im günstigsten Fall zwischen 66,90 und 159,90 Euro. Ein komplettes Sitzwagen-Abteil für 1 bis 3 Personen (maximal 2 Kinder bis 14 Jahre) sind ab 99 Euro buchbar. Zwischen 22 und 8 Uhr gilt eine Nachtruhe, in der in Schlaf- und Liegewagen die Hauptbeleuchtung auszuschalten ist.

Fährst du mit einem ICE oder IC der Deutschen Bahn nur in Deutschland durch die Nacht, kannst du schon ab 17,90 Euro mit dem Super Sparpreis im Nachtzug unterwegs sein. Mit dem Sparpreis sind pro Person und Richtung mindestens 21,50 Euro zu zahlen. Besitzt du eine BahnCard, kannst du dir auf die Sparpreise nochmals einen Rabatt in Höhe von 25 Prozent sichern.

Wenn du dich für einen Platz im Sitzwagen entscheidest, ist eine Sitzplatzreservierung im Preis inklusive. Im Liegewagen erhältst du nicht nur eine Liege in einem von dir gebuchten Abteil, sondern auch ein Mineralwasser am Abend und ein kleines Frühstück am Morgen. Im Schlafwagen gibt es on top abends einen Aperitif und eine Zeitung am Abend sowie ein à la carte Frühstück am Morgen und Toilettenartikel. Grundsätzlich stehen gegen Bezahlung warme und kalte Snacks und Getränke zur Verfügung. Für allein reisende Frauen stehen auch sogenannte Damenabteile in Liegewagen zur Verfügung.

Nachtzug-Angebot in Zusammenarbeit mit anderen Bahn-Gesellschaften

Um die Klimaziele der EU zu erreichen sei ein starkes Schienennetz unverzichtbar, heißt es bei der Deutschen Bahn. Dazu gehöre auch ein starkes Nachtzugnetz. Richard Lutz, Chef der Deutschen Bahn, sagte anlässlich der Verkündung der Nachtzug-Offensive: „Europas führende Bahnen vereinen ihre Kräfte für den Nachtzug. Das ist ein guter Tag für das Klima, unsere Kunden und das Zusammenwachsen Europas auf der Schiene.“ Der Bahn-Chef betonte damals auch, dass das Nachtzug-Angebot nur gemeinsam erfolgreich sein könne. „Wenn jede Bahn ‚ein bisschen Nachtzug‘ machen würde, wäre niemandem geholfen.“ Genau aus diesem Grund hatte die DB ihr Nachtzug-Angebot vor einigen Jahren auch eingestellt; und in Zusammenarbeit mit der ÖBB kurze Zeit später wieder reaktiviert.

Die neuen, geplanten Nachtzug-Verbindungen in Europa.

Deutschland spiele schon allein aufgrund seiner Größe und Lage eine wichtige Rolle im europäischen Nachtzugnetz, ist Lutz überzeugt. Deswegen sei es notwendig, heutige Angebote für Kunden attraktiver zu machen. Das betreffe nicht nur die Bereitstellung von Verbindungen an sich, sondern auch das Wagenmaterial, mit dem man in Zukunft zum Beispiel über Nacht von Berlin nach Brüssel oder Paris reisen können soll.

Mit Blick auf die Zukunft soll das Reisen im Nachtzug vor allem komfortabler werden. Die ÖBB wollen mit Investitionen in Höhe von 500 Millionen Euro 20 weitere Nachtzüge einsetzen. Die neuen Nightjets mit Gratis-WLAN an Bord sollen ab 2022 das Reisen über Nacht mit mehr Privatsphäre und höherem Komfort noch angenehmer machen. Sie bestehen aus zwei Sitzwagen, drei Liegewagen und zwei Schlafwagen. Besonders viel Luxus bieten dabei die neuen Schlafwagen. Denn zukünftig verfügen die Standard- und Deluxe-Abteile über eine eigene Toilette und Duschmöglichkeit. Die bisher gewohnten Abteile soll es in einem neuen Design weiterhin geben. Das nachfolgende Video zeigt die neuen Nightjet-Abteile im Detail.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von YouTube ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

EU hat noch weitreichendere Ideen

Die EU-Kommission will unterdessen im Kampf gegen den Klimawandel die Mobilität in Europa grundsätzlich auf neue Füße stellen. Das berichtet die „Süddeutsche Zeitung“ unter Berufung auf ein ihr vorliegendes Strategiepapier. Ziel sei es unter anderem bis 2030 doppelt so viele Hochgeschwindigkeitszüge wie bisher auf europäischen Schienen fahren zu lassen. Parallel dazu soll sich die Zahl der Elektroautos auf europäischen Straßen auf mindestens 30 Millionen erhöhen. Erst kürzlich hatte die EU-Kommission beschlossen, ab 2035 keine Autos mit Verbrennungsmotor mehr neu zulassen zu wollen.

Bis 2050 will die EU den Frachtverkehr auf der Schiene verdoppeln und den Hochgeschwindigkeitsverkehr sogar verdreifachen. Völlig offen ist aber, ob das nur durch zusätzliche Kapazitäten oder auch durch den Ausbau der Bahn-Infrastruktur gelingen soll.