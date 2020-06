Wichtige Botschaft für alle Nutzer eines iPhones neuerer Generation. Ab sofort kannst du iOS 13.5.1 installieren, wenn du mindestens das iPhone 6s beziehungsweise das iPhone SE nutzt. Neue Funktionen bekommen iPhone-Nutzer mit diesem Update allerdings nicht. Apple selbst spricht in seinen Release Notes nur davon, dass iOS 13.5.1 wichtige Sicherheitsupdates enthalte und allen Benutzern zur Installation empfohlen werde.

Als gesichert gilt, dass Teil des Updates wohl auch ist, dass es mit iOS 13.5.1 keine Möglichkeit mehr besteht, den kürzlich veröffentlichten uncover-Jailbreak zu nutzen. Damit ist es möglich, Software zu installieren, die nicht aus dem App Store von Apple stammt – ein potenzielles Sicherheitsrisiko. Nebenbei bemerkt: Auch für iPads steht ab sofort das passende Update in Form von iPadOS 13.5.1 zur Verfügung.

Auch Google startet in den Monat Juni mit einem neuen Update. Wie eingangs erwähnt, schließt es in Form des Juni-Patches für Android unter anderem auf den konzerneigenen Pixel-Smartphones zahlreiche Sicherheitslücken. Doch das ist noch längst nicht alles. Pixel-Nutzer können sich auch auf neue Funktionen freuen. So verbessert Google ab dem Pixel 2 zum Beispiel das adaptive Batteriemanagement. Die Pixel-Smartphones erkennen, wann der Akku leer sein wird und reduzieren automatisch unwichtige Hintergrundaktivitäten von Apps, um eine längere Akkulaufzeit zu ermöglichen.

Neu ist auch, dass du mit beruhigenden Tönen wie Wellenrauschen einschlafen und dich von deinem Lieblingssong wecken lassen kannst. Und auch einen Sunrise Alarm hat Google neu integriert. Der Bildschirm deines Smartphones wird damit morgens nach und nach immer heller und du wachst so in einem abgedunkelten Zimmer wie bei einem Sonnenaufgang auf. Ferner neu: Der Google Assistent bietet dir ab sofort die Möglichkeit, per Sprachbefehl Meetings aufzuzeichnen.

Zudem kannst du fortan auf allen Pixel-Smartphones die Personal Safety App installieren. Die Erkennung von Autounfällen steht ab sofort auch für Pixel-3-Modelle zur Verfügung. Allerdings nur in Englisch und bisher auch nur in Australien, Großbritannien und in den USA. Eine neue Notruf-Funktion informiert von dir zuvor festgelegte Kontakte, wenn du zum Beispiel nach einer allein durchgeführten Wanderung nicht wie erwartet zu deinem Startpunkt zurückkehrst. Sofern du es wünschst, landen auch Hinweise zu Naturkatastrophen oder andere öffentliche Warnungen über die Personal Safety App direkt auf deinem Smartphone-Display.

Only your #Pixel4 can call for help when you can’t. Turn on car crash detection in the Personal Safety app. Already in the US, now launching in the UK and Australia. Find out more: https://t.co/qYOsCIxYdz pic.twitter.com/knqWbtRSyd