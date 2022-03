Samsung Galaxy A53 und A33 5G: Die neuen Handy-Renner sind offiziell

In welcher Liga Samsung mit seinen beiden neuen Galaxy-A-Modellen spielen will, macht ein Rückblick auf die Erfolge der Modelle Galaxy A50 und Galaxy A51 deutlich. Nach Angaben von Samsung waren diese beiden Smartphones in den Jahren ihrer Vorstellung die weltweit meistverkauften Android-Smartphones. Auch die Modelle Galaxy A52, Galaxy A52 5G und Galaxy A52s 5G aus dem Vorjahr waren stark nachgefragt. Und genau an diese Erfolge möchte der koreanische Hersteller jetzt mit den neuen Modellen Galaxy A53 5G und Galaxy A33 5G anknüpfen.

Samsung Galaxy A53 5G – Neuer Kassenschlager?

Das Samsung Galaxy A53 spricht jene recht breite Zielgruppe an, die nicht bereit ist, 800 Euro und mehr für ein Oberklasse-Smartphone der S-Serie oder gar für ein Foldable von Samsung auszugeben. Herzstück ist der nagelneue Samsung Exynos 1280 Prozessor (5 nm) mit acht Kernen, die sich auf zwei Cluster mit zwei Cortex-A78-Kernen (2,4 GHz) und sechs Cortex-A55-Kernen (2 GHz) verteilen; flankiert von 6 GB RAM und 128 GB Speicherplatz. Optional ist auch ein Modell mit 8 GB RAM und 256 GB Speicherplatz erhältlich. Per MicroSD-Karte ist eine Speichererweiterung um bis zu 1 TB möglich. Dann entfällt aber die Möglichkeit, eine zweite SIM-Karte einlegen zu können.

Das Super AMOLED Display bietet eine diagonale Abmessung von 6,5 Zoll mit einer Auflösung von 1.080 x 2.400 Pixeln und einer Bildwiederholfrequenz von 120 Hz bei 407 ppi. Gorilla Glass 5 schützt das Panel vor etwaigen Beschädigungen. Auf der Rückseite sind vier Kameras zu finden. Zu einer 64-Megapixel-Weitwinkelkamera mit optischer Bildstabilisierung gesellt sich eine Ultra-Weitwinkel-Kamera mit einer Auflösung von 12 Megapixeln. Außerdem sind rückseitig eine Makro- und eine Telekamera mit einer Auflösung von jeweils 5 Megapixeln zu finden. Vorne ist eine 32-Megapixel-Kamera für Videotelefonate und Selfies zu finden. Sie ist mittig in einem Kameraloch integriert (Punch-Hole-Design). Der verbaute Akku hat eine Kapazität von 5.000 mAh und lässt sich mit bis zu 25 Watt mit neuer Energie versorgen. Kabelloses Laden wird nicht unterstützt.

In diesen vier Farben kommt das Samsung Galaxy A53 5G in den Handel.

Zur weiteren Ausstattung des 189 Gramm leichten Samsung Galaxy A53 5G gehören neben der vom Namen ableitbaren 5G-Unterstützung, Bluetooth 5.1 und Dual-WLAN (2,4 & 5 GHz, kein WiFi 6) sowie NFC für mobiles Bezahlen. Als Betriebssystem ist Android 12 installiert, samt angepasster Nutzeroberfläche One UI 4.1. Gemäß IP67-Zertifizierung ist das Smartphone gegen Staub und Wasser geschützt. Hinter dem Bildschirm ist ein optischer Fingerabdrucksensor verbaut.

Samsung Galaxy A33 5G – Günstiger Allrounder

Primär mit einem günstigen Einstieg in die 5G-Welten möchte das Samsung Galaxy A33 5G punkten. Es wird nur mit 6 GB RAM und 128 GB erweiterbarem Speicherplatz angeboten. Auch bei diesem Smartphone der unteren Mittelklasse kommt Samsungs Exynos 1280 Prozessor zum Einsatz, Abstriche sind aber beim Kamera-Setup zu verzeichnen. Die Selfiekamera vorne löst maximal mit 13 Megapixeln auf. Auf der Rückseite sind vier Kameras (48 + 8 + 5 + 2 Megapixel) zu finden. Die Hauptkamera ist auch hier mit einer optischen Bildstabilisierung ausgestattet. Videos sind maximal in 4K-Qualität möglich

Der mit Gorilla Glass 5 geschützte Super AMOLED Bildschirm des Smartphones ist 6,4 Zoll groß, bietet eine Auflösung von 1.080 x 2.400 Pixeln und 412 ppi. Bei der Bildwiederholfrequenz ist allerdings bei 90 Hz das Ende der Fahnenstange erreicht. In den Einstellungen ist es wie beim Galaxy A53 5G möglich, die Bildwiederholfrequenz auf 60 Hz manuell zu reduzieren, um den Akkuverbrauch etwas zu drosseln.

Die Selfie-Kamera ist bei diesem Smartphone in einer tropfenförmigen Aussparung (Notch) integriert, was ein insgesamt etwas weniger modernes Äußeres vermittelt. Eine Wiederaufladung des 5.000 mAh großen Akkus ist auch beim Samsung Galaxy A33 5G mit bis zu 25 Watt möglich. Kabelloses Laden ist auch bei diesem Handy nicht möglich, NFC ist aber an Bord. Hinsichtlich der Farben hast du wie beim Galaxy A53 5G die Wahl zwischen matten Tönen in Schwarz, Weiß, Blau und Orange.

Optisch ist das Samsung Galaxy A33 5G vom Galaxy A53 5G auf der Rückseite kaum zu unterscheiden.

Besonderheit bei beiden neuen Galaxy-A-Smartphones: Wer mag, kann in den Einstellungen freien Speicherplatz zu zusätzlichem Arbeitsspeicher umwandeln. Samsung nennt dieses Feature RAM Plus. Wahlweise lassen sich auf diese Weise 2, 4 oder sogar 6 GB Speicherplatz umschichten, um zum Beispiel beim mobilen Gaming mehr RAM-Leistung abrufen zu können. Außerdem wird es für beide Smartphones vier Jahre lang Android-Major-Updates und über fünf Jahre Sicherheitsupdates geben.

Neue Samsung-Smartphones kommen ohne Netzteile in den Handel

Wichtig hinsichtlich des Lieferumfangs: Aus Umweltschutzgründen verzichtet Samsung bei seinen neuen Smartphones darauf, sie mit Netzteilen auszuliefern. Teil des Lieferumfangs ist nur ein USB-C-Kabel. Wenn du also (noch) nicht über ein Netzteil verfügst, musst du ein solches mit- oder nachbestellen. Zum Beispiel bei Amazon kosten 25-Watt-Schnellladegeräte von Samsung aktuell 12 Euro (weiß / schwarz).

Auf Anfrage von inside digital erklärte Samsung, dass durch den Verzicht auf die Netzteile auch möglich sei, deutlich mehr Smartphones auf einer Lieferpalette ausliefern zu können. Grund: Die Verpackung eines jeden Smartphones fällt kleiner aus. Das mache sich unter anderem bei der Luftfracht bemerkbar. Die gleiche Anzahl an Smartphones lässt sich so in deutlich weniger Flugzeugen transportieren.

Was kosten die beiden neuen 5G-Smartphones?

Während das Samsung Galaxy A33 5G erst ab dem 22. April in Deutschland in den Handel kommt, soll es das Galaxy A53 5G schon ab dem 1. April zu kaufen geben. Das Galaxy A33 5G bietet Samsung dann zu einem unverbindlichen Verkaufspreis (UVP) in Höhe von 369 Euro an.

Für das Galaxy A53 5G musst du in der 128-GB-Ausführung 449 Euro auf den Tisch legen, während für das 256-GB-Modell 509 Euro zu zahlen sind. Schon ab dem 17. März startet für das Galaxy A53 5G eine Pre-Order-Phase. Wer das Smartphone bis Ende März vorbestellt, bekommt die In-Ear-Kopfhörr Galaxy Buds Live in Weiß kostenlos dazu. Und wer sich dazu entscheidet, ein altes Smartphone bei Samsung einzutauschen, darf sich neben dem gewährten Eintauschwert auch über 50 Euro zusätzlichen Wechselbonus freuen.

Jetzt weiterlesen Samsung Galaxy A13, A23, M23 und M33 neu vorgestellt: Gut und günstig