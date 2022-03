Samsung One UI 4.1: Üppiges Update für diverse Handys

Das nächste große One UI Update für unzählige Smartphones von Samsung kündigt sich an. Was auf den aktuellen Top-Modellen der Galaxy S22 Serie bereits ab Werk auf Basis von Android 12 installiert ist, landet jetzt in Form von One UI 4.1 nach und nach auch auf zahlreichen weiteren Handys des koreanischen Herstellers. Das Volumen an Änderungen und Verbesserungen ist ziemlich umfangreich.

Samsung One UI 4.1 – Das ist neu

Wer die Google Duo App von Google nutzt, kann künftig eine Live-Sharing-Funktion nutzen und so den Bildschirm mit Freunden teilen, um gemeinsam Fotos in der Galerie anzusehen. Auch die Freigabe des Browser-Bildschirms ist möglich. Und: Während eines Videoanrufs gestattet Samsung auch die Zusammenarbeit über die Notizzettel-App Samsung Notes.

Auf ausgewählten Smartphones landet mit der Expert RAW App eine neue Anwendung, um Fotos und Videos auf vielfältige Art und Weise noch professioneller bearbeiten zu können. Das Abspeichern von bearbeiteten Bildern ist im .jpg- und .dng-Format möglich.

Ein spannendes, neues Tool ist auch der Objektiv-Radierer (Object Eraser), der Bilder im Nachgang verbessern kann. Über die Schaltflächen „Schatten löschen“ oder „Reflexionen löschen“ lassen sich störende Dinge auf Bildern im Handumdrehen entfernen. Auch störende Objekte im Hintergrund sollen auf diese Weise auf Wunsch schnell verschwinden.

Wer gerne Fotos mit Freunden teilt, kann sich auf eine automatische Optimierung freuen. So werden zum Beispiel bei Screenshots unwichtige Bereiche abgeschnitten oder Neigungen automatisch angepasst. Das Smartphone erkennt dabei potenzielle Möglichkeiten zur Verbesserung und weist auf das Optimierungspotenzial hin.

Ebenfalls neu verfügbar: Quick Share, um sofort mehrere Fotos, Videos und Dateien gleichzeitig zu senden.

Mit Grammarly, einem Anbieter eines cloudbasierten Tastatur-Schreibassistenten, ist Samsung eine neue Partnerschaft eingegangen. Schon während der Eingabe ist es mit Grammarly möglich, fachkundige Schreibverbesserungen zu erhalten. Nach einer 90-tägigen Testphase ist allerdings ein kostenpflichtiges Abo für die weitere Nutzung notwendig. Wie genau die intelligente Grammarly-Tastatur aussieht, zeigt dir das nachfolgende Video.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von YouTube ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Wichtig: Die oben genannten Verbesserungen landen nicht grundsätzlich auf allen Smartphones, die One UI 4.1 erhalten. Welche Erweiterungen auf welche Endgeräte gelangen, ist abhängig von der Hardware-Unterstützung. So landet etwa die Expert Raw-App zunächst nur auf dem Galaxy S21 Ultra. Erst im April wird sie auf dem Galaxy Z Fold 3 freigeschaltet und später im laufenden Jahr auch auf dem Galaxy Note 20 Ultra, dem Galaxy S20 Ultra und dem Galaxy Z Fold 2.

Die Frage: Welche Oberklasse-Smartphones von Samsung bekommen das Update? Welche Modelle One UI 4.1 bekommen, steht jetzt schon fest.

Welche Smartphones erhalten One UI 4.1?

Dazu gehören unter anderem die Galaxy S21 Familie (Galaxy S21 5G, Galaxy S21+ 5G, Galaxy S21 Ultra 5G und Galaxy S21 FE 5G), aber auch die Galaxy S20 Familie (Galaxy S20, Galaxy S20+, Galaxy S20 Ultra und Galaxy S20 FE 5G). Sogar das Galaxy S10, Galaxy S10+, Galaxy S10 5G und Galaxy S10e aus dem Jahr 2019 werden noch bedacht.

Aus der Galaxy-Note-Serie werden das Galaxy Note20, Galaxy Note 20 Ultra, Galaxy Note 10+ 5G und Galaxy Note 10+ erhalten. Außerdem die Foldable-Smartphones Galaxy Z Fold2 5G, Galaxy Fold 5G und Galaxy Fold sowie Galaxy Z Flip 5G und Galaxy Z Flip. Auch verschiedene Smartphones der unter anderem in Deutschland beliebten Galaxy-A-Serie sollen ein Update auf One UI 4.1 erhalten. Zu den genauen Modellen hält sich Samsung aber noch bedeckt. Gleiches gilt für Tablet PCs der Tab S Serie.

Für das Galaxy Z Fold3 und Galaxy Z Flip3 ist One UI 4.1 ab sofort übrigens schon in ersten Ländern verfügbar. Andere Smartphone-Modelle des koreanischen Herstellers werden zeitnah folgen. Sobald für dein Smartphone ein passendes Update zur Verfügung steht, wirst du per Push-Nachricht auf dem Handy-Display informiert. Du kannst aber auch manuell in den Einstellungen deines Handys prüfen, ob du gegebenenfalls schon eine Firmware-Aktualisierung durchführen kannst.