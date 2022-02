Gratis-App von Samsung macht deine Smartphone-Kamera besser

Die neue App hört auf den Namen „Expert RAW“ und wurde zusammen mit der Samsung Galaxy S22 Serie vorgestellt. Expert RAW stellt dabei keinen Ersatz zur normalen Kamera-App dar, sondern lässt sich parallel installieren. Wir zeigen dir, was die neue App kann.

→ Galaxy S22 Ultra im Ersteindruck

Kamera-App mit Profi-Features

Im Gegensatz zur normalen Kamera-App von Samsung fehlen bei Expert RAW sämtliche Software-Modi wie Nacht, Portrait oder Single Take. Stattdessen kannst du wie bei einer Profi-Kamera alle Einstellungen selbst treffen. ISO, Belichtungszeit, Lichtwert, Fokus, Belichtungsmessung und Weißabgleich lassen sich frei einstellen. Überdies kannst du zwischen allen verfügbaren Kameras wählen.

Mit ihren Features spricht die neue Kamera-App insbesondere Fotografie-Fans an, die noch mehr aus ihrer Smartphone-Kamera herausholen möchten. So speichert die App, wie der Name bereits vermuten lässt, die Fotos im RAW-Format ab und ermöglicht eine weitreichende Nachbearbeitung.

Mit „Adobe Lightroom for Samsung“ bietet der Hersteller die passende Bearbeitungssoftware direkt zum Download an. Die RAW-Fotos lassen sich jedoch auch am Computer in Lightroom oder Affinity Photo bearbeiten. So kannst du beispielsweise im Nachhinein die ISO-Zahl, Verschlusszeit und den Weißabgleich anpassen.

Kostenlos im Samsung Galaxy Store

Bisher ist die neue App exklusiv für die Samsung Galaxy S22 Reihe verfügbar. Doch das soll ich schon bald ändern. Der zuverlässige Leaker „Ice universe“ hat herausgefunden, dass der Start auf anderen Samsung-Smartphones unmittelbar bevorsteht. Bereits Anfang März soll es die App auch für das Galaxy S21 Ultra geben. Später folgen das Galaxy Z Fold3, Galaxy S20 Ultra, Galaxy Note 20 Ultra und Galaxy Z Fold2.

→ zum Download im Galaxy App Store

Mutige Nutzer können die App bereits jetzt von Drittanbieter-Seiten wie APKMirror herunterladen und selbst installieren. Dies ist jedoch mit Sicherheitsrisiken verbunden, da die App hier nicht direkt vom Hersteller kommt. Auf meinem Galaxy S21 Ultra funktioniert sie bereits problemlos.