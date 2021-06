Leserwahl: Das ist die Top-Technik 2021 – frisch von euch gekürt

Bei unserer Leserwahl 2021 konntet ihr 20 Produkte, Dienste und Anbieter aus vier Kategorien zu den Besten wählen. Mit insgesamt rund 13.000 Teilnahmen erzielten unsere Leserinnen und Leser ein spannendes Ergebnis – und zeigten damit auch dieses Jahr, wer oder was den Titel zum Besten der Besten tragen darf.

Kategorie Handy: Aldi schnappt sich gleich zwei Titel der Leserwahl 2021

Du möchtest wissen, wer die besten Produkte der Kategorie Handy anbietet? Hier kommen die Ergebnisse. Mit über 27 Prozent aller Stimmen schlägt die iPhone 12 Serie ihre Konkurrenz – die Samsung Galaxy S21 Serie. Somit geht der Titel des besten Smartphones an die Spitzen-Smartphones aus Cupertino. Als Deutschlands bester Mobilfunk-Anbieter wurde von euch mit großem Abstand die Telekom gewählt und verteidigt damit seinen Sieg aus dem vergangenen Jahr erneut.

Außerdem haben wir euch nach dem besten Handy-Tarif gefragt. Hier geht das Sieger-Krönchen an die Aldi Talk Kombi-Pakete S/M/L, dicht gefolgt von den O2 Free Unlimited Basic/Smart/Max Tarifen. Doch Aldi räumt hier gleich doppelt ab. Denn auch den Titel zur besten Mobilfunk-Option reißt sich Aldi mit den Aldi Talk Jahrespaketen unter den Nagel.

Streaming, Gaming und mehr: Das sind die besten Entertainment-Produkte

Weniger überraschend sichert sich Netflix den Platz auf dem Siegerpodest zum besten Streaming-Angebot für Video-on-Demand – Platz zwei geht an Amazon Prime Video mit gut einem Viertel aller Stimmen. Und das beste Streaming-Angebot für alle Sportfans und Live-TV-Zuschauer bietet eurer Meinung nach Sky mit knapp der Hälfte aller Stimmen. Außerdem fragten wir euch nach dem besten Anbieter für Audio-Streaming. Auch hier ist der Sieger eindeutig – und heißt Spotify.

Zum Unterhaltungs-Angebot zählt neben Streaming auch Gaming. Deshalb fragten wir unsere Leserinnen und Leser nach der besten Spielekonsole sowie dem besten Gaming-Service. Und … beide Titel gehen an den Gaming-Profi Sony. Die PlayStation 5 wandert mit über 50 Prozent der Stimmen auf Platz eins – der Titel zum besten Gaming-Service geht an PlayStation Plus. Und auf welcher Flimmerkiste lässt es sich am besten spielen? Die beste Fernseher-Technologie dafür haben unsere Leser gewählt: Samsung QLED.

Zuhause: Wer bietet die beste Internet- und Smart-Home-Technik?

Im Bereich Zuhause suchten wir bei unserer großen Leserwahl 2021 nicht nur die beste Heimnetz-Hardware, sondern auch den besten Internet-Anbieter für daheim. Den Titel für ersteres sichert sich klar AVM Fritz! mit mehr als der Hälfte eurer Stimmen. Unsere Leser finden außerdem: Der beste Internet-Anbieter für Zuhause ist eindeutig die Telekom. Und was gehört ansonsten in ein modernes Zuhause? Die besten Smart-Home-Produkte. Deshalb fragten wir unsere Leser nach dem besten Saugroboter-Hersteller. Na, wer wird wohl der Gewinner sein? Es ist … Dyson! Dicht gefolgt von Vorwerk und iRobot.

Doch ein smartes Zuhause macht mehr aus als ein Saugroboter. Daher suchten wir zusätzlich den Hersteller, der allgemein die besten Smart-Home-Produkte verkauft. Und auch hier geht das Sieger-Krönchen an die in Deutschland designten Produkte des Herstellers AVM – mit rund 40 Prozent aller Stimmen gewinnt AVM Fritz!DECT.

Maximale Flexibilität für zu Hause bietet WLAN über Mobilfunk – zum Beispiel nach einem Umzug oder für den Fall, dass das reguläre WLAN einmal ausfällt. Unsere Leser haben sich entschieden und Telekom Speedbox zum besten Produkt gewählt.

Der beste Kopfhörer und die beste Smartwatch? Das sind die Leserwahl-Gewinner für unterwegs

Ob Wearables, E-Mobilität oder Kopfhörer: Technik für unterwegs ist längst in unserem alltäglichen Leben angekommen. Deshalb fragten wir unsere Leser nach den besten Sharing-Diensten und mehr. Bei der Frage nach dem besten Scooter- oder Bike-Sharing schlug der Bike-Sharing-Dienst Nextbike zahlreiche E-Scooter-Anbieter und seinen direkten Konkurrenten DB Call-a-Bike. Und da zur besten Technik für unterwegs ohne Zweifel auch Car-Sharing-Dienste und E-Autos zählen, fragten wir auch hier nach den Top-Produkten. Eurer Meinung nach landet Sixt Share eindeutig auf der Pole-Position im Rennen um den besten Carsharing-Dienst. Der Titel zum besten E-Auto geht an Tesla Model 3.

Die einen lieben sie, die anderen hassen sie – es geht um die Smartwatch. In unserer Wahl-Woche Unterwegs fragten wir ebenfalls nach eurem Favoriten. Und die Entscheidung fiel eindeutig auf die Apple Watch Series 6. Somit gewinnt Apple einen weiteren heiß umkämpften Platz unserer Leserwahl. Jetzt fehlen nur noch die besten Kopfhörer. Und hier entschieden sich unsere Leser klar für die Noise Cancelling Headphones 700 aus dem Hause Bose.

Wenn du die Gewinner der vier Kategorien im Detail durchstöbern möchtest, schau gerne hier vorbei:

Bei unserer Leserwahl 2021 verlosten wir zwischen allen Teilnehmern spannende Technik-Preise mit einem Gesamtwert von über 4.500 Euro. Wir wünschen allen Gewinnern viel Freude und bedanken uns bei allen, die dieses Jahr abgestimmt haben!