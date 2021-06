Leserwahl 2021: Drahtesel schlägt Scooter, umkämpftes Carsharing

Wie bist du unterwegs? Und was darf „op Jöck“, wie wir hier im Rheinland sagen, auf keinen Fall neben den obligatorischen Dingen (Schlüssel, Handy, Portemonnaie, …) fehlen? Aus dieser Fragestellung haben wir fünf Kategorien gestrickt. Wir haben nach den besten Kurzstrecken-Sharings gefragt, also Scooter- beziehungsweise Bike-Sharing und auch nach dem präferierten Carsharing-Dienst. Und für den Individualverkehr diesmal neu dabei: Das beste E-Auto.

Weiter ging es mit dem „dabei“ – hier stellte sich die Frage nach Smartwatch oder Fitnesstracker. Last but not least endete die Leserwahl mit der Frage nach den Top-Kopfhörern. Machen Over-Ears oder sportliche In-Ears das Rennen? Los geht’s!

Ihr habt gewählt: Bestes Scooter- oder Bike-Sharing

2020 konnte der E-Scooter-Anbieter Tier diese Kategorie gewinnen. 2021 gibt es einen neuen Gewinner – nicht nur beim Anbieter, sondern auch bei der Art der Fortbewegung. Es wird aktiver, denn gewonnen hat … Nextbike!

Der (E-)Bike-Sharing-Anbieter, der in zahlreichen Städten mit einfachem Free-Floating-Prinzip aktiv und nicht selten an den lokalen ÖPNV angebunden ist, gewinnt mit deutlichem Abstand vor der Bahn-Alternative „DB Call-a-Bike“. erst auf dem dritten Platz landet der erste Scooter-Sharing-Dienst. Tier kann zwar den Sieg nicht verteidigen, landet aber auf einem starken dritten Platz und sichert sich das Treppchen.

Carsharing: Dieser Dienst bringt dich von A nach B

Favoritenschreck sagt man da, oder? Zum wiederholten Mal nach 2020 holt sich der Underdog Sixt Share die Krone im Kampf um das beste Car Sharing und verweist die Top-Favoriten von Share Now auf den zweiten Platz. Tatsächlich ein hauchdünnes Rennen, geben am Ende nur 67 einzelne Stimmen den Ausschlag zugunsten von Sixt Share.

Das Treppchen komplettiert Flinkster – jedoch bereits recht abgeschlagen. Scouter ist hier dicht dran. Auf den weiteren Plätzen landen Miles, WeShare und Cambio.

Keine Überraschung? Das ist das beste E-Auto

Ein neuer Sieger, 2020 gab es die Frage nach dem besten E-Auto noch nicht. Mittlerweile sind vollelektrische Fahrzeuge mit emissionsfreien Motoren längst in breite Auswahl verfügbar. Auch hier gab es ein enges Rennen an der Spitze. Schlussendlich setzt sich das Tesla Model 3 durch und lässt den VW ID.3 als ärgsten Verfolger hinter sich. Der beliebte Franzose, Renault Zoe, schafft es knapp nicht aufs Treppchen und muss den dritten Platz dem „dicken Benz“ überlassen. Mit dem EQC hat Mercedes offenbar Anklang gefunden – und dass, obwohl der Wagen nicht auf einer reinen Elektro-Plattform basiert, sondern vom Stil und der Bauart her seinem Verbrenner-Bruder nachempfunden ist.

Fitnessarmband oder autarke Smartwatch?

Das ist eine klare Sache – unsere Leser schwören auf detailversessene und vielseitige Smartwatches anstatt auf mehr oder weniger smarte, dafür umso schlankere Fitnessarmbänder mit Bluetooth. Klarer Sieger ist die Apple Watch Series 6. Mit aktivierter eSIM kann die Uhr zahlreiche Funktionen selbst und autark ausführen, ohne dass das iPhone in Funkreichweite ist. Ideal vor allem, wenn du beim Sport keine Lust oder schlichtweg keine Taschen hast, um das Handy mitzuführen.

Auch die Plätze Zwei und Drei sind fest in Smartwatch-Hand: Samsungs Galaxy Watch3 schlägt auf dem Treppchen den Outdoor-Spezialisten Garmin Fenix 6 Pro.

Ganz in Ruhe und trotzdem laut: Die besten Kopfhörer für unterwegs

Bei den besten Kopfhörern gibt es eine schöne Abwechslung der Over- beziehungsweise On-Ear-Modelle und den In-Ear-Steckern. Mit leichter Tendenz. Fangen wir oben an: Der Top-Kopfhörer für unsere Leser kommt von Bose. Siegreich bei der Leserwahl 2021 sind die Bose Noise Cancelling Headphones 700. Das Modell gibt ordentlich was auf die Ohren, und lässt dich dank starker Geräuschunterdrückung geschützt von all dem Lärm da draußen. Generell ist Noise Cancelling hoch im Kurs. Die auf Platz zwei befindlichen Apple AirPods Pro bieten das Feature ebenfalls – jedoch in In-Ear-Design. Danach folgt wieder ein Paar Over-Ears: Die Sennheiser Momentum 3 schlagen Samsungs Galaxy Buds Pro und landen auf Rang 3.

Hier gibt’s die weiteren Ergebnisse unserer Leserwahl 2021:

Wir bedanken uns bei allen, die kräftig abgestimmt haben, ebenso bei unseren Sponsoren MediaMarkt und Saturn – und freuen uns schon auf die nächste inside digital Leserwahl 2022.