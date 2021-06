Leserwahl 2021: Die Top-Tarife und das beste Smartphone

In unseren Hochrechnungen während der vier Wahl-Wochen zeichneten sich bereits erste Spitzenkandidaten ab. Jetzt haben wir valide Ergebnisse. Gewählt wurde in unserer diesjährigen Leserwahl – verteilt über vier Wahl-Wochen – in den bekannten Kategorien von inside digital: Handy, Entertainment, Zuhause und Unterwegs. Wir beginnen mit den Ergebnissen für die Wahl der besten Produkte rund um das Thema Handy. Du kannst gespannt sein!

Samsung oder Apple – Welcher Hersteller schnappt sich den Leserwahl-Titel zum besten Smartphone?

In der Wahl-Woche Handy fragten wir euch nach dem besten Smartphone und stellten acht Top-Geräte zur Auswahl. Und gewonnen hat – Trommelwirbel … Die iPhone 12 Serie! Dicht gefolgt von der Samsung Galaxy S21 Serie mit nur zwei Prozentpunkten weniger. Doch das Sieger-Krönchen geht unumstritten an das beliebte iOS-Smartphone aus dem Hause Apple.

→ Zum Testsieger bei Saturn

→ iPhone 12 mit Vertrag in der Saturn-Tarifwelt

Der beste Mobilfunk-Anbieter: So habt ihr entschieden

Auf unserem virtuellen Wahlzettel konntet ihr außerdem euer Kreuzchen für Deutschlands besten Mobilfunk-Anbieter setzen. Das Ergebnis hat eine eindeutige Farbgebung: Magenta. Denn mit über einem Viertel aller abgegebenen Stimmen konnte sich die Telekom den Sieg holen. Auf Platz zwei schaffte es der Mitstreiter O2 und auf Platz drei Vodafone.

→ Telekom-Tarife in der MediaMarkt Tarifwelt

Leserwahl 2021: Handy-Tarife leisten sich ein enges Rennen

Weniger eindeutig zeigen sich die Ergebnisse der Wahl zum besten Handy-Tarif. Hier gewinnen die Aldi Talk Kombi-Pakete S/M/L mit über 18 Prozent. Und nur knapp dahinter liegt MagentaMobil S/M/L/XL mit gut 17 Prozent. Aber auch die O2 Free Unlimited Basic/Smart/Max Tarife haben es im Leserwahl-Ranking weit gebracht – mit mehr als 16 Prozent dürfen sie als drittplatzierter auf das Siegerpodest steigen.

Aldi Talk sichert sich Platz eins der besten Mobilfunk-Option

Als Letztes suchten wir in der Kategorie Handy die beste Mobilfunk-Option. Und hier darf sich erneut Aldi Talk freuen. Denn die Aldi Talk Jahrespakete können ab sofort die Schärpe für die beste Mobilfunk-Option tragen. Die Telekom sichert sich den zweiten und dritten Platz – mit der Telekom Family Card und Telekom StreamOn.

→ Hier geht’s zum Sieger: Aldi Talk

In den kommenden Tagen verkünden wir die weiteren Leserwahl-Gewinner aus den Kategorien „Entertainment“, „Zuhause“ und „Unterwegs“.