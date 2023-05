Apple verändert dein iPhone: Das siehst du bald auf dem Display

Traditionell nutzt Apple die hauseigene Entwicklerkonferenz WWDC (Worldwide Developers Conference), um die Neuheiten der kommenden Betriebssysteme zu präsentieren. In diesem Jahr erwartet uns damit auch ein Update fürs iPhone, namentlich iOS 17. Bereits in den vergangenen Jahren sollen sich laut einem neuen Bericht von Bloombergs Mark Gurman Veränderungen am Display zeigen. Konkret geht es erneut um den Sperrbildschirm. Apple hatte schon mit iOS 16 und dem iPhone 14 Pro mit Always-On-Display neue Features ermöglicht.

iOS 17 soll iPhone in Smart Display verwandeln

Laut Gurman arbeitet der iPhone-Hersteller daran, mit iOS 17 das Smartphone nützlicher zu machen, wenn du es nicht aktiv benutzt. Wenn das Smartphone gesperrt ist und horizontal liegt, sollen Informationen wie Termine aus dem Kalender, das Wetter und Benachrichtigungen wie auf einem Smart Display angezeigt werden. Dies erinnert an dedizierte Geräte wie Googles Nest Hub oder Amazons Echo Show.

Derartige Details könnten etwa dann nützlich sein, wenn du dein Smartphone während der Arbeit horizontal auf dem Schreibtisch aufgestellt hast. Aber auch auf dem Nachttisch könnten sich so neue Möglichkeiten für ein iPhone mit iOS 17 ergeben. Bereits vor einiger Zeit gab es darüber hinaus Berichte, dass Apple an einem eigenständigen Smart Display arbeitet.

Apple bringt das Tagebuch aufs Handy

Zu weiteren Verbesserungen in iOS 17 gehören laut Gurman „signifikante Veränderungen an der Wallet-App“. Außerdem soll es eine neue Tagebuch-App fürs iPhone geben. Möglicherweise passend dazu will Apple angeblich die Health-App erweitern, sodass du hier deine Stimmungslage notieren kannst. Die seit Langem ins Apple-Smartphone integrierte Gesundheitsanwendung soll auch Teil von iPadOS 17 werden.

Für das Tablet arbeitet das Unternehmen angeblich ebenfalls an einer neuen Bildschirmoberfläche, wenn du es horizontal nutzt. Derzeit fehlen dem iPad beispielsweise noch die Widgets auf dem Sperrbildschirm, die seit iOS 16 Teil des iPhones sind.

Zu guter Letzt könnte iOS 17 auch Verbesserungen an SharePlay und AirPlay bringen. Dazu soll es unter anderem Gespräche zwischen Apple und Hotels gegeben haben. Ziel dieser Unterhaltungen sei es, es Besuchern in Zukunft leichter zu machen, Videos oder Musik von ihren Geräte zu streamen.

Die erste Vorschau von iOS 17 werden zahlende Entwickler voraussichtlich bereits ab dem 5. Juni testen können. Das öffentliche Beta-Programm startet traditionell einige Wochen später. Die finalen Versionen der Betriebssysteme für iPhone, iPad, Mac, Apple TV und Watch erscheinen üblicherweise im Herbst.