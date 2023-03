iOS 17 und mehr: Apple nennt Termin für die erste Vorschau

Alljährlich treffen sich Entwickler und Medienvertreter bei Apple in Kalifornien, um die Neuheiten der kommenden Monate zu erfahren. Traditionell bedeutet das, dass im Rahmen der Worldwide Developers Conference, kurz WWDC, die neuen Versionen der Betriebssysteme für iPhone, iPad, Mac und Co. vorgestellt werden. In diesem Jahr erwarten uns also iOS 17, iPadOS 17, macOS 14, watchOS 10 und tvOS 17. Neben der Software gibt es aber Gerüchte dazu, dass Apple neue Hardware präsentieren könnte. Nun nannte der iPhone-Hersteller den Termin.

Erster Blick auf iOS 17: Apple kündigt Entwicklerkonferenz

In diesem Jahr findet die WWDC vom 5. bis 9. Juni 2023 statt. Wie im vergangenen Jahr hat Apple als Standort das eigene Hauptquartier in Cupertino auserkoren. Im Apple Park dürfen dann Entwickler und Medien erneut die Präsentation verfolgen. Das Unternehmen schreibt, dass man sich am 5. Juni trifft, um „die Keynote und die State of the Union gemeinsam mit der weltweiten Online-Community anzuschauen“. Es ist daher wahrscheinlich, dass es sich erneut um ein zuvor aufgezeichnetes Video handelt. Vor Ort dürfte es aber wieder eine kurze Einleitung durch CEO Tim Cook geben, bevor wir die Details zu iOS 17 und den anderen Updates erfahren.

Zahlende Entwickler haben die Möglichkeit, ab sofort an der Lotterie für die begrenzten Plätze teilzunehmen. Details zu dieser Anmeldung gibt es auf der Apple Developer Webseite und in der Developer-App. Neben der Keynote können Programmierer vor Ort auch an den Labs teilnehmen, um bei Fragen oder Problemen mit ihren Apps direkt bei Apples Mitarbeitern nachzuhaken. Die vielfältigen Sessions, in denen etwa Details der neuen Features von iOS 17 demonstriert werden, dürften ebenfalls wie gewohnt wieder kostenlos auf der Entwickler-Webseite bereitstehen.

Konkrete Informationen zu den Neuheiten in iOS 17 nannte das Unternehmen bislang noch nicht. Erst am Montag, dem 5. Juni 2023, wird Apple die Katze aus dem Sack lassen. Laut aktuellen Gerüchten soll es sich in diesem Jahr nicht mehr nur um ein „Bugfix-Release“ handeln. Stattdessen sollen laut Mark Gurman auch „viele häufig gefragte Features“ Teil des Updates sein.

Die größte Neuheit in iOS 17 könnte die Unterstützung von alternativen App-Stores und Sideloading sein. Dies gilt als Reaktion auf den Digital Markets Act (DMA) der Europäischen Union. Apps können nach der Öffnung auch von alternativen Quellen installiert werden. Die Nutzung des traditionellen App Stores wäre kein Zwang mehr.

WWDC 2023: Neue Hardware möglich

Neben den Software-Updates ist aber auch die Rede von neuer Hardware. Während im Rahmen der vergangenen WWDCs oftmals keine neuen Geräte vorgestellt wurden, kam dies in der Vergangenheit dennoch ab und zu vor. So zeigte Apple im vergangenen Jahr beispielsweise das MacBook Air mit M2-Chip. Ein weiteres Update des Air ist auch in diesem Jahr denkbar.

Gravierender für die Zukunft des Unternehmens dürfte jedoch eine andere Neuheit sein, sollte Apple sie neben iOS 17 erstmals zeigen. Die Rede ist vom ersten Mixed-Reality-Headset des iPhone-Herstellers. Seit einigen Monaten mehren sich die Gerüchte um die Features. Die große Frage ist jedoch, wie sich Apple etwa von der Konkurrenz von Meta unterscheiden will.

Ein wichtiger Aspekt sind auch hier wieder Apps von externen Programmierern und was diese mit der vollständig neuen Hardware machen können. All dies wäre ein Grund, das AR-/VR-Headset im Rahmen der Entwicklerkonferenz zu zeigen. Einige Beobachter erwarten, dass die erste Version des Headsets nicht zuletzt dank eines angeblichen Preises von 3.000 US-Dollar primär nur für diese Zielgruppe gedacht ist.