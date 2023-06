Ideale Lösung für Städter: E-Mobil günstig mit Balkonkraftwerk laden

Wer in Städten wohnt, für den können E-Fahrzeuge wie E-Scooter, E-Standroller oder E-Motorräder eine hervorragende Lösung sein, um mobil zu bleiben. Nicht immer ist das öffentliche Verkehrsnetz zuverlässig. Manche Ziele erreicht man auch in dichten, vernetzten Städten nur mit zahlreichen Umstiegen und Umwegen. Mit einem E-Fahrzeug bist du nicht allein vom Personennahverkehr abhängig. Dazu kannst du dein E-Mobil günstig mit deinem Balkonkraftwerk laden. Das kommt dich auf lange Sicht sogar preiswerter als mancher Aboservice.

Die Vorzüge einer Mini-PV-Anlage

Steckersolargeräte sind nach wie vor eine beliebte Methode zur Senkung der eigenen Stromkosten. In den letzten Monaten sind ihre Preise immer erschwinglicher geworden, sodass du mittlerweile bereits für rund 600 Euro ein Balkonkraftwerk mit zwei Solarmodulen und Wechselrichtern erhältst. Die Installation ist dabei besonders einfach. Dank zahlreicher staatlicher Förderprogramme kannst du je nach Bundesland, in dem du lebst, sogar Zuschüsse zum Anschaffungspreis erhalten. Damit erhältst du dein Balkonkraftwerk im besten Fall noch günstiger. Bereits nach einigen Jahren kannst du den Anschaffungspreis deiner Anlage dank der eingesparten Stromkosten ausgleichen. Ab diesem Zeitpunkt produzierst du deinen Strom praktisch umsonst und kannst dein E-Mobil günstig mit deinem Balkonkraftwerk laden.

Mit dem E-Mobil günstig durch die Stadt

Wohnst du in der Stadt und besitzt ein Balkonkraftwerk oder möchtest dir eines zulegen, sind das ideale Voraussetzungen, um ein E-Mobil günstig zu betreiben. Dennoch lässt sich nicht jedes Modell passend mit deiner Mini-PV-Anlage nutzen. Wenn du nach dem richtigen Balkonkraftwerk zum E-Fahrzeug suchst, solltest du darauf achten, dass die Ladeleistung deines E-Mobils nicht die Leistung deines Balkonkraftwerks übersteigt. In der Theorie könntest du dein Fahrzeug dann am hauseigenen Strom zwar immer noch laden, du würdest es jedoch nicht komplett über deine Mini-PV-Anlage betreiben. Somit hättest du immer einige Kilowattstunden (kwH) Strom, die du im Jahr trotzdem von deinem Anbieter hinzukaufen müsstest. Wie viele genau das sind, hängt natürlich von der Differenz der Balkonkraftwerk-Leistung zur Ladeleistung deines E-Fahrzeuges ab sowie der Häufigkeit deiner Ladungen.

Gute Balkonkraftwerke mit einer Modulleistung von 800 Watt können einen Ertrag von bis zu 750 kWh im Jahr erreichen. Diese Bestwerte sind in der Praxis jedoch nicht immer umsetzbar. Dank der dicht besiedelten Gebiete findet sich häufig zumindest zu einer Phase des Tages eine Verschattung oder Teil-Verschattung auf den Anlagen, die den Ertrag mindert. Realistischer sind daher Ertragswerte zwischen 500 und 570 kWh im Jahr je nach genauen Bedingungen und Modulleistungen. Doch selbst mit lediglich 500 kWh Ertrag könntest du ein E-Fahrzeug wie E-Scooter, E-Standroller, oder E-Motorräder bereits um die 100-mal kostenlos laden.

Im Schnitt verbrauchen E-Roller und E-Motorräder der 125er-Klasse grob 5 kWh auf 100 Kilometer. Bei Strompreisen von 0,35 Euro die kWh könntest du damit jährlich bis zu 175 Euro Kosten einsparen. Und das, ohne auf deine Mobilität zu verzichten. Kleinere E-Fahrzeuge wie E-Roller, E-Standroller oder auch E-Bikes verbrauchen noch weniger Strom auf 100 Kilometer Reichweite. Bei Werten, die zwischen 0,5 und 2,5 kWh schwanken, wären sogar um die 200 Aufladungen mit dem Balkonkraftwerk möglich.

Lohnt sich der Kauf eines E-Mobils zum Balkonkraftwerk?

Wie sehr sich der Kauf eines zusätzlichen E-Fahrzeuges zum vorhandenen Balkonkraftwerk lohnt, hängt vor allem vom genauen Modell ab. Sowie der Frage, wie häufig du es in der Stadt einsetzt. Für jemanden, der täglich mehrmals die Woche mit dem E-Fahrzeug zur Arbeit fährt, kann auch die Anschaffung größerer E-Fahrzeuge sinnvoll sein. Möchtest du jedoch lediglich mehr Möglichkeiten in der Stadt und nutzt das E-Mobil mehr gelegentlich, sollte es eher ein günstiges Fahrzeug sein. Die Preise der verfügbaren Fahrzeuge sind dabei sehr unterschiedlich. Während du für ein E-Motorrad auch schnell 6.000 Euro aufbringen musst, kommst du bei einem E-Scooter auch schon für unter 300 Euro zu deinem Fahrzeug. Allerdings verfügen vor allem die günstigeren Geräte häufig nur über eine geringe Kilometer-Reichweite. Für eine größere Reichweite und höhere Geschwindigkeit musst du bereit sein, mehr zu investieren.