Deutschlandticket bekommt Upgrade: Diese Intercity sind jetzt dabei

Der Grund für die Freigabe des Deutschlandtickets für einzelne Intercity ist so einfach wie kompliziert. Es gibt vereinzelte Intercity-Verbindungen in Deutschland, die in der Taktlage eines sonst fahrenden Regionalexpress fahren. Da in dieser Stunde auf den Gleisen kein Platz für den Regionalexpress und den Intercity ist, fällt der Regionalexpress aus. Dazu haben die jeweiligen Verkehrsverbünde und die Deutsche Bahn Abkommen geschlossen, dass der normale Einzelfahrschein oder das Monatsabo der Region auch im IC gilt, sodass Pendler nach Hause oder zur Arbeit kommen. Doch beim Deutschlandticket gilt diese Vereinbarung nicht automatisch.

Deutschlandticket im IC: Diese Züge kommen dazu

Schon zum Start des 49-Euro-Tickets hatten sich verschiedene Verkehrsverbünde mit der Bahn geeinigt, was die Akzeptanz des Tickets angeht. Dabei dreht sich im Kern natürlich alles ums Geld, da die Fernverkehrsabteilung der Bahn dich natürlich nicht umsonst transportieren möchte. Nun gibt es zwei weitere Vereinbarungen, sodass die Gültigkeit des Deutschlandtickets ab 1. Juli erweitert wird.

So wird es künftig auch im Intercity von Frankfurt über Siegen nach Dortmund (und umgekehrt) anerkannt. Allerdings erstreckt sich die Gültigkeit wie bisher schon bei anderen Nahverkehrskarten auf den Abschnitt Dillenburg und Dortmund. Außerdem gilt die Vereinbarung nicht für die sogenannten Sprinter-Züge von und nach Münster und Norddeich.

Ebenfalls ab 1. Juli gilt das Deutschlandticket auch auf der Linie IC17 zwischen Chemnitz und Dresden. Da aktuell auf der Strecke gebaut wird, gilt das Deutschlandticket ab 1. Juli auch auf der Umleiterstrecke zwischen Chemnitz und Riesa.

Weiterhin keine Freigabe in Berlin & Brandenburg

Damit ist der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB) nun der einzige Nahverkehrsverbund, der zwar für seine normalen Monatstickets eine Vereinbarung mit der Deutschen Bahn hat, nicht aber für das Deutschlandticket. Im VBB betrifft diese generelle Nahverkehrsfreigabe besonders viele Züge. Es geht dabei um Verbindungen zwischen Cottbus und Potsdam, Berlin und Elsterwerda sowie Berlin und Prenzlau. In ihnen gilt das Deutschlandticket nicht.

Einen Überblick, welche IC und ICE du mit dem Deutschlandticket in ganz Deutschland nutzen darfst, findest du in unserem Ratgeber zum Thema. Wichtig: Das Fahren mit dem Intercity oder ICE bei einer Verspätung des Regionalexpress ist nicht mehr erlaubt.