BMW Motorrad: So sieht der E-Chopper der Zukunft aus

Wenn man über das Thema E-Mobilität nachdenkt, ist das E-Auto fast schon allgegenwärtig. Aber auch im Motorrad-Sektor tut sich in diesem Zusammenhang einiges. Auf der virtuellen Hausmesse #NEXTGen 2020 hat BMW jetzt gezeigt, wie man sich das E-Motorrad für die Stadt der Zukunft vorstellt. Das BMW-Motorrad Definition CE 04 soll Bindeglied zwischen der analogen und der digitalen Welt des Nutzers sein. Einerseits ein Fortbewegungsmittel, aber auch ein Kommunikationsmittel für den Großstadtpendler. Innovative Connectivity-Lösungen machen es möglich.

BMW Motorrad Definition CE 04 – Ab in die Zukunft

Schon auf den ersten Blick wird deutlich, dass das seriennahe Konzept-Motorrad anders ist als klassische Zweiräder. Vor allem die langgezogene, schwebende Sitzbank ohne besonders komfortable Polsterung ist auffällig. Alexander Buckan, Leiter Fahrzeugdesign bei BMW Motorrad sagt: „Die urbane Zielgruppe fährt vor allem kurze Strecken von circa zwölf Kilometern pro Tag. Langstreckenkomfort ist daher weniger wichtig, vielmehr eine variable Ergonomie und eine einfache Zugänglichkeit.“ Entsprechend habe man die Sitzbank so gestaltet, dass der Fahrer von hinten bequem auf das Fahrzeug gleiten kann. Zudem stand bei der Entwicklung eine verbesserte Ergonomie für Singlefahrer, unabhängig von Beinlänge und Körpergröße, im Vordergrund.

Bewusst haben sich die BMW-Designer dazu entschieden, das Äußere zukunftsträchtig zu gestalten. „Vielleicht wird es polarisieren, aber es wird definitiv herausstechen“, ist Buckan überzeugt. Dazu zählen auch scharf gezeichnete Kanten, die sich in ein modernes, urbanes Umfeld einfügen sollen. Die Batterie für den E-Antrieb ist fest im Unterboden integriert und erlaubt zum Beispiel neue, seitlich aufklappbare und beleuchtete Stauraumlösungen. Hier lässt sich zum Beispiel nach dem Parken der Helm unterbringen.

Großes Display für die Digitalisierung

Während der Fahrt ist der Fahrer durch sein Smartphone mit der Umwelt verbunden. Es lässt sich mit einem 10,25 Zoll großen Display koppeln, das sozusagen als Schnittstelle zwischen digitaler und analoger Welt des Fahrers fungiert. BMW selbst spricht vom bis dato größten Bildschirm im Scooter-Segment.

Aktuelle Planungen von BMW sehen vor, dass das BMW-Motorrad Definition CE 04 rein elektrisch bis zu 130 Kilometer mit einer Akkuladung fahren kann. Klingt nicht nach viel, ist aber ebenfalls für die Zielgruppe ausreichend. Für längere Strecken ist das E-Motorrad aber nicht nur mit Blick auf die Reichweite nicht geeignet, sondern auch mit Blick auf die nur mäßig gepolsterte Sitzbank. Die maximal mögliche Höchstgeschwindigkeit soll bei 120 km/h liegen. Was das Serien-Modell einmal kosten soll, ist noch nicht bekannt.

Ein Motorrad für die Stadt und das Umland

Wir halten also fest: Das BMW-Motorrad Definition CE 04 soll in erster Linie Menschen ansprechen, die im städtischen Umfeld beziehungsweise in Ballungsräumen auf zwei Rädern mobil sein wollen. Und das mit einem elektrifizierten Antrieb. Denn der macht in der Stadt mit seinen vielen Stop-and-Go-Phasen und relativ kurzen Fahrstrecken besonders viel Sinn.

Edgar Heinrich, Leiter Design bei BMW Motorrad weist allerdings darauf hin, dass es sich beim CE 04 nach wie vor nur um ein Konzept handele. Es soll vermitteln, „wie ein zeitnahes Serienfahrzeug aussehen kann, mit dem wir die zweirädrige Elektromobilität in Metropolen technisch wie optisch auf ein neues Level heben werden.“ Änderungen am finalen Design sind bis zur Markteinführung nach wie vor noch möglich. Geplant ist diese für das Frühjahr 2021.

BMW iX vorgestellt

Übrigens hat BMW auf der #NextGen auch ein neues E-Auto präsentiert. Alle Details zum 500 PS starken BMW iX haben wir dir in einer gesonderten News zusammengefasst.