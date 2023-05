Große Reichweite & tolle Features: Xiaomi E-Scooter 4 Pro mit extra Rabatt

Die Xiaomi E-Scooter-Aktion bei MediaMarkt ist in vollem Gange. Nachdem wir dir zuletzt schon die Xiaomi E-Scooter 3 Modelle aus der Aktion vorgestellt haben, werfen wir in diesem Artikel einen Blick auf den E-Scooter 4 Pro. Dieser punktet mit einer noch größeren Reichweite sowie einer coolen regenerativen Bremsfunktion. Als myMediaMarkt-Kunde sparst du beim Kauf der Roller bis zum 21. Mai 10 Prozent, wodurch du nur noch 674,10 Euro für das Xiaomi-Gerät zählst. Alle Details zu dem E-Scooter und der Rabatt-Aktion gibt es hier.

So holst du dir die 10 Prozent Rabatt

Bevor wir uns den technischen Details zum Xiaomi E-Scooter 4 Pro widmen, erklären wir dir zunächst, wie du überhaupt für rund 674 Euro an den Roller kommst. Die 10 Prozent Rabatt gibt es nämlich ausschließlich als myMediaMarkt-Kunde und nur über die MediaMarkt-App. Falls du noch keinen Account hast, kannst du dich im Handumdrehen und selbstverständlich komplett kostenfrei registrieren und dir die App downloaden. Beim Kauf des Xiaomi E-Scooters über die App, kannst du dir bis zum 21. Mai an der Kasse dann den 10-Prozent-Coupon schnappen. So kostet der Xiaomi E-Scooter 4 Pro nur noch 674,10 Euro. Mehr Details zu den weiteren Xiaomi-Geräten, die von der Rabatt-Aktion betroffen sind, gibt es hier.

Mit bis zu 55 km Reichweite: Das kann der Xiaomi E-Scooter 4 Pro

Der Xiaomi E-Scooter 4 Pro für rund 674 Euro bietet dir vor allem eine tolle Akkuleistung. Der 12.400-mAh-Akku ermöglicht dir eine Reichweite von bis zu 55 km, wodurch du ordentliche Strecken zurücklegen kannst. Einen positiven Einfluss auf die Akkuleistung hat auch die regenerative Bremsfunktion. So wird beim Bremsen nämlich Strom erzeugt, wodurch die Reichweite nochmals erhöht wird. Insgesamt setzt Xiaomi bei dem E-Scooter auf ein Dual-Bremssystem, mit einer mechanischen Scheibenbremse am Hinterrad sowie einer elektronischen Bremse am Vorderrad. Dadurch ist der Roller komplett StVZO-konform.

Für die Leistung beim Xiaomi E-Scooter 4 Pro sorgt der Motor mit einer Nennleistung von 300 Watt. Dadurch fegst du mit den 10 Zoll Reifen mit der maximal erlaubten Geschwindigkeit von 20 km/h durch die Straßen. Dabei hast du die Wahl zwischen drei Fahr-Modi, die in unserem Test durchaus einen guten Eindruck hinterlassen konnten. Die gute Federung, die sowohl hinten als auch vorne verbaut wurde, sorgt für eine angenehme Fahrt. Generell weiß das robuste Aluminiumrahmen-Design zu überzeugen. Gleichzeitig kannst du den E-Roller aber auch problemlos zusammenklappen und dadurch etwa im Auto verstauen. Abgerundet wird das gute Gesamtpaket vom LED-Display, auf dem alle wichtigen Infos, wie etwa deine Geschwindigkeit und die verbleibende Akkuleistung angezeigt werden. Auf Wunsch lässt sich der E-Scooter auch mit deinem Smartphone verbinden, sodass du alle wichtigen Informationen zu deinem Gerät stets griffbereit hast.

Mit dem Rabatt von 10 Prozent kommst du bis zum 21. Mai bei MediaMarkt für 674,10 Euro an den E-Scooter. Dieses Preisschild kann sich durchaus sehen lassen und wird von keinem anderen Anbieter im Netz geschlagen.

→ Xiaomi E-Scooter 4 Pro für 674,10 Euro