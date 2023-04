Mini-PV aus Deutschland: Kennst du schon dieses Balkonkraftwerk der neuesten Generation?

Die deutsche Firma priwatt sieht sich als Green-Energy-Unternehmen, das die Energiewende überall nach Deutschland bringen möchte. Dabei kommt das Unternehmen nicht wie viele Konkurrenten aus dem Ausland, sondern operiert aus Leipzig heraus. Solar-Power aus Deutschland also.

Um die ehrgeizigen Ziele zu erreichen, vertreibt priwatt nicht nur zahlreiche Balkonkraftwerke. Sie unterstützen ihre Kunden gezielt bei der Suche nach dem passenden Gerät. Dabei strebt das Unternehmen stets die bestmögliche Lösung für angehende Mini-PV-Anlagen-Besitzer an. Das lässt sich klar am smarten Balkonkraftwerk der neuesten Generation von priwatt erkennen. Es ist das einzige System, das dich bereits vorab für kommende Regelungen ausstattet, ohne aktuelle Regularien zu verletzen.

Priwatt: Balkonkraftwerke mit smarten Komplett-Sets

Ein Balkonkraftwerk kann deine Stromkosten mit nur wenigen Installationsschritten rapide senken. Bei einem durchschnittlichen Strompreis von 40 Cent pro Kilowattstunde, kann ein priwatt Balkonkraftwerk mit einem jährlichen Ertrag von 832 Kilowattstunden satte 332,80 Euro einsparen. Nur als Beispiel. Die Investitionskosten für das Balkonkraftwerk selbst kannst du dabei innerhalb weniger Jahre ausgleichen. priwatt selbst bietet dir jedoch eine 25-jährige Leistungsgarantie auf seine smarten Balkonkraftwerke. Um jedem Haushalt die Stromproduktion so stark wie möglich zu vereinfachen, setzt priwatt auf die Kombination aus 1 bis 2 Solarmodulen mit passenden Wechselrichtern sowie den nötigen Anschlusskabeln. Je nach gewünschtem Aufstellungsort des Modells enthält das Komplettset von priwatt unterschiedliche Halterungen.

Die Balkonkraftwerk-Sets von priwatt enthalten alles, was du für deine Mini-PV-Anlage benötigst

Die Anlagen können von Kunden somit steckerfertig nach Hause bestellt und dort mit wenigen Schritten erfolgreich mit der Hauselektronik verbunden werden. Damit Kunden stets das passende Modell für ihren Bedarf finden, wartet priwatt mit zahlreichem Informationsmaterial und Beratungsmöglichkeiten auf. Dabei informiert das Unternehmen bewusst nicht nur über die Vorteile von Balkonkraftwerken, sondern geht ebenso auf Risiken und Unsicherheiten ein. Insbesondere Mieter stoßen hier häufig auf offene Fragen, unter welchen Bedingungen eine Genehmigung zur Inbetriebnahme erzielt werden kann.

Damit du schon vor dem Kauf deines Balkonkraftwerks rundum informiert bist, bietet dir priwatt eine kostenlose Beratung per E-Mail sowie über Telefon an. Du kannst dich mit offenen Fragen somit jederzeit direkt an priwatt wenden und dich konkret über deine Möglichkeiten aufklären lassen. Um dir den Einstieg in die Energiewende zusätzlich zu erleichtern, unterstützt dich der Anbieter zudem mit dem kostenlosen Anmeldeservice. Dadurch fällt es auch Laien leicht, das ideale Balkonkraftwerk auszuwählen und korrekt anzumelden und in Betrieb zu nehmen. Dank der App-Steuerung der Balkonkraftwerke behältst du als Anwender stets den Überblick darüber, wie viel Strom deine Anlage zurzeit produziert. Damit deine Daten dabei bestmöglich geschützt bleiben, setzt das Unternehmen einzig auf deutsche Server, um Messwerte abzuspeichern.

Flexibel und für die Zukunft gerüstet – Balkonkraftwerk der neuesten Generation

Das Unternehmen priwatt ist der erste Anbieter auf dem deutschen Markt, der die Empfehlung des VDE (Verband der Elektrotechnik) zur Einführung einer 800-Watt-Regelung bereits umgesetzt hat. Besonders erfreulich ist an den neuen Modellen der anpassungsfähige Wechselrichter. Während viele andere Firmen der Branche auf eine Beschränkung von 600 Watt oder 800 Watt als Einzelkonfiguration setzen, vereint priwatt beide Optionen in einem Gerät. Dadurch kann jederzeit über ein simples Over-the-Air-Update die Einstellung des Wechselrichters angepasst werden.

Somit nutzt du mit dem Balkonkraftwerk stets die höchste, zulässige Einspeiseleistung, um die maximale Menge an Strom zu erzeugen. Wer sich jetzt für eines der neuen Modelle entscheidet, ist somit auch für die Zeit nach einer potenziellen Bestätigung der neuen 800-Watt-Grenze gerüstet. Bislang sind nur 600 Watt erlaubt – was sich schnell ändern kann. Ganz gleich, wie oder wann der Staat die gesetzlichen Rahmenbedingungen für Balkonkraftwerke anpasst, noch sind die Modelle zahlreich direkt beim Anbieter lieferbar, die Nachfrage nach den anpassungsfähigen Balkonkraftwerken dürfte jedoch hoch ausfallen.