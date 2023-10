Große Smartphone-Updates: Handys bekommen neue Funktionen

So hat in den vergangenen Tagen unter anderem Samsung dafür gesorgt, dass viele Handys eine Aktualisierung erhalten. Fortgesetzt wurde unter die Versorgung mit Patches auf Basis des September-Updates von Google. Unter anderem die A-Klasse-Modelle Galaxy A13, Galaxy A14 5G, Galaxy A21s, Galaxy A52, Galaxy A54 5G, Galaxy A71 und Galaxy A72 haben ein entsprechendes Update erhalten. Ebenso verschiedene Foldable-Modelle und das Outdoor-Smartphone Galaxy XCover 5.

Zum Teil geht Samsung aber auch schon einen Schritt weiter. Denn für die ersten Smartphones aus eigenem Hause ist auch schon der aktuelle Oktober-Patch verfügbar. Etwa für die Foldables Galaxy Z Flip 3 5G, Galaxy Z Flip 5, Galaxy Z Fold 3 5G und Galaxy Z Fold 5. Ebenso für die Oberklasse-Modelle der Galaxy S22- und Galaxy S23-Serie sowie für die Galaxy Note 20-Reihe. Aber auch das Galaxy S20 FE und das Galaxy A52s 5G wurden bereits mit dem aktuellsten Google-Patch ausgestattet. Ziel: Neu entdeckte Sicherheitslücken aus der Welt schaffen. Letztgenanntes Handy wurde zudem mit OneUI 5.1.1 ausgestattet. Das hierzulande nur sporadisch vermarktete Galaxy A03 Core hat jüngst sogar in Upgrade auf Android 13 erhalten.

Weniger gute Nachrichten gibt es derweil für alle Nutzer des Samsung Galaxy Note 10. Für dieses Smartphone aus dem Jahr 2019 werden ab sofort nämlich weniger Updates bereitgestellt. Nämlich nur noch alle sechs Monate. Das Ende der Produktunterstützung rückt damit für dieses Handy in ziemlich großen Schritten näher.

Google Pixel Smartphones erhalten neuen Feature Drop

Ein umfangreiches Update steht seit wenigen Tagen auch für aktuelle Smartphones der Pixel-Serie von Google zur Verfügung. Sie erhalten nicht nur den Oktober-Patch für Android, sondern auch neue Funktionen. So erhalten Geräte mit Android 14 eine neue, intuitiver nutzbare Kameraoberfläche. Ebenfalls ist es auf Pixel-Smartphones mit Android 14 möglich, auf dem Sperrbildschirm neue benutzerdefinierte Uhr- und Hintergrundbildsammlungen zu aktivieren. Ferner kannst du nach dem entsprechenden Update die Schnellaktionen und die Anzeige von Benachrichtigungen auf dem Sperrbildschirm nach deinen Vorlieben ändern. Besonders schlicht sind die neuen Monochrom-Designs, die sich jetzt auswählen lassen.

Nutzt du ein Google Pixel 6 oder ein neueres Pixel-Smartphone, erhältst du nach einem entsprechenden Update ab sofort einen neuen Hinweis auf dem Handy-Bildschirm. Dann nämlich, wenn das von dir verwendete USB-Kabel oder Netzteil nur eine langsame oder gar keine Aufladung erlaubt. Den Energiesparmodus hat Google ebenfalls angepasst. Jetzt ist es einfacher zu erkennen, welche Funktionen und Apps auf dem Pixel-Smartphone nur eingeschränkt nutzbar sind, um die Akkulaufzeit zu verlängern. Bei wichtigen Apps kannst du dein Pixel-Smartphone mit einer neuen Einstellung versehen. Nämlich so, dass es auch dann uneingeschränkt nutzbar ist, wenn die Option „Extrem-Energiesparmodus“ aktiviert ist.

Ebenfalls neu: Nutzt du neben einem Pixel-Smartphone auch ein Chromebook von Google, kannst du einen auf dem Smartphone gestarteten Videostream jetzt nahtlos auf dem Chromebook fortsetzen. Attraktiv ist zudem die Tatsache, dass neue Pixel-Smartphones ab dem Google Pixel 8 und Pixel 8 Pro sieben Jahre lang mit Updates versorgt werden. Eine echte Kampfansage an die Konkurrenz.

Ferner gibt es ab sofort die Möglichkeit, das Microsoft Surface Duo 2 mit dem September-Patch von Google auszustatten. Gleiches gilt für das Huawei P40 Pro. Für das Huawei Mate 40 Pro ist derweil ein umfangreicheres Update auf EMUI 13 gestartet. Und verschiedene Smartphones von Xiaomi, nämlich die Modelle 13, 13 Pro und 12T, werden aktuell im Rahmen eines Beta-Tests auf Android 14 aktualisiert.

Von OnePlus gibt es unterdessen die Information, dass in Form von OxygenOS 13.1.0.593 das September-Update für das OnePlus 10 Pro verteilt wird. Gleiches gilt für das OnePlus 9 und das OnePlus 9 Pro in Form von OxygenOS 13.1.0.591. Ferner wird der September-Patch von Google über OxygenOS 13 F.50 für das OnePlus Nord CE 2 und über OxygenOS 13 C.32 für das OnePlus Nord CE 2 Lite 5G verteilt. OxygenOS 13.1.0.581 für das OnePlus Nord 3 sorgt wiederum zusätzlich dafür, dass sich in gewissen Situationen der Stromverbrauch des Handys verringert.

Ungewöhnlich aktiv war in den vergangenen Wochen auch Apple. Für iPhones hat der US-Konzern nämlich zahlreiche Updates veröffentlicht. Nach der Vorstellung von iOS 17 wurde das iPhone-Betriebssystem in mehreren Schritten über iOS 17.0.1 und iOS 17.0.2 auf iOS 17.0.3 aktualisiert. Mit iOS 17.0.3 schafft Apple unter anderem ein Problem mit überhitzenden iPhone-Modellen der neuesten Generation aus der Welt.

Und das nächste Update steht schon in den Startlöchern. In Kürze ist unter anderem mit einer Aktualisierung aktueller iPhone-Modelle auf iOS 17.1 zu rechnen. Für ältere iPhone-Modelle steht aktuell nach der Aktualisierung auf iOS 16.7 ein Update auf iOS 16.7.1 zur Verfügung. Solltest du in den vergangenen Tagen kein Update auf deinem iPhone installiert haben, wäre jetzt ein guter Zeitpunkt, dies nachzuholen.