iOS 17.1: Das sind die Neuheiten im nächsten iPhone-Update

Wie bei den Vorgängern der vergangenen Jahre verfolgt Apple auch bei iOS 17 einen ähnlichen Fahrplan. Die erste öffentliche Version des Betriebssystem erscheint im September. Einige Wochen später, gegen Ende Oktober, folgt das nächste große Update mit neuen Features. Zwischendurch gibt es dann noch gegebenenfalls einige kleinere Versionen, um kritische Fehler aus dem Weg zu schaffen. Diesem Beispiel wird offenbar auch das jüngste iPhone-Update folgen, welches bereits seit einigen Wochen getestet werden kann.

iOS 17.1 kommt Ende Oktober

Während bislang nur auf Basis der vergangenen Jahre vermutet werden konnte, dass iOS 17.1 noch im Oktober erscheinen wird, gibt es nun handfeste Hinweise darauf. So war der iPhoneSoft.fr aufgefallen, dass die französische Agence Française Nationale des Fréquences („ANFR“) einen genauen Termin für die Vorstellung veröffentlicht hatte. In dem Artikel schreibt sie: „Das Unternehmen hat sich verpflichtet, dieses Software-Update bis spätestens 24. Oktober auf alle französischen iPhone 12-Nutzer auszuweiten.“

Zur Erinnerung: Die ANFR hatte festgestellt, dass die Strahlung des iPhone 12 zu hoch war, woraufhin das Smartphone in Frankreich aus dem Verkauf genommen wurde. Apple stellte daraufhin fest, dass die Testmethoden der Franzosen dafür verantwortlich waren, dass es die festgelegten Grenzwerte für die spezifische Absorptionsrate („SAR“) überschreitet. iOS 17.1 soll die Sendeleistung des Smartphones nun reduzieren, um die Vorgaben zu erfüllen.

Neue Features in iOS 17.1

Eine der Neuheiten, die Apple in der Vergangenheit immer wieder für iOS 17 beworben hat, betrifft AirDrop. Das Feature, welches das Teilen von Daten zwischen iPhones, Macs und iPads seit vielen Jahren enorm erleichtert, funktionierte bislang nur dann, wenn die Geräte für die gesamte Zeit der Übertragung in unmittelbarer Nähe waren. Mit iOS 17.1 ändert sich dies.

Zwar muss ein Transfer weiterhin begonnen werden, wenn beide Geräte sich in der Nähe befinden. Du kannst dich ab iOS 17.1 danach jedoch vom anderen iPhone entfernen. Die Übertragung wird, wenn du das Feature in den Einstellungen aktiviert hast, nun über den Mobilfunk fortgesetzt.

Neue Einstellungen für Standby in iOS 17.1

Ein schon jetzt beliebtes Feature in iOS 17 ist Standby. Apple hat hier nun einige neue Optionen eingefügt. So kann es sich ab sofort „Automatisch“ deaktivieren, wenn du dein iPhone nicht verwendest und die Umgebung dunkel ist. Darüber hinaus kannst du die Zeit fest auf „Nach 20 Sekunden“ oder auch „Nie“ einstellen.

Verbesserungen für Apple Music, Sperrbildschirm und Dynamic Island

In Apple Music kannst du nun Songs, Alben, Wiedergabelisten und Künstler als Favoriten markieren. Diese Informationen sollen in Zukunft dabei helfen, um dir bessere Vorschläge machen zu können. Außerdem soll auch eine Wiedergabeliste mit den Songs erscheinen, die all deine Favoriten beinhaltet.

Die Optionen für die „Zufällige Fotowiedergabe“ in iOS 17 (links) und 17.1 (rechts)

Wenn du als Sperrbildschirm die „Zufällige Fotowiedergabe“ benutzt, kannst du hier nun ein genaues Album auswählen, aus dem die Bilder für den Hintergrund kommen sollen. Bislang konntest du dich nur zwischen Personen, Haustieren, Natur und Städten entscheiden.

Besitzer eines iPhones mit Dynamic Island sehen ab iOS 17.1 bei aktiver Taschenlampe ein entsprechendes Symbol im kleinen Oval. Du kannst die Lampe darüber auch direkt ausschalten.

Eine eingeschaltete Taschenlampe wird nun auch in der Dynamic Island angezeigt

Für Spiele-Fans gibt es ebenfalls gute Nachrichten. So kannst du mit iOS 17.1 nun auch auf dem iPhone Nintendos N64-Controller für die Switch nutzen.

Für Nutzer in Großbritannien und Besitzer einer Discover-Card in den USA gibt es des Weiteren eine nützliche Verbesserung in der Wallet-App. Hier kann nun direkt auf dem iPhone der Kontostand eingesehen werden. Ein hilfreiches Feature, dass hoffentlich irgendwann für deutsche Banken verfügbar sein wird.

Gleichzeitig mit iOS 17.1 wird watchOS 10.1 für Apple Watch Series 9 und Ultra 2 erscheinen. Hier wird der iPhone-Hersteller die bereits angekündigte Doppeltipp-Geste aktivieren.