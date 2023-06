Sony-Smartphones galten über Jahre hinweg als praktisch bedeutungslos. Dies hat sich in jüngster Zeit radikal geändert. Zwar sind Mobiltelefone aus dem Hause Sony nach wie vor nicht allzu weit verbreitet, doch technisch können Xperia-Flaggschiffe der Oberklasse-Konkurrenz von Samsung und Apple durchaus Paroli bieten. Und im Mittelklasse-Bereich? Hier möchte der japanische Hersteller im Jahr 2023 mit dem Sony Xperia 10 V punkten. Wir haben uns das Handy genauer angesehen.

Sony Xperia 10 V im Test: Was kann die Mittelklasse?

Beim Sony Xperia 10 V setzen die Entwickler nach wie vor auf ein längliches 21:9-Display mit vergleichsweise breiten Gehäuse-Streifen. Das OLED-Display selbst misst dabei 6,1 Zoll in der Diagonalen und löst in Full HD+ (1.080 x 2.520 Pixeln) auf. Das entspricht in etwa dem gängigen Standard, anders als die Bildwiederholrate von nur 60 Hz. Auch im Mittelklasse-Segment bieten zahlreiche Smartphones mittlerweile mehr für das Auge. Zumindest technisch. In der Praxis dürften nicht allzu anspruchsvolle Nutzer auch mit 60 Hz gut auskommen. Positiv lässt sich derweil hervorheben, dass das Handy dank seiner länglichen Form gut in der Hand liegt und sich beinahe schon im Einhand-Betrieb steuern lässt. Aber nur beinahe.

Unter der Haube findet sich derweil das Qualcomm-Soc Snapdragon 695 5G. Der Mittelklasse-Chip gehört mittlerweile zum alten Eisen, denn er wurde bereits Ende 2021 vorgestellt. Daher ist es auch nicht weiter verwunderlich, dass dieser in unserem Benchmark-Test – durchgeführt mit der Software Antutu – einen vergleichsweise niedrigen Wert von 454.888 Punkten erreichte. Im Alltag sollte der Prozessor dennoch mehr als genug Leistung liefern. Zumindest, solange der Käufer nicht nach einem Gaming-Handy Ausschau hält. In Hinblick auf Speicher bietet das Sony Xperia 10 V 6 GB RAM und 128 GB internen Speicher. Letzterer lässt sich jedoch bei Bedarf per Micro-SD-Karte um bis zu 1 TB erweitern. Und das, ohne die Dual-SIM-Funktion zu beeinträchtigen. Denn bei der zweiten SIM-Karte handelt es sich um eine eSIM. Und was die Konnektivität angeht, so unterstützt das Sony-Handy zwar den mobilen Übertragungsstandard 5G, dafür jedoch nicht den neuesten WLAN-Standard Wi-Fi 6.

Sony Xperia 10 V Software Android 13 Prozessor Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 Display 6,1 Zoll, 1.080 x 2.520 Pixel Arbeitsspeicher 6 GB interner Speicher 128 GB Hauptkamera 8000×6000 (48,0 Megapixel) Akku 5.000 mAh induktives Laden USB-Port 2.0 Typ C IP-Zertifizierung IPX5, IPX8, IP6X (Schutz gegen Untertauchen) Gewicht 159 g Farbe Schwarz, Weiß, Grün, Violett Einführungspreis 449 € Marktstart Juni 2023

Akku

Das wohl größte Highlight des Sony Xperia 10 V stellt dessen Akku dar. Zwar ist dessen Kapazität mit 5.000 mAh eher durchschnittlich, doch das Smartphone vermag es hervorragend, mit der verfügbaren Energie zu managen. Das ergab unser Akkutest – durchgeführt mit der Software PCMark. Diese simuliert eine durchgehende Handynutzung und misst die Zeit, die benötigt wird, um den Energiespeicher um 80 Prozentpunkte zu „leeren“. Beim Xperia 10 V waren hierfür 23 Stunden und 57 Minuten erforderlich. Das ist ein ausgezeichneter Wert, wenn man bedenkt, dass viele Mobiltelefone nicht einmal die 15-Stunden-Marke erreichen. Dafür lädt das Handy mit einer Leistung von lediglich 21 Watt. Grundsätzlich akzeptabel; um nächtliches Laden wird man allerdings nicht herumkommen.

Kamera

Die Hauptkamera des Sony Xperia 10 V besteht aus drei Sensoren. Einem Hauptsensor mit 48 Megapixeln Auflösung (12 Megapixel dank Pixel Binning), einem Weitwinkel-Sensor und einem Telefoto-Sensor. Damit lassen sich insbesondere bei guten Lichtverhältnissen passable Fotos schießen. Wie unser Test gezeigt hat (siehe unten), sollte die Qualität der Fotos für durchschnittliche Handyfotografen vollkommen genügen. Ambitioniertere Fotografen kommen um ein hochpreisigeres Handy wie das Sony Xperia 1 V allerdings nach wie vor nicht herum.

Kamera-Hardware im Überblick:

Standard (26 mm): 48 Megapixel, f/1.8, 80°

Weitwinkel (16 mm): 8 Megapixel, f/2.2, 120°

Tele (54 mm): 8 Megapixel, f/2.2, 43°

Frontkamera (26 Millimeter): 8 Megapixel, f/2.0, 78°

Stärken und Schwächen des Handys

Das Sony Xperia 10 V bietet auch abseits der Akkulaufzeit einige nennenswerte Stärken. Zunächst wäre da ein 3,5-Millimeter-Klinkeneingang für kabelgebundene Kopfhörer und der bereits erwähnte Slot für Micro-SD-Karten. Letzterer lässt sich ohne Werkzeug-Tool erreichen. Ferner unterstützt das Smartphone eSIM, liegt gut in der Hand und bietet eine Zertifizierung nach IP68 und IP65. Somit ist es bestens gegen Staub und Wasser geschützt.

Auf der anderen Seite ist die Rechenleistung des Smartphones verbesserungswürdig und auch bei der Bildwiederholrate und bei der Konnektivität gibt es Optimierungspotenzial. Zudem fehlt eine Benachrichtigungs-LED, bei dem USB-Standard handelt es sich um lediglich USB 2.0 und kabelloses Laden sucht man ebenfalls vergebens. Genauso wie ein Netzteil oder ein Ladekabel. Beides ist im Lieferumfang nicht enthalten.

Fazit

Das Sony Xperia 10 V ist seinem größten Konkurrenten, dem Samsung Galaxy A54, sowohl über- als auch unterlegen. Mit einem Kaufpreis von 449 Euro (UVP) ist es 40 Euro günstiger. Zudem ist die Pixeldichte des Sony dank einer geringeren Bildschirmgröße der des Samsung-Handys deutlich überlegen. Und auch bei der IP-Zertifizierung hat Sony die Nase vorn. Dafür bietet Samsung mehr Rechenleistung, eine doppelt so hohe Bildwiederholfrequenz und Wi-Fi 6 (ax). Die beiden Mittelklasse-Handys nehmen sich also nicht viel. Grundsätzlich handelt es sich bei dem Sony Xperia 10 V um ein schönes Allrounder-Smartphone mit wenigen ernst zu nehmenden Schwächen und einigen äußerst praktischen Stärken. Wer ein Mittelklasse-Gerät sucht, der sollte unbedingt einen Blick auf das Smartphone werfen.

Pros des Handys:

lange Akkulaufzeit

3,5-Millimeter-Klinkeneingang

IP68 + IP65

Contras des Handys: