Asus Zenfone 10 im Test: Geheimtipp unter den High-End-Handys

Groß, größer, am größten. Die Smartphone-Branche scheint sich bei der Gestaltung der Mobiltelefone an der sogenannten Komparation, also der Steigerung von Adjektiven, orientiert zu haben. Über Jahre wurden Handys immer größer und größer. Mittlerweile mit knapp 7 Zoll beinahe so groß wie früher Tablets. Doch nicht jeder mag übergroße Smartphones. Manchmal ist weniger mehr. Das Problem: Kleine Smartphones sind in der Regel deutlich leistungsschwächer als größere Exemplare. Mit Betonung auf „in der Regel“. Denn das neue Asus Zenfone 10 bietet nicht nur ein handliches 5,9-Zoll-Amoled-Display mit einer Bildwiederholrate von 144 Hz. Sondern auch in beinahe sämtlichen anderen Bereichen durch die Bank absolute High-End-Eigenschaften. Und das Ergebnis kann sich in unserem Test des Asus Zenfone 10 wirklich sehen lassen.

Einzelne Wertungen im Detail:

Gehäuse: 5 von 5 Sternen

Display: 4,5 von 5 Sternen

Ausstattung: 4 von 5 Sternen

Kamera: 3,5 von 5 Sternen

Software: 4,5 von 5 Sternen

Akku: 3 von 5 Sternen

Asus Zenfone 10 im Test: Kompakt-Handy zeigt, wie es geht

Dank seiner vergleichsweise kompakten Größe liegt das Asus Zenfone 10 hervorragend in der Hand und auch in der Hosentasche macht das Handy eine gute Figur. Zeitgleich wirkt das Design ansprechend und die Verarbeitung edel – zumal die Rückseite Fingerabdrücken keine Chance lässt. Betrieben wird das Smartphone vom Snapdragon 8 Gen 2, dem Flaggschiff-Soc aus dem Hause Qualcomm. Deshalb und auch wegen des verbauten Arbeitsspeichers von bis zu 16 GB konnte die Rechenleistung in unserem Benchmark-Test – durchgeführt mit der Software Antutu V9 – vollends überzeugen. Darin erreichte das Zenfone 10 eine Wertung von 1.300.659 Punkten, was einem der höchsten jemals gemessenen Werte entspricht. An dieser Stelle darf jedoch die Anmerkung nicht fehlen, dass sich das kleine Handy im Rahmen des Benchmark-Tests deutlich erhitzte.

Der interne Speicher misst derweil je nach Modell 128 bis 512 GB. Ein großzügig bemessener Speicher also, der jedoch auch erforderlich ist. Denn per Micro-SD-Karte lässt sich der Platz auf dem Mobiltelefon nicht erweitern. Ein Nachteil, den die Konnektivitäts-Eigenschaften sofort wieder wettmachen. So bietet das Asus-Smartphone nicht nur den mobilen Übertragungsstandard 5G, sondern auch den nagelneuen WLAN-Standard Wi-Fi 7 (be). Und auch im Hinblick auf die Software ist das Smartphone auf der Höhe.

Asus Zenfone 10 im Hands-On Quelle: Artem Sandler / inside digital Asus Zenfone 10 im Hands-On Quelle: Artem Sandler / inside digital Asus Zenfone 10 im Hands-On Quelle: Artem Sandler / inside digital Asus Zenfone 10 im Hands-On Quelle: Artem Sandler / inside digital Asus Zenfone 10 im Hands-On Quelle: Artem Sandler / inside digital Asus Zenfone 10 im Hands-On Quelle: Artem Sandler / inside digital Asus Zenfone 10 im Hands-On Quelle: Artem Sandler / inside digital Asus Zenfone 10 im Hands-On Quelle: Artem Sandler / inside digital Asus Zenfone 10 im Hands-On Quelle: Artem Sandler / inside digital

Als Betriebssystem kommt nämlich Android 13 zum Einsatz. Die Software wurde jedoch um hauseigene Elemente erweitert, wie etwa um das Edge-Tool 2.0, mit dessen Hilfe ein Schnellzugriff auf ein Bedienfeld und ausgewählte Lieblingsanwendungen möglich wird. Oder die von der Gaming-Serie Asus ROG Phone bekannte Gaming-Software Game-Genie. Lediglich beim Update-Zeitraum schwächelt das Smartphone. Hier werden zwei große Software-Updates erwartet, gepaart mit immerhin vier Jahren Sicherheitsupdates.

Akku

Der Akku des Zenfone 10 stellt dessen größten Schwachpunkt dar. Und das hat einen Grund. Denn Asus entschied sich bewusst dafür, einen Teil der Akkukapazität der kabellosen Ladefähigkeit zu opfern. So lässt sich das Handy zwar kabellos mit einer Ladeleistung 15 Watt aufladen. Dafür misst der Energiespeicher lediglich 4.300 mAh.

In unserem Akkutest – durchgeführt mit der Software PCMark – erreichte das Handy auf diese Weise 11 Stunden und 9 Minuten. Die Zeit gibt an, wie lange das Zenfone 10 bei kontinuierlicher Nutzung benötigt, um 80 Prozentpunkte des Akkus zu verlieren. Dabei sind 11 Stunden zwar kein völlig miserabler Wert (das wären etwa 8 Stunden), doch zumindest ein spürbar unterdurchschnittlicher. Die besten Mobiltelefone erreichen ihrerseits Zeitspannen, die doppelt so lang sind. Problematisch ist die Akkulaufzeit zudem auch, da das Handy mit lediglich 30 Watt geladen wird. So dauerte es in unserem Test 96 Minuten, um die volle Akkuladung wiederherzustellen.

Asus Zenfone 10 Software Android 13 Prozessor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Display 5,9 Zoll, 1.080 x 2.400 Pixel Arbeitsspeicher 8 GB, 16 GB interner Speicher 128 GB, 256 GB, 512 GB Hauptkamera 8688×5792 (50,3 Megapixel) Akku 4.300 mAh induktives Laden USB-Port 2.0 Typ C IP-Zertifizierung IP68 (Schutz gegen Untertauchen) Gewicht 172 g Farbe Schwarz, Weiß, Rot, Grün, Blau Einführungspreis Zenfone 10 (8/128 GB): 799 €, Zenfone 10 (8/256 GB): 849 €, Zenfone 10 (16/512 GB): 929 € Marktstart Juli 2023

Kamera

Das Hauptkameramodul des Asus Zenfone 10 ist zwar nichts Besonderes, muss sich jedoch auch nicht vor der Konkurrenz verstecken – vor allem bei guten Lichtverhältnissen. So wirken unsere Testaufnahmen durchaus überzeugend (siehe unten). Und für die Nacht ist das Handy dank Pixel Binning und eines 6-Axis Hybrid Gimbal Stabilizer 2.0 – welcher längere Verschlusszeiten ermöglicht – ebenfalls gerüstet.

Kamera-Hardware im Überblick:

Weitwinkel: 50 Megapixel, f/1.9 (Blendenzahl), OIS

Ultraweitinkel: 13 Megapixel, f/2.2, 120°

Frontkamera: 32 Megapixel, f/2.5

Asus Zenfone 10 – Kamera Quelle: Artem Sandler / inside digital Asus Zenfone 10 – Kamera Quelle: Artem Sandler / inside digital Asus Zenfone 10 – Kamera Quelle: Artem Sandler / inside digital Asus Zenfone 10 – Kamera Quelle: Artem Sandler / inside digital Asus Zenfone 10 – Kamera Quelle: Artem Sandler / inside digital Asus Zenfone 10 – Kamera Quelle: Artem Sandler / inside digital Asus Zenfone 10 – Kamera Quelle: Artem Sandler / inside digital Asus Zenfone 10 – Kamera Quelle: Artem Sandler / inside digital Asus Zenfone 10 – Kamera Quelle: Artem Sandler / inside digital Asus Zenfone 10 – Kamera Quelle: Artem Sandler / inside digital Asus Zenfone 10 – Kamera Quelle: Artem Sandler / inside digital Asus Zenfone 10 – Kamera Quelle: Artem Sandler / inside digital Asus Zenfone 10 – Kamera Quelle: Artem Sandler / inside digital Asus Zenfone 10 – Kamera Quelle: Artem Sandler / inside digital Asus Zenfone 10 – Kamera Quelle: Artem Sandler / inside digital

Stärken und Schwächen des Handys

Die meisten Vorzüge des Asus Zenfone 10 haben wir bereits aufgeführt. Dazu zählen ein hervorragendes handliches Design, eine 144 Hz Bildwiederholrate, viel Rechenleistung, ausgezeichnete Konnektivitätsmerkmale und praktische Zusatz-Software. Als i-Tüpfelchen gesellen sich noch ein 3,5-Millimeter-Klinkeneingang für kabelgebundene Kopfhörer sowie eine IP-Zertifizierung nach IP68 und IP65 hinzu. Letztere bescheinigen dem Smartphone besten Schutz gegen Staub und Wasser.

Auf der anderen Seite wäre neben der mageren Akku-Ausstattung ein überschaubarer Update-Zeitraum, ein nicht erweiterbarer Speicher sowie der veraltete USB-Standard USB 2.0. Ferner fehlen eine eSIM und eine Benachrichtigungs-LED. Teilweise ist dies jedoch bereits Meckern auf hohem Niveau.

Fazit

Das Asus Zenfone 10 ist ein außergewöhnliches Smartphone. Nicht etwa, weil es mit einem ganz besonderen Highlight aufwartet. Sondern, weil es ein beachtliches Gesamtpaket auf High-End-Niveau bietet. Und das, obwohl mit einem randlosen Display von lediglich 5,9 Zoll eigentlich keinen Platz für eine solche Ausstattung vorhanden sein sollte. Wer kleinere Mobiltelefone bevorzugt, für den stellt das Asus Zenfone 10 einen echten Geheimtipp dar. Zumal der Kaufpreis bereits bei „lediglich“ 799 Euro startet. Wäre da nicht die höchstens befriedigende Akkulaufzeit, wäre das Smartphone, selbst außerhalb seiner Nische, kaum zu schlagen.

Pros des Handys:

hervorragendes & kompaktes Design

enorme Rechenleistung

ausgezeichnete Konnektivität

IP68-/ IP68-Zertifizierung

3,5-Millimeter-Klinkeneingang

Contras des Handys: