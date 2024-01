Xbox Series X für nur 9 Euro: Dieses heftige Tarif-Bundle macht’s möglich

Eine Xbox Series X für nur 9 Euro? Dieser Tarif-Deal macht’s möglich! Zur High End Konsole von Microsoft gesellt sich dabei ein 20 GB starker Tarif im Vodafone-Netz für monatlich 19,99 Euro. Das Besondere: Du zahlst hierbei keinerlei monatlichen Aufpreis für das Gerät. Die Xbox kostet somit wirklich nur den Gerätepreis von 9 Euro extra. Nutzt du zusätzlich noch den Wechselbonus von 50 Euro, gibt’s die Konsole sogar quasi umsonst! Kein Wunder also, dass du bei dem Tarif-Deal über 400 Euro sparen kannst. Wir rechnen vor.

Der 20-GB-Tarif zur Xbox im Überblick

Bevor wir uns dem enormen Sparpotenzial widmen, stellen wir dir den Tarif selbst noch kurz vor. Für monatlich 19,99 Euro bekommst du hierbei 20 GB LTE-Datenvolumen im Vodafone-Netz zur Verfügung gestellt. Die maximale Bandbreite von 50 MBit/s garantiert dabei flüssiges Surfen und Streamen unterwegs. Hinzu kommt außerdem noch eine Allnet-Flat für Telefonie und SMS sowie kostenloses EU-Roaming.

Neben den monatlichen Grundkosten und dem Anschlusspreis in Höhe von 39,99 Euro fallen einmalig weitere 9 Euro für die Xbox Series X an, plus 4,95 Euro Versandkosten. Doch keine Sorge: Diese Kosten hast du dank des 50-Euro-Wechselbonus fast komplett wieder drin. Sende dafür nach Erhalt deiner neuen SIM-Karte einfach eine SMS mit „Bonus“ an die 22234.

Ohne Aufpreis und mit großer Ersparnis: So sparst du hierbei über 400 Euro

Der wohl größte Vorteil dieses Tarif-Angebots ist schnell gefunden. Während du bei anderen Bundles oftmals einen monatlichen Aufpreis für das mitgelieferte Gerät zahlst, kostet der Vodafone-Tarif ohne die Xbox ebenso nur 19,99 Euro pro Monat. Versteckte Extra-Kosten gibt’s hier also keine! Dadurch bietet dir der Deal auch ein enormes Sparpotenzial.

Wir rechnen vor: Über die Vertragslaufzeit von 24 Monaten zahlst du bei dem Tarif-Bundle insgesamt 483 Euro. Zum Vergleich: Einzeln im Netz kostet allein die Xbox Series X schon mindestens 422 Euro. Holst du dir dann noch den Tarif dazu, müsstest du über 931 Euro blechen. Du sparst bei dem MediaMarkt-Deal somit satte 448 Euro. Und auch der Effektivpreis von 2,54 Euro kann sich absolut sehen lassen. Hierfür verrechnet man die Gesamtkosten (483 Euro) mit dem einzelnen Gerätepreis (422 Euro), teilt dies durch die Vertragslaufzeit (24 Monate) und bekommt so die effektiven Kosten pro Monat. Unter drei Euro für einen 20-GB-Tarif und eine Xbox Series X – kein schlechter Deal, oder? Wenn du also sowohl Interesse an der Konsole als auch an einem neuen Tarif hast, lohnt sich dieses Angebot ungemein.

Xbox Series X: Die beste Konsole aus dem Hause Microsoft

Mit der Xbox Series X holst du dir hierbei das Pendant von Microsoft zur Sony PlayStation 5. 4K-Auflösungen, blitzschnelle Ladezeiten und aktuelle Top-Spiele machen die Konsole zu einer tollen Wahl für alle Gamer. Ein großer Vorteil gegenüber der PS5 ist zudem die Abwärtskompatibilität. Du kannst also auch deine alten Xbox One, Xbox 360 und Original Xbox Games auf der neuen Konsole zocken. Mit 1 TB Speicher verfügt das Gerät außerdem über ordentlich Platz für all deine Spiele. Ein Laufwerk ist bei diesem Modell ebenso mit an Bord.

