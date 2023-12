Wochenend-Abverkauf bei MediaMarkt: Philips Saugwischer jetzt günstiger denn je

Von einer günstigen Kaffeemaschine für nur 55 Euro, über eine coole Heißluftfritteuse bis hin zu eben jenem Akku-Sauger, um den es in diesem Artikel geht – bei MediaMarkt gibt’s aktuell zahlreiche Philips-Geräte deutlich günstiger. So kannst du dir zum Jahresende entweder selbst eine Freude machen oder ein passendes Weihnachtsgeschenk kaufen. Ein echter Hingucker ist dabei in jedem Fall der Philips XC8055/01 Aqua Plus für unter 500 Euro. Was der Saugwischer alles auf dem Kasten hat, erfährst du hier.

Philips Akku-Sauger: Saugen und Wischen in einem Rutsch

Dieses Haushalts-Gerät hilft dir bei gleich zwei lästigen Aufgaben im Alltag: Mit dem Philips XC8055/01 Aqua Plus saugst und wischst du nämlich in einem! Doch das ist nicht der einzige Vorteil des Akku-Saugers. So kann sich beispielsweise auch die Akkulaufzeit absolut sehen lassen. Der Saugwischer hält nämlich bis zu 80 Minuten durch und liefert so genug Power, auch für größere Wohnungen. Zusätzlich ist der Akku austauschbar und das Gerät kann dadurch problemlos erweitert werden. Ebenfalls cool: Während andere Sauger im Turbo-Modus nur wenige Minuten durchhalten, nimmt es das Philips-Gerät auf der höchsten Stufe eine halbe Stunde lang mit den hartnäckigsten Verschmutzungen auf.

Mit den LED-Leuchten erkennst du selbst verstecken Schmutz

Abgesehen davon punktet der Philips Akku-Sauger mit einer hohen Saugkraft, nützlichen LED-Leuchten für versteckten Staub sowie zahlreichen Aufsätzen. Dazu zählen eine Polsterdüse, Fugendüse, Kombidüse, PrecisionPower-Düse sowie eine Mini-Turbo-Saugbürste. In Kombination mit der Möglichkeit, das Gerät in einen Handstaubsauger umzuwandeln, saugst du so wirklich fast alles. Vom Boden, über Möbel und Tische bis hin zu deinem Pkw.

Preis-Check: Günstiger gab’s das Philips-Gerät zuvor noch nie!

Der Akku-Sauger überzeugt technisch also in so ziemlich jeder Hinsicht. Doch wie steht es um den Preis? MediaMarkt streicht jetzt 23 Prozent vom UVP und sorgt so für ein waschechtes Schnäppchen. Das aktuelle Preisschild von 499 Euro ist nämlich ein toller Deal. Günstiger gab’s das Gerät zuvor noch nie! MediaMarkt liefert zudem komplett kostenfrei. Wenn du dir also einen starken Saugwischer holen möchtest, kannst du hier bedenkenlos zugreifen.

Besonders cool: Beim Kauf bis zum 31. Januar 2024 sicherst du dir zusätzlich noch ein 60-tägiges Rückgaberecht. Dafür musst du deinen neuen Akku-Sauger einfach nur auf dieser Aktionsseite registrieren. Anschließend kannst du das Philips-Gerät ausführlich testen und – sollte es dir doch nicht gefallen – problemlos umtauschen.