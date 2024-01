Vielsurfer-Tarif mit Pixel 8 Pro: Hier sparst du über 800 Euro! Cedric Litzki 3 Minuten

Das Pixel 8 Pro als Top-Smartphone, keinerlei Aufpreis beim 50 GB starken Vodafone-Tarif sowie ein Sparpotenzial von über 800 Euro - dieser Tarif-Deal ist ein absolutes Highlight. Wir schauen uns das Angebot in diesem Artikel genauer an und zeigen, wieso du so viel sparst.