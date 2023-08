Unschlagbar günstig: JBL In-Ear-Kopfhörer im Angebot bei MediaMarkt

Neue Bluetooth-Kopfhörer gefällig? Dann lass dir diesen Deal bei MediaMarkt nicht entgehen! Hier kommst du aktuell nämlich unfassbar günstig an starke In-Ears von JBL. Dank eines Rabatts von 33 Prozent, stehen bei den JBL Vibe Buds lediglich 39,99 Euro auf der Rechnung – ein Preis, der im Netz von keinem anderen Anbieter geschlagen werden kann. Aber dazu später mehr.

32 Stunden Akkulaufzeit, IP54 & Co. – Das zeichnet die JBL Kopfhörer aus

Doch was macht die JBL Vibe Buds so besonders? Wie bei allen Kopfhörern der Marke wird hier auf den bekannten JBL Deep Bass Sound gesetzt. Neben einem klaren Klang sorgen die verbauten 8-mm-Treiber also insbesondere auch für einen satten Bass. Über die JBL Headphones-App kannst du dabei übrigens verschiedene Regler nach deinen Vorlieben verschieben und so den optimalen Sound für dich finden.

Ein großer Vorteil der JBL-Stöpsel ist zudem die Akkulaufzeit. Während die Kopfhörer selbst bereits 8 Stunden durchhalten, erweitert das mitgelieferte Lade-Case die Laufzeit um weitere 24 Stunden. Besonders cool: Über die Schnellladefunktion versorgst du die In-Ears bereits innerhalb von 10 Minuten mit genügend Saft für zwei zusätzliche Stunden Musikgenuss. Gleichzeitig sorgt das ergonomische Bud-Design für ein angenehmes Tragegefühl, selbst bei mehrstündiger Nutzung. Darüber hinaus soll die Abdichtung auch Außengeräusche abdecken können. Eine Active Noise Cancelling Funktion (ANC) ist hingegen nicht vorhanden.

Dafür punkten die JBL Bluetooth-Kopfhörer mit dem TalkThru- und Ambient Aware-Feature. Während du bei der ersten Variante den Sound für kurze Gespräche pausieren kannst, werden bei der zweiten Funktion Umgebungsgeräusche zugelassen. Deine Musik spielt dabei einfach weiter. Abgerundet wird das tolle Gesamtpaket der Stöpsel vom Schutz gegen Wasser und Staub nach IP54.

Preis-Check: So gut ist der MediaMarkt-Deal wirklich

Werfen wir abschließend noch einen Blick auf den Preis. MediaMarkt streicht momentan 33 Prozent vom UVP, wodurch du nur noch 39,99 Euro plus 4,99 Euro Versandkosten für die JBL-Kopfhörer zahlst. Ein toller Deal, der im Netz momentan ungeschlagen ist! Generell gab es die In-Ears zuvor nur ein einziges Mal wenige Euro billiger. Wenn du aktuell also neue Bluetooth-Kopfhörer suchst, kannst du hier bedenkenlos zuschlagen und ein echtes Schnäppchen machen.