Monatlich kündbar: Unlimited-Flat-Tarif kostet gerade nur 11 Euro pro Monat – Angebot endet bald

Das Angebot zum O2 Free Unlimited Basic via Freenet endet am Mittwoch (27. Juli, 23:59 Uhr) wieder und ist damit in den letzten Zügen, nachdem es seit dem vergangenen Donnerstag online ist. Die Crux des Tarifs liegt nicht in der Datenmenge, sondern in deren Download-Geschwindigkeit, die auf 2 MBit/s beschränkt ist. Mehr dazu weiter unten im Text. Bei Freenet gibt’s die Option gerade äußerst günstig – für einmalig 29,90 Euro (Anschlusspreis) und dann monatlich 10,99 Euro (Grundgebühr). Wobei du den Tarif jederzeit kündigen kannst, was gerade bei diesem Angebot maßgeblich zur Attraktivität beiträgt.

Preiswert: Unlimited-Flat für 10,99 Euro – nur noch bis Mittwochabend

Das Angebot ist in zweierlei Hinsicht limitiert: Einerseits ist es nur wenige Tage buchbar und endet am Mittwochabend wieder. Andererseits ist der Tarif hinsichtlich seiner Nutzung beschränkt, obwohl das Versprechen des unlimitierten Datenvolumens kein leeres ist.

Der Basic-Tarif von O2 ist auf maximal 2 MBit/s Download-Geschwindigkeit beschränkt. Immerhin: Anders als Tarife, die mit dreistelligen Werten werben, werden die 2 MBit/s hier vermutlich konstant erreicht. Aber: Mit dem 4K-Stream von Netflix hast du wohl Probleme. Der Tarif richtet sich also vorrangig an jene, die einen kleinen Tarif ohne Datensorgen suchen. Um die Dramatik rauszunehmen: Auch mit den 2 MBit/s kannst du sorgen- und ruckelfrei surfen, sogar Musik streamen und auch für YouTube reicht’s locker. Messengerdienste wie WhatsApp haben mit der vergleichsweise geringen Bandbreite erst recht keine Probleme.

Wenn du die SIM-Karte vor allem fürs Telefonieren nutzt, ist sie zusätzlich interessant: Die enthaltene Allnet-Flat kannst du auch mit qualitätsverbessernden Features wie Voice-over-LTE und WiFi-Call nutzen.

Tarif-Tipp für Dual-SIM oder Smartwatches

Im Dual-SIM-Smartphone sorgt der Tarif für endloses Datenvolumen als Fallback und da du ihn auch als eSIM aktivieren kannst, ist er erst recht ein Tipp für LTE-fähige Smartwatches. Sportler, die sich unterwegs voll auf ihre Apple Watch oder ein entsprechendes Modell verlassen, sind hiermit gut aufgehoben und können das Handy getrost zu Hause lassen.

Ein Szenario, das sich mit dem Tarif ausdrücklich nicht lohnt, ist die Hotspot-Funktion. Willst du hin und wieder dein Datenvolumen in Form eines lokalen WLAN teilen und andere Geräte oder die deiner Freunde online gehen lassen, wird es eng. Die 2 MBit/s sind nämlich nicht nur eine Geschwindigkeits-, sondern auch eine Kapazitätsangabe. Mit jedem Gerät wird der Speed des einzelnen weiter geteilt.

Günstiger war der Tarif noch nie

Noch ein Wort zum Preis: Die rund 11 Euro Grundgebühr sind für den Unlimited-Tarif ein echter Schnapper. Das Original kostet bei O2 selbst sonst fast dreimal so viel (29,99 Euro), bei mobilcom-debitel gab es den Rabatt auf 11 Euro zuletzt im Mai. Ansonsten ist der Tarif im Netz zwar immer mal wieder günstiger als die 30 Euro von O2 zu haben, war aber noch nie günstiger als jetzt bei Freenet.

Die Tarifdetails auf einen Blick

O2 Free Unlimited Basic für 10,99 Euro monatlich

Anschlusspreis: 29,99 Euro

monatlich kündbar

Allnet-Flat (Anrufe und SMS)

Keine Datenbegrenzung

O2-Netz (LTE) mit bis zu 2 MBit/s

Kein 5G-Zugang

EU-Romaing (Fair-Use-Regel: mehr als 20 GB pro Monat)

VoLTE und WiFi Call

Vertragspartner: Freenet

Keine Versandkosten

Hier buchen (endet 27.7., 23:59 Uhr)

Wichtig: Auch wenn der Tarif keine Laufzeit hat, so endet der Rabatt nach 24 Monaten Nutzung. Kündigst du den Vertrag auch nach diesem 24. Monat nicht, so wird es ab dem 25. Nutzungsmonat teurer. Aber auch dann hast du noch ein monatliches Kündigungsrecht. Generell lohnt er sich zwar zur Überbrückung – aufgrund des Anschlusspreises aber nicht nur für einen Monat. Willst du wirklich nur kurzfristig einen guten Tarif nutzen, lohnt sich ein Blick auf weitere aktuelle Aktionen wie die O2-Testkarte (1 Monat gratis) oder CallYa Digital (3 Monate gratis)