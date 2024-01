Unfassbar: Galaxy S23 zum Spottpreis mit Tarif – diese Option macht den Deal noch besser

Auch wenn die neue Galaxy S24 Reihe schon in den Startlöchern steht, lohnt sich auch das Samsung Galaxy S23 weiterhin absolut. Mit dem schicken 6,1-Zoll-Display, dem starken Prozessor sowie dem tollen Kamerasystem bekommst du hier immer noch ein absolutes Top-Gerät. Und das Beste: Bei diesem Angebot gibt’s das Samsung-Handy jetzt für rund 100 Euro zu einem 25 GB starken Tarif dazu! Der O 2 -Tarif selbst kostet dich ebenfalls nur günstige 29,99 Euro im Monat. Wir schauen uns das Angebot einmal genauer an und zeigen dir zudem eine coole Alternative für Paare oder Eltern.

25 GB, Allnet-Flat & Co. – Das bietet dir der Tarif zum Samsung-Handy

Für monatlich 29,99 Euro bekommst du bei dem Bundle zum Galaxy S23 den O 2 Mobile M Tarif mit 25 GB 5G-Datenvolumen, einer Allnet-Flat für Telefonie und SMS sowie kostenlosem EU-Roaming. Deine mobilen Daten versurfst du dabei mit einer schnellen Bandbreite von bis zu 300 MBit/s. Dadurch sollte selbst HD-Streaming unterwegs stets ruckelfrei laufen. Und durch den coolen Grow-Vorteil bekommst du jedes Jahr weitere 5 GB Datenvolumen zusätzlich geschenkt.

Neben den monatlichen Grundkosten von 29,99 Euro zahlst du noch einmalig 39,99 Euro als Anschlusspreis extra. Für das Galaxy S23 fällt hingegen ein Gerätepreis von 99,95 Euro, plus 6,99 Euro Versandkosten, an. Wieso du das Top-Smartphone dabei wirklich für lediglich rund 100 Euro zum Tarif bekommst, zeigen wir dir jetzt.

Galaxy S23 für nur 100 Euro zum Tarif? So geht’s!

Weitere versteckte Kosten oder einen Aufpreis für den Tarif suchst du bei dem Bundle nämlich vergebens. Einzeln kostet der O 2 Mobile M Tarif ebenfalls 29,99 Euro pro Monat. Du sicherst dir das Galaxy S23 also wirklich für rund 100 Euro zum Vertrag dazu. Zum Vergleich: Einzeln kostet das Smartphone immer noch mindestens 622 Euro. Holst du dir dann noch den O 2 -Tarif dazu, müsstest du über die Vertragslaufzeit von 24 Monaten insgesamt über 1.381 Euro blechen. Bei dem Aktionsbundle von sparhandy.de zahlst du für die Kombi aus Tarif plus Galaxy S23 hingegen insgesamt lediglich 866 Euro. Du sparst also satte 515 Euro!

Samsung Galaxy S23 – Ein Top-Gerät für nur 100 Euro

Mit dem Galaxy S23 sicherst du dir ein erstklassiges Smartphone für rund 100 Euro zum Tarif. Bereits auf den ersten Blick beeindruckt das Samsung-Gerät durch sein kompaktes 6,1-Zoll-AMOLED-Display, welches eine ausgezeichnete Handhabung ermöglicht. Zudem liefert dir der Bildschirm aber auch äußerst flüssige Bilder mit einer Bildwiederholrate von 120 Hz. Die Power des Smartphones kommt vom Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Prozessor mit 8 GB RAM, der mühelos mit mehreren gleichzeitig geöffneten Apps umgehen kann und so eine tolle Performance im Alltag bietet.

Samsung Galaxy S23 Software Android 13 Prozessor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Display 6,1 Zoll, 1.080 x 2.340 Pixel Arbeitsspeicher 8 GB interner Speicher 256 GB, 128 GB Hauptkamera 8688×5792 (50,3 Megapixel) Akku 3.900 mAh induktives Laden USB-Port 3.2 Typ C IP-Zertifizierung IP68 (Schutz gegen Untertauchen) Gewicht 168 g Farbe Schwarz, Weiß, Grün, Violett Einführungspreis Galaxy S23 (8/256 GB): 1009 €, Galaxy S23 (8/128 GB): 949 € Marktstart Februar 2023

Das herausragende Gesamtpaket wird durch den leistungsstarken Akku vervollständigt. Dieser hielt bei uns im Test nämlich deutlich länger durch als noch beim Vorgängermodell und sollte dich somit locker durch den Tag bringen. Das Kamerasystem mit der 50-MP-Hauptkamera wird zudem sicherlich die Herzen von Hobbyfotografen höher schlagen lassen. Als einziger Wermutstropfen steht dir jedoch nur ein Speicherplatz von 128 GB zur Verfügung.

Zweiter Tarif geschenkt: Dieses Gratis-Extra lohnt sich

Wer gleich zwei Tarife auf einmal gebrauchen kann – etwa um ihn dem Partner oder seinem Kind zu schenken – kann zudem noch von der coolen Doppelkarten-Aktion Gebrauch machen. Wähle dafür auf der Angebotsseite die Doppelkarte aus und schon gibt’s den O 2 Mobile M Tarif direkt ein zweites Mal umsonst on top. Der zweite Vertrag ist dabei für die ersten 24 Monate wirklich komplett gratis – du zahlst also keinen Cent extra! Anschließend kannst du dann den Tarif entweder zum Normalpreis weiterlaufen lassen oder einfach kündigen. Für noch mehr coole Doppelkarten-Bundles – unter anderem zum iPhone 15 Pro – können wir dir diesen Artikel empfehlen.

