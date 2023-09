Unfassbar: Dieses Galaxy Smartphone gibt’s jetzt umsonst zum Tarif

Ja, du hast richtig gelesen: Bei diesem Tarif-Deal gibt’s ein starkes Samsung Galaxy Smartphone umsonst zum Tarif! Dabei handelt es sich um das Galaxy A23, welches mit einer guten Performance sowie tollen Extras wie einem microSD-Slot punkten kann. Dazu gesellt sich ein 13 GB starker Tarif für günstige 12,99 Euro pro Monat.

13 GB für 13 Euro: Der Schnäppchen-Tarif zum Galaxy A23 im Überblick

Werfen wir zunächst einen kurzen Blick auf den Tarif zum Galaxy A23. Für monatlich 12,99 Euro bekommst du bei dem Angebot von MediaMarkt den Super Select M Tarif mit 13 GB LTE-Datenvolumen zur Verfügung gestellt. Ein fairer Preis, immerhin zahlst du so quasi einen Euro pro GB.

Dabei surfst du zudem mit einer maximalen Bandbreite von bis zu 50 MBit/s im Telefónica-Netz. Hierbei handelt es sich um eine gute Geschwindigkeit für das tagtägliche Surfen, Streamen und Social Media. Hinzu kommt noch eine Telefon- und SMS-Flat in alle deutschen Netze. Als Anschlusspreis fallen einmalig 29,99 Euro an.

Gratis Samsung-Gerät zum Tarif? So rechnet sich der Deal

Das wahre Sparpotenzial schlummert jedoch im Gerätepreis für das Galaxy A23. Bei dem Angebot zahlst du zunächst 29,99 Euro plus 4,95 Euro Versandkosten für das Samsung-Gerät. Über einen simplen Trick kommst du aber sogar umsonst an das Smartphone! Dafür musst du einfach nur vom 30-Euro-Wechselbonus Gebrauch machen. Dadurch bleiben nur noch die Versandkosten übrig und du kommst sonst gratis an dein neues Handy. Besonders cool: Einzeln kostet der Super Select M Tarif ebenfalls 12,99 Euro pro Monat. Einen monatlichen Aufpreis für das Galaxy A23 zahlst du also nicht.

→ Galaxy A23 mit einem 13 GB Tarif für monatlich 12,99 Euro

Alternativ gibt’s das Angebot übrigens auch mit einem 10 GB Tarif für 9,99 im Monat. Hier zahlst du zwar rund drei Euro für das Galaxy A23 extra, hast dafür aber auch geringere monatliche Grundkosten.

→ Galaxy A23 mit einem 10 GB Tarif für monatlich 9,99 Euro

Samsung Galaxy A23: Das bietet dir das Gratis-Handy

Vor allem in Anbetracht des 0-Euro-Preisschilds bekommst du mit dem Galaxy A23 hier ein tolles Smartphone zum Tarif dazu. Während der Snapdragon Prozessor für eine ordentliche Leistung sorgt, liefert dir der 5.000 mAh starke Akku genug Power für den Alltag. Beim Display setzt Samsung auf einen 6,6 Zoll großen 120-Hz-Bildschirm. Das 5G-fähige Handy bietet dir auch sonst alles, was du benötigst: von Android 13, über Bluetooth 5.1 bis hin zu NFC für mobiles Zahlen.

Samsung Galaxy A23 5G Software Android 13 Prozessor Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 Display 6,6 Zoll, 1.080 x 2.408 Pixel Arbeitsspeicher 4 GB interner Speicher 128 GB, 64 GB Hauptkamera 8688×5792 (50,3 Megapixel) Akku 5.000 mAh induktives Laden USB-Port 2.0 Typ C IP-Zertifizierung Gewicht 197 g Farbe Orange, Schwarz, Weiß, Blau Einführungspreis Galaxy A23 5G (4/64 GB): 299 € Marktstart September 2022

Hobbyfotografen erfreuen sich bei dem Samsung-Gerät zudem über die 50-MP-Hauptkamera. Der Speicherplatz von nur 64 GB wirkt auf den ersten Blick vielleicht wie ein Manko. Im Gegensatz zu vielen neueren Modellen verfügt das Galaxy A23 aber noch über einen microSD-Slot, wodurch du den Speicher problemlos um bis zu 1 TB erweitern kannst. Insgesamt bekommst du hier also ein tolles Handy – und das sogar gratis!

Bei MediaMarkt gibt’s das Galaxy A23 aktuell übrigens ebenfalls einzeln im Angebot zum absoluten Tiefstpreis von 179 Euro. Wenn du gleichzeitig aber auch einen preiswerten Tarif suchst, lohnt sich dieses Bundle eindeutig mehr. Der Tarif-Deal läuft noch bis zum 15. September.