Viele Nutzer beschweren sich in Deutschland über die im Verhältnis zu anderen Ländern hohen Kosten für Mobilfunk. Insbesondere ein Tarif ohne Datenbegrenzung, eine sogenannte Unlimited-Flat, ist mit hohen Kosten verbunden. Das Angebot bei mobilcom debitel stellt hier eine Ausnahme dar.

Rundum-Sorglos-Paket: Unlimited-Flat für 30 Euro

Entscheidest du dich für den Tarif, erhältst du unlimitiertes LTE-Datenvolumen im O2 Netz mit einer maximalen Geschwindigkeit von bis zu 225 Mbit/s sowie eine Allnet-Flat. Also unbegrenzt Anrufe und SMS in alle deutschen Netze. Statt der obligatorischen 40 Euro Anschlussgebühr fallen lediglich 10 Euro einmalig für die Bereitstellung und Versand der SIM-Karte an. Damit eignet sich der Tarif auch perfekt für eine temporäte Nutzung, wenn du beispielsweise wegen einem Umzug für wenige Monate sehr viel Datenvolumen benötigst.

Denn bei der Unlimited-Flat von mobilcom debitel bindest du dich nicht für 24 Monate an einen Vertrag. Stattdessen beträgt die Mindestlaufzeit nur einen Monat. So kannst du den Tarif jederzeit wieder abbestellen, wenn du ihn nicht mehr benötigst. EU-Roaming ist bei dem Tarif ebenfalls inklusive. Also steht dir das unbegrenzte Datenvolumen im Urlaub innerhalb der EU ebenfalls zur Verfügung. Vertragspartner ist mobilcom-debitel, Netzanbieter ist Telefónica (O2).

Das Angebot läuft seit ein paar Tagen und kann noch bis Freitag (den 21. Mai) 18 Uhr bestellt werden.

Vertragsdetails im Überblick

Mobilcom debitel Free Unlimited Max – 29,99 Euro pro Monat

Telefon-Flat in alle dt. Netze

SMS-Flat

unendlich Datenvolumen

LTE mit bis zu 225 MBit/s

O2-Netz

EU-Roaming (23 Gigabyte pro Monat)

Keine Datenautomatik

Anschlusspreis 9,99 Euro

Keine Versandkosten

Unlimited-Flat für 30 Euro: Wo ist der Haken?

Eine schwerwiegende Kostenfalle bei dem Tarif gibt es nicht. Zwei Dinge solltest du jedoch trotzdem beachten:

So erhöht sich der Preis nach 24 Monaten von 29,99 Euro auf 49,99 Euro. Ab diesem Zeitpunkt empfehlen wir eine Kündigung. Da der Tarif jedoch monatlich kündbar ist, landest du nicht plötzlich für ein komplettes Jahr in einem teureren Tarif.

Bei der Bestellung des Tarifs bekommst du außerdem ein zweimonatiges Testabo von Gymondo dazu. Hierbei handelt es sich um ein Online-Fitnessstudio. Nach Ablauf der zwei Monate kostet das Abo 8,99 Euro im Monat. Jedoch kannst du dieses Abo jederzeit zum nächsten Monat abbestellen. Wenn du Gymondo also nicht nutzen möchtest, solltest du am besten direkt nach Vertragsabschluss wieder kündigen.

