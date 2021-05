Bei Saturn heißen die Wochenend-Angebote „Weekend Deals XXL„. MediaMarkt löst sich sprachlich vom Samstag und Sonntag und nennt die wiederkehrende Aktion schlicht „Breaking Deals„. Ende ist jeweils am Montagabend – also pünktlich zum Ende des langen Wochenendes. Der Fokus der Deals am Wochenende liegt oft auf Fernsehern. Bildschirme gibt es in Groß und Klein, meist mit 4K und in LED- wie in OLED-Technologie. Außerdem sind aber auch immer viele Smart-Home und Home-Office-Artikel günstiger. Selbst sonst selten reduzierte Apple-Produkte finden sich in den Angeboten wieder.

Weekend-Deals bei MediaMarkt und Saturn

Wir haben uns durch die Angebotslisten geklickt und zeigen einige der besten Deals am Wochenende. Wir haben 4 Top-Deals aus den verschiedenen Bereichen herausgesucht. Bei allen bieten die Händler den aktuellen Bestpreis im Netz.

Samsung QLED: 8K-Fernseher mit 50 Prozent Rabatt bei Saturn

Mit 52 Prozent Rabatt im Vergleich zum Herstellerpreis lässt dieser Deal aufhorchen: Bei Saturn kostet der Samsung GQ65Q700T jetzt 1.199 Euro. Kenner sehen anhand der Bezeichnung: Das ist ein Fernseher aus Samsungs besserer QLED-Serie (Dafür steht das GQ am Beginn) mit einer Bildschirmdiagonale von 65 Zoll (die daran anschließende Zahl). Das sind umgerechnet 163 Zentimeter. Runde 1.200 Euro für einen TV einer Standardgröße muten erst einmal teuer an. Der entscheidende Vorteil: Bei dem Gerät handelt es sich um einen 8K-Fernseher. Inhalte werden so auf eine noch schärfere Auflösung hochskaliert. Native 8K-Inhalte sind noch sehr rar und im linearen TV oder bei Streaming-Diensten noch nicht zu finden.

Dennoch ist der 8K-TV gerade zu einem solchen Preis eine Überlegung wert und gleichzeitig eine Investition in die Zukunft. Der Bildprozessor optimiert eingehende Inhalte auf die große Auflösung. Hast du ein Auge auf Konsolen wie die PlayStation 5 oder die Xbox Series X geworfen, wirst du auch schon einmal über den Begriff „8K-Gaming“ gestolpert sein. Die notwendigen Hardware-Voraussetzungen, etwa einen HDMI-2.1-Slot, bietet der Fernseher unter anderem. Beim Saturn-Angebot zahlst du während der Aktion außerdem keine Versandkosten.

Details, Farben und Helligkeit: Überall will der 8K QLED-Fernseher das Maximum bieten.

Apple Magic Keyboard bei MediaMarkt im Angebot

iPad-Pro-Fans im Homeoffice aufgepasst: Apples einstige 400-Euro-Schwebe-Tastatur, das Magic Keyboard für das iPad Pro (2020, 12,9 Zoll) kostet derzeit 269 Euro. Dank zweier Scharniere kann das Tastatur-Dock das iPad in einen Schwebezustand versetzen, was das kombinierte Arbeiten mit Touchscreen und Tastatur noch angenehmer machen soll. Das Magic Keyboard ließ anfangs in doppelter Hinsicht aufhorchen. Einmal wegen seiner vielfältigen Funktionalität und einmal wegen des hohen Preises von 400 Euro für die 12,9-Zoll-Version.

Jetzt kostet das Magic Keyboard bei MediaMarkt also nur noch 269 Euro. Zuletzt war das Zubehörteil bereits öfter für 299 Euro erhältlich. Der tatsächliche Rabatt liegt also bei rund 30 anstatt bei 130 Euro, die es im Vergleich zum Apple-Store sind. Gratis dazu gibt’s bei MediaMarkt noch 4 Monate Kostenlos-Zugang für Apples Musik-Dienst Apple Music, der zuletzt mit einem Qualitäts-Upgrade von sich reden machte.

Canon DSLR für Einsteiger

Für Spiegelreflexkameras geben Profis gerne ein Vermögen aus. Vier- und sogar fünfstellige Preise sind für ein Foto-Equipment schnell ausgegeben. Für Einsteiger geht es aber auch deutlich günstiger. Bei Saturn hat es die 500-Euro-Kamera Canon EOS 2000D in die Weekend-Deals geschafft. Mitsamt erstem Objektiv (18-55 Millimeter Brennweite) ist sie noch einmal kräftig im Preis gefallen und wird für 377 Euro angeboten.

Die Kamera knipst mit 24,1 Megapixeln und nimmt Full-HD-Videos auf. Das Objektiv im Lieferumfang bietet einen 3-fachen optischen Zoom und einen Autofokus zur Hilfe. Zum Fotografieren hat die Kamera sowohl ein Display (kein Touchscreen) als auch einen herkömmlichen Sucher. Dazu ist sie WLAN– und NFC-fähig, was das schnelle Teilen der Bilder und sogar die Verknüpfung mit deiner Smartphone-App – etwa für Fernauslöser-Fotos – ermöglicht.

JBL-Kopfhörer für 30 Euro

Hier sind wir im Bereich des klassischen Mitnahme-Artikels: Bei MediaMarkt kosten die Over-Ear-Kopfhörer JBL Tune 500BT jetzt nur noch 29,99 Euro. Bist du auf der Suche nach einem einfachen, günstigen aber guten Kopfhörer fürs Homeoffice oder die schnelle Pendelei zum Arbeitsplatz, sind die JBL-Kopfhörer genau richtig.

Die kabellosen Bluetooth-Kopfhörer bieten einen Frequenzgang von 20 bis 20.000 Hertz, unterstützen Bluetooth 4.1 und lassen sich zum besseren Verstauen falten. Der Hersteller verspricht bis zu 16 Stunden Musikgenuss mit einer Akkuladung. Worauf du in diesem Preissegment verzichten musst, ist eine aktive Geräuschunterdrückung. Mit 115 Gramm auf der Waage sind die JBL-Kopfhörer zudem angenehm leicht und reisefreundlich.

Übrigens: ANC-Kopfhörer für ins Ohr, also In-Ear-Modelle, gibt es ebenfalls im Angebot. Die Huawei Freebuds 4i konnten bei uns im Test überzeugen und kosten am Wochenende bei MediaMarkt glatte 75 Euro. Weitere Kopfhörer und Bluetooth-Speaker gibt es auf der Angebote-Seite. Auch teurere Design-Modelle, etwa von B&O sind hier zu finden.