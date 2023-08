Solar-Ausverkauf! Auf diese Balkonkraftwerke gibt es jetzt kräftige Rabatte

Der tink Summer Sale läuft noch bis zum 08. August 2023 und bietet dir einige Schnäppchen an Mini-PV-Anlagen, die du dir ansehen solltest. Du kannst dir dort zahlreiche Balkonkraftwerke und Zubehör mit starken Rabatten schnappen. Darunter findest du sowohl Mini-PV-Anlagen mit einer kleineren Leistung als auch Varianten, die sogar für ein Upgrade auf 800 Watt nach der kommenden Gesetzesänderung bereit sind.

Einige der Modelle warten zusätzlich mit einer Rabatt-Code-Aktion auf, wodurch die Anschaffung noch günstiger für dich wird. Darunter finden sich unter anderem:

EET Solar LightMate Balkon (300W)

Das EET Solar LightMate Balkonkraftwerk eignet sich ideal, wenn du möglichst günstig an eine Mini-PV-Anlage gelangen möchtest. Dank seines Preises von lediglich 434 Euro in der Rabattaktion ist der Einstieg für dich besonders erschwinglich. Gehörst du zu den Glücklichen, die in einem Bundesland mit Balkonkraftwerk-Förderung leben, könntest du sogar noch weniger aus eigener Tasche für den kleinen Stromgenerator zahlen müssen. Das Set verfügt über eine Leistung von 300 Watt, die die Grenzen des Balkonkraftwerks noch nicht vollständig ausreizen. Du kannst in Zukunft dein Set-up also jederzeit aufrüsten, wenn du mehr Strom für dich erzeugen möchtest. Das EET Solar LightMate Balkonkraftwerk wird inklusive eines Montagekits, eines 5 Meter langen Schuko-Stromkabels sowie einem 300 Watt Envertech Wechselrichter geliefert.

EET Solar LightMate Balkon (300W) – Solarpanel zur Balkonmontage

Anker SOLIX RS40 Balkonkraftwerk mit starkem Rabatt

Das Anker Solix RS40 Balkonkraftwerk ist hier gleich in zwei Ausführungen gelistet. Beide Sets verfügen über zwei Solarpaneele mit je 415 Watt Leistung sowie einen upgradefähigen Wechselrichter. Du kannst die Mini-PV-Anlage daher heute schon mit 600 Watt Wechselrichterleistung anschließen und in Zukunft auf die 800 Watt umschalten. Dabei handelt es sich um den Anker SOLIX MI80 Mikrowechselrichter, der keinerlei Schwierigkeiten aufweist. In beiden Ausführungen erhältst du vier 1,5 Meter lange Solarpanel-Verlängerungskabel sowie ein 5 Meter langes Schuko-Ladekabel. Das teurere der beiden Sets verfügt zusätzlich über 4 Haltungen und ein mitgeliefertes Werkzeugset. Dadurch eignet sich das Balkonkraftwerk für eine Neigungsmontage, die beispielsweise auf Flachdächern aufgestellt werden kann. Dank einer zugehörigen Smartphone-App kannst du die Leistung deines Balkonkraftwerks jederzeit im Blick behalten. Auf Wunsch kannst du dein Balkonkraftwerk zusätzlich um die passende ANKER Solix Solarbank erweitern, die zurzeit ebenso um 400 Euro reduziert ist.

Anker SOLIX RS40 Balkonkraftwerk Set für Neigungsmontage

Flexible Solarpaneele im Angebot: paua Air (600W) – Balkon

Das paua Air Balkonkraftwerk zeichnet sich vor allem durch seine vier flexiblen Solarpaneele aus. Diese lassen sich nicht nur flexibler montieren, sie verfügen auch lediglich über ein Gewicht von 2,6 Kilogramm, wodurch sie sich hervorragend für Balkongeländer eignen. Dadurch bieten sich die Modelle auch für Montage ab einer Höhe von über 4 Metern an. Der mitgelieferte Wechselrichter bietet dir eine Leistung von 600 Watt und wartet mit allen notwendigen Sicherheitsstandards auf. Neben den Solarpaneelen und dem Mikrowechselrichter erhältst du 32 Edelstahl-Kabelbinder zur Befestigung der Modelle, 8 Solar-Verlängerungskabel sowie ein 5 Meter langes Schuko-Netzkabel. Durch die App des Herstellers kannst du jederzeit sehen, wie deine Stromproduktion ausfällt. Der Hersteller erteilt 12 Jahre Garantie auf das Balkonkraftwerk, die Solarpaneele verfügen zudem über eine Leistungsgarantie von bis zu 25 Jahren. Dank des Gutscheincodes kannst du es dir für 749 Euro sichern.

paua Air (600W) – Balkon

ANKER Solix Solarbank E1600

Für diese Powerstation benötigst du keinen Fachmann, da du sie problemlos durch Plug-and-play in Betrieb nehmen kannst. Mit ihrem großzügigen Speicher von 1.600 Wattstunden kann sie den erzeugten Strom deines Balkonkraftwerks speichern. Durch die Verbindung mit den Solarmodulen speicherst du den Strom ein und kannst ihn jederzeit über deinen Stromspeicher abrufen. Der große Vorteil in der Kombination von Balkonkraftwerken und Powerstations liegt für dich darin, dass du viel mehr erzeugten Strom selbst nutzen kannst. Durch die Anker-Smartphone-App siehst du dabei jederzeit Echtzeitdaten zu deinem Stromspeicher. Dazu zählt der aktuelle Speicherstand, der Stromverbrauch sowie deine bisher eingesparte Stromrechnung. Da das Modell zurzeit über 400 Euro heruntergesetzt ist, kann sich die Powerstation auch für Menschen mit einem bereits bestehenden Balkonkraftwerk lohnen. Anker bietet dir 10 Jahre Garantie auf den Stromspeicher, die geschätzte Lebensdauer liegt hingegen bei 15 Jahren.

ANKER Solix Solarbank E1600

Der Händler tink hatte sich in den vergangenen Jahren vor allem als Verkäufer von allem rund ums smarte Zuhause einen Namen gemacht. Seit kurzem gehören nun auch Solarlösungen wie Balkonkraftwerke zum Portfolio. Die Angebote im „Summer Sale“ bei tink gelten noch bis zum 8. August.