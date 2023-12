Saturn will für diesen LG-Fernseher nur knapp 380 Euro: Wir zeigen, wie gut das Angebot ist

Nicht jeder möchte einen riesigen 65-Zoll-Fernseher im Wohnzimmer stehen haben. Gehörst du zu diesen Personen, gibt’s bei Saturn gerade ein ideales Angebot zu einem 4K-TV von LG mit 43 Zoll Bildschirmdiagonale. Der ist mit umgerechnet 109 Zentimetern nicht zu wuchtig auf deinem TV-Schrank, bietet aber dennoch eine angenehme Größe für den nächsten Heimkino-Abend. Günstiger als 377 Euro kommst du momentan nirgendwo an den Fernseher.

4K-Fernseher von LG zum Bestpreis: Darum ist das Angebot so gut

Zum Verkaufsstart standen noch 649 Euro (UVP) auf dem Preisschild des NanoCell-TVs „43NANO756QC“ von LG. Jetzt senkt Saturn den Preis auf nur noch 377 Euro, also um rund 41 Prozent. Der Preis ist nicht nur stark im Vergleich zum UVP, sondern auch im Vergleich zu anderen Anbietern aktuell. Denn günstiger kommst du momentan nirgendwo sonst an den Fernseher, wie auch ein Blick auf den Preisvergleich zeigt.

Aber auch der historische Preisverlauf ist einen Blick wert (siehe unten). Denn hier zeigt sich, dass der 4K-TV nie günstiger war. Zwar konntest du ihn dir an ein paar Tagen im November zu demselben Preis sichern, noch zuletzt lag der günstigste Preis aber bei knapp 500 Euro. Der Zeitpunkt ist also ebenfalls perfekt. Übrigens ist der Versand kostenfrei, was nicht immer selbstverständlich ist bei Großgeräten.

LG 4K-TV mit NanoCell-Technologie: Die Top-Features des Geräts

Wie bereits erwähnt, ist der LG-TV mit seiner Bildschirmfläche von 43 Zoll perfekt für Nutzer mit wenig Platz oder einem kleinen Budget. Die NanoCell-Technologie sorgt darüber hinaus dafür, dass das Bild optimal und mit kräftigen Farben wiedergegeben wird. Dank der 4K-Auflösung sehen alle Inhalte zudem gestochen scharf aus und die Bildoptimierungen HDR10 Pro und HLG sorgen für ein noch besseres Bild. Cool ist außerdem, dass der Fernseher unter webOS22 läuft und somit auch über sämtliche smarte Funktionen verfügt. Du kannst also Netflix und Co. ohne Zusatzgerät direkt installieren oder etwa dein TV-Programm via Alexa beziehungsweise Google Assistant per Sprachbefehl steuern.

Die Bildwiederholrate beträgt zudem 60 Hz, wodurch Bewegungen flüssig aussehen – eine höhere Rate würde jedoch für ein noch „smootheres“ Erlebnis sorgen. Darüber hinaus liegen an der Rückseite des Fernsehers 3 HDMI 2.0-Anschlüsse, 2 USB– und 1 LAN-Anschluss sowie WLAN. Bluetooth, ein optischer Ausgang sowie 1 CI+-Slot sind ebenfalls vorhanden.