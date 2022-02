Saturn: Fernseher kaufen, Nintendo Switch gratis bekommen – und viele weitere Geschenke

In der aktuell laufenden Aktion „Ihr moderner Arbeitsplatz“ hat Saturn einige Produkte fürs Leben und Arbeiten zu Hause im Angebot. Darunter Laptops, Computer-Zubehör und zahlreiche Haushalts-Artikel. Doch eine zweite Angebots-Aktion hat es richtig in sich. Die Besonderheit: Hier bekommst du zusätzlich zu zahlreichen Angeboten noch jeweils ein hochwertiges Geschenk dazu. Ein Blick lohnt auch zur derzeitigen MediaMarkt-Serie mit Extra-Rabatten auf riesige Fernseher.

Philips Hue Starter-Set für unter 45 Euro

Ein besonders starkes Angebot der ersten Angebots-Aktion ist ein Philips Hue Starter-Set (Hue White E27 2x1055lm 75W warmweiß) mit zwei smarten Glühbirnen. Neben den Glühbirnen mit warmweißem Licht ist im Set noch eine Hue Bridge enthalten, die für die smarte Steuerung nötig ist. Darüber kannst du die Leuchten per App steuern und zum Beispiel automatische Funktionen und Szenarien einstellen. Und wenn du dein Smart Home einmal erweitern möchtest, kannst du hier insgesamt bis zu 50 Lampen und weiteres Zubehör hinzufügen.

Die zwei Glühbirnen lassen sich dimmen und per Sprachassistent steuern. So kannst du dir zu Hause ganz bequem vom Sofa aus eine gemütliche Atmosphäre schaffen – oder die Lampen auf eine bestimmte Uhrzeit einstellen, um Einbrecher abzuschrecken. Aktuell ist das Philips Hue Starter-Set 44 Prozent reduziert (im Vergleich zur UVP) und kostet so nur noch 44 Euro. Das Angebot ist noch gültig bis zum 27. Februar um 9 Uhr.

Technik bei Saturn im Angebot – zusätzlich gibt’s Geschenke

Außerdem läuft derzeit noch die zweite Aktion, bei der Technik aus vielen Kategorien reduziert ist – zusätzlich bekommst du hier zu jedem Angebot noch ein Geschenk kostenfrei dazu. Und die lohnen sich teilweise richtig. So gibt’s eine Nintendo Switch oder Xbox Series S, einen Staubsaugerroboter oder ein Samsung Galaxy A51 geschenkt – je nachdem, was du als Fokus-Produkt bestellst. Es lohnt sich daher definitiv vorbeizuschauen. Die Geschenk-Aktion läuft einschließlich bis zum 8. März.

Samsung Neo QLED-TV zum Bestpreis und Nintendo Switch geschenkt

Ein absolutes Highlight der Aktion ist ein Samsung Neo QLED-TV mit 55 Zoll (GQ55QN90A). Den bekommst du bei Saturn nämlich bereits zum aktuellen Bestpreis von 1.188 Euro. Doch damit nicht genug, gibt’s obendrauf noch eine Nintendo Switch dazu geschenkt. Damit bekommst du ein cooles Entertainment–Paket für den Film- und Spielspaß zu Hause.

Der Smart-TV kommt mit einer gestochen scharfen Auflösung von 3.840 × 2.160 Pixeln (4K) sowie einer hohen Bildwiederholfrequenz von 100 Hertz. Und dank seiner speziellen Quantum Dot Technologie sehen die Farben in Mario Kart und Co. auf deinem Fernseher noch besser aus. Außerdem sorgt das besondere Soundsystem des QLED-TVs für ein perfektes Klangerlebnis – fast wie im Kino.

Bei Saturn mit Geschenk im Angebot: Der Samsung Neo QLED 4K TV QN90A.

Fritz! Smart-Home-Set mit zusätzlichem Saturn-Gutschein

Weiterhin lohnt sich in der Aktion das Smart-Home-Set von Fritz! (AVM Fritz!DECT 301), bestehend aus vier smarten Heizkörperthermostaten. Die Heizkörperregler sind schnell montiert und ins Heimnetz eingebunden. Und die vielen Vorteile liegen dabei auf der Hand. So kannst du bequem von zu Hause oder unterwegs deine Heizung auf die gewünschte Temperatur steuern und automatische Zeitprogramme einstellen. Dadurch erhöhst du nicht nur den Komfort in deinen vier Wänden, sondern sparst auch noch eine Menge Energie und dadurch Heizkosten.

Hast du einmal keine Lust, die Heizung per App oder Sprachassistenten zu steuern? Kein Problem, denn die Thermostate lassen sich auch manuell direkt am Heizkörper regeln. Bei der Aktion bekommst du die vier smarten Heizkörperthermostate bereits für 199 Euro zum Bestpreis – und on top gibt’s noch einen Saturn-Coupon in Höhe von 20 Euro geschenkt.

Sony Noise-Cancelling-Kopfhörer kaufen und weitere Bluetooth-Kopfhörer gratis

Und zu guter Letzt bekommst du bei der Saturn-Aktion ein starkes Audiopaket, bestehend aus zwei Kopfhörern. Zum Bestpreis von 179 Euro gibt es die beliebten Noise-Cancelling-Kopfhörer Sony WH-1000 XM3. Was die Over-Ear-Kopfhörer besonders macht? Sie blenden nicht nur monotone Geräusche, wie etwa Fahrzeuggeräusche, aus – sondern auch Stimmen und anderen störenden Lärm. Darüber hinaus sind die Bluetooth-Kopfhörer mit LDAC ausgestattet. Durch diese Technologie geht weniger Qualität verloren, wodurch die Soundqualität fast an den Klang über ein AUX-Kabel herankommt.

Besonders erstaunlich ist außerdem die Akkulaufzeit der Kopfhörer. Denn die beträgt lange 30 Stunden, wodurch du selbst größere Reisen ohne zwischenzeitliche Aufladung durchhältst. Hast du einmal das Aufladen vergessen, ist das aber auch kein Abbruch – denn in nur 10 Minuten am Ladekabel hast du wieder genügend Saft für weitere fünf Stunden Hörgenuss. Und jetzt kommt der Clou: Im Aktionszeitraum bekommst du bei Saturn zusätzlich noch kabellose In-Ear-Kopfhörer (Sony WI-C200) geschenkt. So hast du neben den hochwertigen Over-Ear-Kopfhörern noch ein paar handlichere Kopfhörer für unterwegs oder für den Sport.