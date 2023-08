Samsung OLED-TV zum Tiefstpreis: So sicherst du dir über 1.400 Euro Rabatt

Die Samsung SmartDeal Aktion geht in die Endphase: Nur noch bis zum 10. August kannst du dir hierbei doppeltes Cashback sichern und so bis zu 4.000 Euro zusätzlich sparen! Das doppelte Cashback winkt dabei allen Käufern eines 4K-Fernsehers, die sich zusätzlich auch noch eine Samsung Soundbar holen. Der jeweilige Rabatt ist gleichzeitig aber auch abhängig vom TV.

Nachdem wir dir zum Start der Aktion schon einen 65 Zoll QLED-Riesen für unter 1.000 Euro vorgestellt haben, widmen wir uns in diesem Artikel jetzt einem etwas kleineren Modell. Der 55 Zoll große GQ55S90CAT Samsung OLED-TV ist eigentlich mit einem UVP von 2.499 Euro versehen – nach Abzug aller Rabatte zahlst du bei Saturn momentan jedoch nur noch 1.095,15 Euro für den hochwertigen Fernseher. Wie du dir die Rabatte sicherst, erklären wir dir weiter unten.

Bis zu 144 Hz, lebensechte Farben & 4x HDMI: Alle Vorteile des 4K-Fernsehers im Überblick

Bevor wir uns dem Hammer-Rabatt widmen, stellen wir dir kurz noch den 55 Zoll großen Samsung-Fernseher vor. Der OLED-TV überzeugt dabei wortwörtlich auf den ersten Blick bereits mit hervorragenden Bildern in 4K. Die Quantum Dots- und Color-Mapping-Technologie sorgt nämlich für äußerst tiefe Schwarzwerte, ein klares Weiß sowie realitätsnahe Farben und unterstützt natürlich die gängigen HDR-Formate. Über das praktische 4K AI Upscaling werden dabei auch ältere Serien und Filme auf ein modernes Niveau gebracht.

Gleichzeitig kann sich die Bildwiederholrate ebenfalls sehen lassen. Dank der Motion Xcelerator Turbo Pro Technologie soll bei dem OLED-TV gar eine Wiederholrate von bis zu 144 Hz möglich sein. Als Gamer kannst du also wirklich bedenkenlos zu dem 4K-Fernseher greifen und dich in rasante Spiel-Abenteuer stürzen. Für deine Konsolen und alle weiteren Geräte stehen dir dabei unter anderem vier HDMI 2.1-Slots zur Verfügung. Hinzu kommen ebenfalls noch zwei USB-Stecker, ein digitaler Audioausgang, ein CI+-Slot sowie ein LAN-Anschluss. Selbstverständlich kannst du den Smart-TV aber auch via WLAN mit dem Internet verbinden und so auf die beliebten Streaming-Apps rund um Netflix und Disney+ zugreifen.

Über 1.400 Euro Rabatt? So kommst du zum Tiefstpreis an den OLED-TV

Damit du aber wirklich zum absoluten Tiefstpreis von 1.095,15 Euro an den Samsung OLED-TV kommst, musst du alle Rabatt-Aktionen ausnutzen. Grundsätzlich gibt es den Fernseher bei Saturn aktuell 29 Prozent günstiger. Als eingeloggter mySaturn-Kunde winkt dir momentan aber noch mal ein extra Rabatt von 15 Prozent, wodurch nur noch rund 1.495 Euro auf der Rechnung stehen.

Bereits ohne Cashback sparst du als mySaturn-User satte 40 Prozent

Richtig rund wird das Angebot dann mit der Cashback-Aktion von Samsung. Beim Kauf des 4K-Fernsehers bekommst du zunächst 200 Euro Cashback, wenn du dein Gerät auf dieser Aktionsseite registrierst. Holst du dir zusätzlich aber noch eine Samsung Soundbar aus der Aktion, wird dieser Betrag verdoppelt. Dadurch rutscht der Preis auf niedrige 1.095,15 Euro. Insgesamt sparst du so satte 1.403 Euro im Vergleich zum UVP. Ein Blick auf den Preisverlauf zeigt zudem: Den hochwertigen OLED-TV gab es zuvor nie günstiger!

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von Heise ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Als passende Soundbar aus der Aktion können wir dir etwa dieses Modell für 694,99 Euro (inklusive 85 Euro Cashback) empfehlen. Doch auch ohne Soundbar und „nur“ mit dem Cashback von 200 Euro machst du bei diesem TV-Angebot einen tollen Deal!

→ Samsung 55 Zoll OLED-TV für 1.095,15 Euro (inklusive 400 Euro Cashback)