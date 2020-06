Neben täglich wechselnden Deals hat Amazon auch einige Angebote konstant im Programm. Darunter nach wie vor das12-Monats-Abo für PlayStation Plus, das im Rahmen der „Days of Play“ günstiger ist. Hier kommen die besten Amazon-Deals am 3. Juni 2020:

Smartphones im Angebot, S20-Deals gekontert

Amazon kontert die Mehrwertsteuer-Deals von MediaMarkt und Saturn: Das Samsung Galaxy S20 ist auch beim Online-Giganten zum krummen Preis von 696,63 Euro zu haben. Auch die größere Version, das Galaxy S20+ ist für 780,67 Euro erhältlich und damit günstiger als sonst.

Bei Amazon gibt’s zudem 3 Jahre Garantie – anstatt sonst deren zwei – auf die Samsung-Smartphones. Dazu gibt’s im Tagesangebot von Amazon auch noch weitere „Galaxy Deals“. Hierbei sind die Mini-Kopfhörer Galaxy Buds und Smartwatches günstiger.

Auch weitere Smartphones sind heute bei Amazon im Tagesangebot, alle aus dem Android-Bereich und von Sony oder Motorola:

Das Top-Angebot von gestern, ein iPhone XR mit großem 256-GB-Speicher, ist nun leider ausgelaufen.

Fitbit Fitnesstracker und Sportuhren

Die beliebte Marke für Fitnesstracker, Fitbit, ist mit einigen Produkten in den Amazon-Tagesangeboten vertreten. Die Inspire-Tracker gibt es in verschiedenen Farben, Bundles und Ausführungen günstiger.

AirPod-Alternative für unter 100 Euro

Die als AirPod-Pro-Alternative geltenden Huawei Freebuds 3i sind für 94 Euro im Angebot. Die True-Wireless-Kopfhörer sind mit Active Noise Cancelling (ANC) ausgestattet, ganz frisch auf dem Markt und kosten normalerweise 119 Euro.

Wegen ihres Designs und auch wegen der Ausstattung mit ANC, guter Klangqualität und intuitiver Steuerung gelten die Huawei-Kopfhörer als Alternative zu den Apple AirPods Pro – die allerdings noch weit über 200 Euro kosten.

PlayStation Plus: 12-Monats-Abo reduziert

Die PlayStation-Plus-Mitgliedschaft für 12 Monate im Voraus kostet heute bei Amazon 41,99 Euro und ist im Rahmen der Aktion „Days of Play“ weiterhin günstiger. Normalpreis im PlayStation Store: 59,99 Euro. Mit dem Abo hast du Zugriff auf exklusive Angebote, Cloud-Speicher und das wohl prominenteste Feature: Jeden Monat gibt es zwei Vollversionen gratis für alle PS Plus Mitglieder zum Download. Im Juni sind dies die beiden Shooter-Bestseller „Call of Duty: WW2“ und „Star Wars: Battlefront 2“ sein.

Außerdem ist PS Plus notwendig um Spiele online im Multiplayer zu spielen. Willst du FIFA also online gegen deine Freunde oder im FUT-Modus spielen, brauchst du ohnehin ein PS Plus Abo. In diesem Deal kaufst du den Code bei Amazon, kannst ihn sofort abrufen und in deinem PlayStation-Konto einlösen.

Auch die schmalere Version ist im Angebot: Die 3-Monats-Mitgliedschaft für PlayStation Now kostet bei Amazon 19,99 Euro.

Alle Angebote gelten solange der Vorrat reicht und können am nächsten Tag schon auslaufen. Prime-Kunden erhalten gegebenenfalls früher Zugriff auf einige Deals und sparen die Versandkosten.

Amazon Prime ist für 30 Tage kostenlos nutzbar (Testzeitraum), inklusive sind viele weitere Dienste und sogar die Übertragung einiger Bundesliga-Spiele bis zum Ende der Saison.

Affiliate-Link: inside digital erhält eine kleine Provision, wenn du über den markierten Link einkaufst. Den Preis für das Produkt beeinflusst dies nicht. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir unseren hochwertigen Journalismus kostenfrei anbieten zu können.