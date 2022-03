QLED-TV, smarte Glühbirnen und mehr: Das sind die besten Amazon-Angebote des Tages

Bei den aktuellen Amazon-Tagesangeboten ist für jeden Technikfreund etwas dabei. Wir haben dir die lohnenswertesten Angebote herausgesucht. Die Deals sind allesamt aktuelle Bestpreise – was heißt, dass du sie derzeit nirgendwo preiswerter bekommst. Das sind die besten Angebote.

Bluetooth-Kopfhörer von Soundcore 49 Prozent reduziert

Starten wir mit den kabellosen Kopfhörern Soundcore Life P2. Die schicken In-Ear Bluetooth-Kopfhörer bekommst du bei Amazon momentan satte 49 Prozent günstiger (im Vergleich zum UVP) und damit für nur 29,99 Euro. Die kleinen Earbuds bieten dir ohne das mitgelieferte Ladecase rund 7 Stunden Musikgenuss – in Verbindung mit dem Ladecase kommst du auf insgesamt 40 Stunden Wiedergabezeit.

Die integrierte Geräuschunterdrückung verbessert dabei die Telefonqualität im Home-Office, Großraumbüro oder unterwegs. Die Verbindungsqualität soll hierbei dank Bluetooth 5.0 extra stabil sein. Darüber hinaus sind die Earbuds IPX7-zertifiziert und somit etwa vor Regen oder Schweiß geschützt.

65 Zoll großer QLED-TV bei Amazon für rund 670 Euro

Ein weiteres gutes Angebot bekommst du derzeit mit dem 65 Zoll großen Smart-TV (QU65K800) von Telefunken. Hier sparst du rund 27 Prozent zum UVP und bekommst den 4K-Fernseher bei Amazon somit für knapp 670 Euro. Der QLED-TV arbeitet mit der modernen Quantum-Dot-Technologie, die auch in zahlreichen Top-Geräten, zum Beispiel von Samsung, zum Einsatz kommt. Der Vorteil: Sie sorgt für eine noch bessere Farbdarstellung und hohe Helligkeit. Außerdem kommt der Fernseher mit Alexa Built-In. Dadurch kannst du etwa per Sprachbefehl Musik abspielen oder deine Smart-Home-Geräte vom TV aus steuern.

Übrigens: Auch bei MediaMarkt und Saturn sind heute besondere Fernseher-Angebote zu sehen. Allerdings nur für kurze Zeit.

Diese Leuchten steuerst du per Handy oder Sprachassistent

Und um dein Zuhause noch smarter zu machen, ist aktuell ein Doppelpack smarter Glühbirnen bei Amazon reduziert. Mit den TP-Link Tapo smarthome E27 Glühbirnen kannst du deine Wohnung oder dein Haus in verschiedenen Farben beleuchten. Steuern lassen sich die zwei Glühbirnen aus dem Paket via App oder Sprachsteuerung. So kannst du nicht nur vom Sofa aus das Licht dimmen, sondern es auch von unterwegs ein- und ausschalten. Die smarten Glühbirnen sind für die Standard-Lampenfassung E27 geeignet und funktionieren ohne einen zusätzlichen Hub. Du musst sie also nur mit dem WLAN verbinden und kannst direkt loslegen. Kostenpunkt für die Glühbirnen im Zweier-Paket: 21,90 Euro und somit 39 Prozent reduziert.

Bunte Leuchten von TP-Link im Angebot.

Dir reichen smarte Glühbirnen mit weißem Licht aus? Dann könnte das Philips Hue White E27 Doppelpack für dich eine gute Alternative sein. Das gibt’s aktuell bei Saturn 19 Prozent reduziert für 20 Euro bei Abholung und zum günstigsten Gesamtpreis (inklusive Versand) für 22,99 Euro.

Externe Festplatte im Amazon-Angebot – Abo für Adobe Creative Cloud Photography gratis

Und zu guter Letzt hat Amazon noch die externe Festplatte „One Touch“ von Seagate heruntergesetzt. Die bekommst du aktuell rund 9 Euro günstiger und damit für 41,99 Euro. Egal, ob fürs PC-Backup oder als zusätzlicher Foto- und Videospeicher schöner Erinnerungen: Eine externe Festplatte kann so gut wie jeder gebrauchen. Sie lässt sich über USB 3.0 verbinden und ist für Windows und Mac geeignet. Beim Kauf der handlichen Festplatte bekommst du momentan außerdem nach Registrierung ein kostenfreies 4-Monats-Abo für die Adobe Creative Cloud Photography und kannst so kreativ werden.